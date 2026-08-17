CM पद छोड़ रहे फडणवीस? अटकलों के बीच पहुंचे दिल्ली, पीएम मोदी से की मुलाकात

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में अपने दौरे और केंद्र में मंत्री बनाए जाने की अटकलों पर साफ जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जिसे जितनी अटकलें लगानी हैं, जिसे जितनी पतंग उड़ानी है और जिसे जितनी अफवाह फैलानी है, वह यह काम करता रहे. मुझे महाराष्ट्र की जनता ने चुनकर भेजा है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने मुझे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी है. मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन करता रहूंगा.

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पीएम मोदी से मुलाकात में क्या चर्चा हुई?

देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि वह मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में ही रहेंगे. उनके इस बयान के बाद केंद्र में मंत्री बनाए जाने की चर्चाओं पर फिलहाल विराम लगता दिखाई दे रहा है. फडणवीस ने बताया कि दिल्ली में आज उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई. इस दौरान महाराष्ट्र में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई और आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्र सरकार के साथ विस्तार से चर्चा हुई.

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी हुई मुलाकात

उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास, मुंबई मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट और सड़क निर्माण समेत महाराष्ट्र से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया है. फडणवीस ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की. इस दौरान वियर कॉरिडोर को लेकर जापान की जायका के साथ आगे किस तरह काम किया जाए, इस पर चर्चा हुई.

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इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की और महाराष्ट्र से जुड़े पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. फडणवीस ने बताया कि इसके बाद उनकी मुलाकात निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी होगी. देशभर के मुख्यमंत्रियों और उद्योग मंत्रियों के साथ उद्योग विभाग से जुड़ी एक बैठक होने वाली है, जिसमें वह भी हिस्सा लेंगे.

अटकलों को महाराष्ट्र सीएम ने किया खारिज

कुल मिलाकर, दिल्ली दौरे के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र में मंत्री बनने की अटकलों को खारिज करते हुए साफ संदेश दिया कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता महाराष्ट्र है और वह महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे.

बता दें कि महाराष्ट्र सीएम फडणवीस के दिल्ली जाने और सीएम पद छोड़ने की चर्चा बीते महीने जुलाई से उठी थी. 17 जुलाई को शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने एक मीडिया बातचीत में ऐसा दावा किया था, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी थी.

संजय राउत के दावे से मची थी हलचल

संजय राउत ने दावा किया था कि अगर आने वाले एक-दो महीनों में केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल होता है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. उन्होंने कहा था कि ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में जिम्मेदारी दी जा सकती है और राज्य में बीजेपी का कोई वरिष्ठ मंत्री मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. उन्होंने जैसे ही ये बयान दिया उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के सीएम पद छोड़ने की अटकलें लगाई जाने लगी थीं.

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फिर सोमवार (आज) को जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का एक्सपेंशन होने की खबर आई और इसी मौके पर देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली में पीएम मोदी और अन्य मंत्रियों से मुलाकात की खबर आई तो एक बार फिर से उसी पुरानी चर्चा को हवा मिल गई. जिसका खंडन खुद सीएम ने कर दिया है.

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