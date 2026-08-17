अमिताभ बच्चन की नई डील, लीज पर दी अपनी प्रॉपर्टी, मिलेगा करोड़ों का किराया

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में एक और बड़ा निवेश किया है. उन्होंने अंधेरी वेस्ट के ओशिवारा स्थित लिंक रोड पर बनी 'सिग्नेचर' इमारत में अपने तीन फ्लोर एक प्रमुख न्यूट्रिशन ब्रांड को लीज पर दिए हैं. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी देने वाले प्लेटफॉर्म ज़ैपकी (Zapkey) के दस्तावेजों के अनुसार, अमिताभ बच्चन ने यह जगह 'ट्रूनटिव एफएंडबी प्राइवेट लिमिटेड' (TruNativ F&B Private Limited) को 33 लाख रुपये प्रति माह के किराये पर लीज पर सौंपी है. लीज में शामिल इन तीन फ्लोर्स का कुल कारपेट एरिया लगभग 8,428 वर्ग फुट है.

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7 अगस्त 2026 को रजिस्टर्ड हुए लीव एंड लाइसेंस समझौते के मुताबिक, यह 5 साल की लीज 15 अगस्त 2026 से प्रभावी मानी गई है. कारपेट एरिया के आधार पर इसका मासिक किराया लगभग ₹392 प्रति वर्ग फुट तय हुआ है. इस हिसाब से पूरी 5 साल की लीज अवधि के दौरान कंपनी का कुल किराया खर्च अनुमानित रूप से ₹21.88 करोड़ होगा.

समझौते के तहत ट्रूनटिव ने ₹1.98 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कराया है. इसके अलावा, एग्रीमेंट में हर साल किराये में 5% की बढ़ोतरी का नियम रखा गया है और कंपनी को इमारत के तय पार्किंग क्षेत्र में 9 वाहन पार्क करने का विशेष अधिकार मिला है.

मुंबई से लेकर अयोध्या तक फैलता रियल एस्टेट पोर्टफोलियो

अमिताभ बच्चन के लगातार बढ़ते कमर्शियल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को और मजबूत करता है. इससे पहले साल 2023 में उन्होंने मुंबई की 'लोटस सिग्नेचर' इमारत में अपनी चार ऑफिस यूनिट्स 'वार्नर म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड' को ₹17.30 लाख प्रति माह के किराये पर लीज पर दी थीं, जिसकी शुरुआत मार्च 2024 में हुई थी.



केवल मुंबई ही नहीं, अमिताभ बच्चन ने अयोध्या जैसे धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से उभरते शहर में भी जमीन में बड़ा निवेश किया है. 'द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा' के संस्थापक अभिनंदन लोढ़ा ने एक समिट के दौरान बताया था कि अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 15,000 वर्ग फुट का प्लॉट खरीदने के लिए खुद देर रात संपर्क किया था, जिसके बाद ₹15 करोड़ का यह समझौता पूरा हुआ था.

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