Onion Rice Paratha: बचे हुए चावल से बनाएं प्याज का कुरकुरा पराठा, मिनटों में तैयार होगा टेस्टी नाश्ता!

Onion Rice Paratha: चावल भारतीय खाने का अहम हिस्सा है लेकिन कई बार खाना खाने के बाद चावल बच जाता है और समझ नहीं आता कि उसका क्या किया जाए. ज्यादातर लोग बचे हुए चावल को फ्राई करके खा लेते हैं या फिर फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप बचे हुए चावल से टेस्टी और कुरकुरा पराठा बना सकते हैं. यह खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और इसे बनाना भी काफी आसान है. आइए जानते हैं कि बच्चे हुए चावल से टेस्टी पराठा कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
आटा गूंथने के लिए
1½ कप गेहूं का आटा
2 बड़े चम्मच देसी घी
स्वादानुसार नमक
लगभग ¾ कप पानी
बेलने के लिए सूखा आटा
सेंकने के लिए घी
स्टफिंग के लिए
¾ कप पके हुए चावल
1 बड़ा प्याज (बारीक कटा)
2 हरी मिर्च (बारीक कटी)
2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
¼ छोटा चम्मच अजवाइन
स्वादानुसार नमक