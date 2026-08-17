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Onion Rice Paratha: बचे हुए चावल से बनाएं प्याज का कुरकुरा पराठा, मिनटों में तैयार होगा टेस्टी नाश्ता!

Onion Rice Paratha: आज हम आपको बचे हुए चावल से प्याज का टेस्टी पराठा बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप बेहद आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं. इसका कुरकुरा स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आएगा.

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बचे हुए चावल में प्याज डालकर बनाएं टेस्टी पराठा (Photo-ITG)
बचे हुए चावल में प्याज डालकर बनाएं टेस्टी पराठा (Photo-ITG)

Onion Rice Paratha: चावल भारतीय खाने का अहम हिस्सा है लेकिन कई बार खाना खाने के बाद चावल बच जाता है और समझ नहीं आता कि उसका क्या किया जाए. ज्यादातर लोग बचे हुए चावल को फ्राई करके खा लेते हैं या फिर फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप बचे हुए चावल से टेस्टी और कुरकुरा पराठा बना सकते हैं. यह खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और इसे बनाना भी काफी आसान है. आइए जानते हैं कि बच्चे हुए चावल से टेस्टी पराठा कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

आटा गूंथने के लिए
1½ कप गेहूं का आटा
2 बड़े चम्मच देसी घी
स्वादानुसार नमक
लगभग ¾ कप पानी
बेलने के लिए सूखा आटा
सेंकने के लिए घी

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स्टफिंग के लिए
¾ कप पके हुए चावल
1 बड़ा प्याज (बारीक कटा)
2 हरी मिर्च (बारीक कटी)
2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
¼ छोटा चम्मच अजवाइन
स्वादानुसार नमक

बचे हुए चावल से प्याज का पराठा कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले एक बर्तन में गेहूं का आटा, घी, नमक और पानी डालकर मुलायम आटा गूंथ लें. अब इसे गीले कपड़े से ढककर 10-15 मिनट के लिए रख दें.
  2. अब एक बाउल में बचे हुए चावल, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  3. इसके बाद गूंथे हुए आटे की बराबर लोइयां बना लें. हर लोई को हल्का सा फैलाकर उसके बीच में चावल वाला मिश्रण भरें और किनारों को बंद कर दें.
  4. अब सूखे आटे की मदद से भरे हुए पराठे को हल्के हाथों से बेल लें.
  5. तवा गर्म करें और पराठे को दोनों तरफ से सेकें. फिर दोनों ओर घी लगाकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक अच्छी तरह सेंक लें.
  6. जब पराठा तैयार हो जाए तो उसे गरमा-गरम प्लेट में निकालें और अचार, दही या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें. 
---- समाप्त ----
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