आतंक पर बड़ा प्रहार, शहजाद भट्टी नेटवर्क ध्वस्त, 14 राज्यों में 200 से ज्यादा गिरफ्तारी

मोदी सरकार ने ISI समर्थित आतंकी नेटवर्क 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' पर बड़ा एक्शन लिया. सुरक्षा एजेंसियों ने 14 राज्यों में एक साथ ऑपरेशन चलाकर नेटवर्क की साजिश को नाकाम किया. अब तक नेटवर्क के खिलाफ 80 से अधिक FIR दर्ज कर 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं.

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गृह मंत्री अमित शाह सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया और 200 से ज्यादा ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार कर उसके विध्वंसकारी हमलों की योजना को नाकाम कर दिया. उन्होंने कहा कि 14 राज्यों में अलग-अलग जगहों पर समन्वित ऑपरेशन चलाकर सुरक्षा बलों ने नेटवर्क को तोड़ दिया. यह आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का शानदार उदाहरण है.

स्वतंत्रता दिवस के आसपास संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए 12 अगस्त को राज्य पुलिस बलों के साथ रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने वाली सिस्टम के जरिए यह बहु-राज्यीय अभियान चलाया गया. उत्तर प्रदेश में 62, हरियाणा में 52, दिल्ली में 51, पंजाब में 44 और राजस्थान में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया. महाराष्ट्र में 8, उत्तराखंड में 5, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में 3-3 तथा तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और केरल में 2-2 लोगों पर कार्रवाई की गई. दिल्ली और कर्नाटक में नई FIR भी दर्ज की गई हैं.

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क्या है शहजाद भट्टी नेटवर्क

शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान स्थित और ISI द्वारा समर्थित आतंकी सिंडिकेट बताया गया है. यह नेटवर्क ग्रेनेड, IED और पेट्रोल बम हमलों के साथ टारगेटेड किलिंग जैसी कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था. नेटवर्क स्थानीय सहयोगियों को पैसे देकर पुलिस, डिफेंस और धार्मिक स्थलों की रेकी करवाता था. जासूसी के लिए CCTV कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाता था.

सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई के दौरान IED, पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री की मार्किंग वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी में इस्तेमाल CCTV कैमरे बरामद किए. मामले UAPA, BNS, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं. अमित शाह ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी.

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