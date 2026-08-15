देशभक्ति के रंग में रंगीं रिंकू सिंह की मंगेतर, नीली साड़ी में सांसद प्रिया सरोज का दिखा सादगी भरा अंदाज

Priya Saroj Saree Look: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर कोई देशभक्ति का रंग में नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पर लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, तो बधाई भी दे रहे हैं. इसी बीच क्रिकेटर रिंकू सिंह की मंगेतर और सपा सांसद प्रिया सरोज ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सभी को 80 वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी. प्रिया अक्सर ही अपनी प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं और एक बार फिर वो अपनी लेटेस्ट पोस्ट की वजह से चर्चा में आ गई हैं.

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प्रिया सरोज की इंस्टाग्राम पोस्ट इंटरेस्ट पर लोगों का ध्यान खींच रही है, इस तस्वीर में हमेशा की तरह प्रिया बेहद खूबसूरत और सादगी भरे अंदाज में नजर आ रही हैं. उन्होंने हाथ में तिरंगा थाम रखा है और उनके पूरे लुक में देशभक्ति की झलक साफ दिखाई दे रही है. नीली साड़ी और तिरंगे के रंगों वाली स्टोल में उनका यह अंदाज बेहद खास लग रहा है.

नीली साड़ी में दिखा खूबसूरत अंदाज

प्रिया सरोज ने स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है और उनकी साड़ी पर हल्का डिजाइन है, जो उनके लुक को सिंपल लेकिन एलिगेंट बना रहा है. इसके साथ उन्होंने गुलाबी रंग का ब्लाउज पहना है. नीले और गुलाबी रंग का यह कॉम्बिनेशन उनके पूरे लुक को बेहद अट्रैक्टिव बना रहा है. उन्होंने अपने बालों को खुले रखने के बजाय सिंपल तरीके से बांधा हुआ है, जिससे उनका लुक काफी नेचुरल नजर आ रहा है.

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तिरंगे वाली स्टोल बनी लुक की खासियत

प्रिया के इस लुक की सबसे खास बात उनके गले में नजर आ रही तिरंगे के रंगों वाली स्टोल है. इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग को खूबसूरती से शामिल किया गया है. सफेद हिस्से पर अशोक चक्र भी नजर आ रहा है. साड़ी के साथ इस स्टोल को कैरी करके उन्होंने अपने देसी लुक में देशभक्ति टच भी एड किया है.

हाथ में तिरंगा लेकर दिया खास संदेश

फोटो में प्रिया दोनों हाथों से तिरंगे को थामे नजर आ रही हैं. उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है. पीछे हरियाली और पौधों से घिरा परिसर तस्वीर को और खूबसूरत बना रहा है. उन्होंने अपनी इस पोस्ट के साथ एक खास मैसेज भी दिया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज का दिन उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान को नमन करने का दिन है, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई. आइए, हम संकल्प लें कि संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता-अखंडता को सदैव मजबूत बनाएंगे. जय हिंद!'

सादगी में भी खास दिखा लुक

प्रिया सरोज ने इस तस्वीर के लिए किसी हैवी जूलरी या बहुत ज्यादा मेकअप नहीं किया है. कानों में छोटे ईयररिंग्स, हाथ में घड़ी और बेहद हल्का मेकअप उनके लुक को सटल टच दे रहा है. यही सादगी उनके इस अंदाज को और खास बना रही है. उनकी यही सादगी ही लोगों को बहुत पसंद आती है और उनकी हर पोस्ट आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है.

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