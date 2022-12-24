IPL Auction 2023 Players Full List: ऑक्शन में कौन बिका, कौन नहीं? एक जगह पढ़ें सोल्ड-अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

इंडियन प्रीमियर लीग-2023 का मिनी ऑक्शन शुक्रवार (23 दिसंबर 2022) को कोच्चि में हुआ. सभी 10 टीमों ने यहां कुल 405 खिलाड़ियों पर बोली लगाई, इनमें से सिर्फ 80 खिलाड़ी ही बिके. कई विदेशी खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि कुछ भारतीय खिलाड़ियों पर भी करोड़ों रुपये की बरसात हुई.



इंग्लैंड के सैम कुरेन, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन, भारत के मयंक अग्रवाल समेत अन्य कई प्लेयर्स इस साल के सबसे महंगे प्लेयर्स में से एक रहे. जबकि कई बड़े नाम ऐसे भी रहे जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिला.



कुल 405 खिलाड़ियों में से 80 प्लेयर्स बिक पाए, जिनमें से 29 प्लेयर विदेशी रहे. और बाकी सभी प्लेयर्स अनसोल्ड रहे. इन सभी खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट एक जगह ही पढ़ें...



सोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट-



1. केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)- 2 करोड़, गुजरात टाइटन्स (बेस प्राइस- 2 करोड़)

2. हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)- 13.25 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस- 1.5 करोड़)

3. मयंक अग्रवाल (भारत)- 8.25 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस- 1 करोड़)

4. अजिंक्य रहाणे (भारत)- 50 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स (बेस प्राइस- 50 लाख)

5. सैम कुरेन (इंग्लैंड)- 18.50 करोड़, पंजाब किंग्स (बेस प्राइस- 2 करोड़)

6. ओडिएन स्मिथ (वेस्टइंडीज़) - 50 लाख, गुजरात टाइटन्स (बेस प्राइस- 50 लाख)

7. सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे)- 50 लाख, पंजाब किंग्स (बेस प्राइस 50 लाख)

8. जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज़)- 5.75 करोड़, राजस्थान रॉयल्स बेस प्राइस (2 करोड़)

9. कैमरून ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया)- 17.50 करोड़, मुंबई इंडियंस (बेस प्राइस- 2 करोड़)

10. बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)- 16.25 करोड़, चेन्नई सुपर किंग्स (बेस प्राइस- 2 करोड़)

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11. निकोलस पूरन (वेस्टइंडीज़)- 16 करोड़, लखनऊ सुपर जायंट्स (बेस प्राइस- 2 करोड़)

12. हेनरिक क्लासेन (साउथ अफ्रीका)- 5.25 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस- 1 करोड़)

13. फिल सॉल्ट (इंग्लैंड)- 2 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स (बेस प्राइस- 2 करोड़)

14. जयदेव उनादकट (भारत)- 50 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (बेस प्राइस 50 लाख)

15. रिसे टॉप्ली (इंग्लैंड)- 1.90 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (बेस प्राइस- 1.90 करोड़)

16. जाइल रिचर्डसन (ऑस्ट्रेलिया)- 1.5 करोड़, मुंबई इंडियंस (बेस प्राइस 1.50 करोड़)

17. ईशांत शर्मा (भारत)- 50 लाख, दिल्ली कैपिटल्स (बेस प्राइस 50 लाख)

18. आदिल रशीद (इंग्लैंड)- 2 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 2 करोड़)

19. मयंक मार्केंडेय (भारत)- 50 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 50 लाख)

20. शैख रशीद (भारत)- 20 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स (बेस प्राइस 20 लाख)

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21. विवरांत शर्मा (भारत)- 2.60 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 20 लाख)

22. समर्थ व्यास (भारत)- 20 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 20 लाख)

23. सनवीर सिंह (भारत)- 20 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 20 लाख)

24. निशांत सिंधू (भारत)- 60 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स (बेस प्राइस 20 लाख)

25. एन. जगदीशन (भारत)- 90 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स ( 20 लाख बेस प्राइस)ट

26. श्रीकर भरत (भारत)- 1.20 करोड़, गुजरात टाइटन्स (बेस प्राइस- 20 लाख)

27. उपेंद्र यादव (भारत)- 25 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस- 20 लाख)

28. यश ठाकुर (भारत)- 45 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (20 लाख बेस प्राइस)

29. वैभव अरोड़ा (भारत)- 60 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स (20 लाख बेस प्राइस)

30. शिवम मावी (भारत)- 6 करोड़, गुजरात टाइटन्स (40 लाख बेस प्राइस)

31. मुकेश कुमार (भारत) – 5.50 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स (बेस प्राइस 20 लाख)

32. हिमांशु शर्मा (भारत)- 20 लाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (20 लाख बेस प्राइस)

33. मनीष पांडे (भारत)- 2.40 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स (बेस प्राइस 1 करोड़)

34. विल जैक्स (इंग्लैंड)- 3.20 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (बेस प्राइस 1.5 करोड़)

35. रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज़)- 50 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (50 लाख बेस प्राइस)

36. डेनिएल सैम्स (ऑस्ट्रेलिया)- 75 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (बेस प्राइस 75 लाख)

37. काइल जैमिसन (न्यूजीलैंड)- 1 करोड़, चेन्नई सुपर किंग्स (1 करोड़ बेस प्राइस)

38. अमित मिश्रा (भारत)- 50 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (बेस प्राइस 50 लाख)

39. पीयूष चावला (भारत)- 50 लाख, मुंबई इंडियंस (बेस प्राइस 50 लाख)

40. हरप्रीत सिंह भाटिया (भारत)- 40 लाख, पंजाब किंग्स (बेस प्राइस 20 लाख)

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41. मनोज भांडागे (भारत)- 20 लाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (बेस प्राइस 20 लाख)

42. मयंक डागर (भारत)- 1.80 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 20 लाख)

43. डुआन यानसेन (साउथ अफ्रीका)- 20 लाख, मुंबई इंडियंस (बेस प्राइस 20 लाख)

44. प्रेरक मांकड़ (भारत)- 20 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (बेस प्राइस 20 लाख)

45. डोनावोन फरेरिया (साउथ अफ्रीका)- 50 लाख, राजस्थान रॉयल्स (बेस प्राइस 20 लाख)

46. उरविल पटेल (भारत)- 20 लाख, गुजरात टाइटन्स (बेस प्राइस 20 लाख)

47. विष्णु विनोद (भारत)- 20 लाख, मुंबई इंडियंस (बेस प्राइस 20 लाख)

48. विद्वत कावेरप्पा (भारत)- 20 लाख, पंजाब किंग्स (बेस प्राइस 20 लाख)

49. राजन कुमार (भारत)- 70 लाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (20 लाख बेस प्राइस)

50. सुयश शर्मा (भारत)- 20 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स (20 लाख बेस प्राइस)

51. जोशुआ लिटिल (आयरलैंड)- 4.40 करोड़, गुजरात टाइटन्स (50 लाख बेस प्राइस)

52. मोहित शर्मा (भारत)- 50 लाख, गुजरात टाइटन्स (50 लाख बेस प्राइस)

53. शम्स मुलानी (भारत)- 20 लाख, मुंबई इंडियंस (20 लाख बेस प्राइस)

54. स्वपनिल सिंह (भारत)- 20 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (20 लाख बेस प्राइस)

55. डेविड वीज़ (नामीबिया)- 1 करोड़, कोलकाता नाइट राइडर्स (1 करोड़ बेस प्राइस)

56. नीतीश रेड्डी (भारत)- 20 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (20 लाख बेस प्राइस)

57. अविनाश सिंह (भारत)- 60 लाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (20 लाख बेस प्राइस)

58. कुलवंत खेजरोलिया (भारत)- 20 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स (20 लाख बेस प्राइस)

59. अजय जाधव मंडल (भारत)- 20 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स (20 लाख बेस प्राइस)

60. कुणाल सिंह राठौड़ (भारत)- 20 लाख, राजस्थान रॉयल्स (20 लाख बेस प्राइस)

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61. सोनू यादव (भारत)- 20 लाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (20 लाख बेस प्राइस)

62. मोहित राठी (भारत)- 20 लाख, पंजाब किंग्स (20 लाख बेस प्राइस)

63. निहाल वढेरा (भारत)- 20 लाख, मुंबई इंडियंस (20 लाख बेस प्राइस)

64. भगत वर्मा (भारत)- 20 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स (20 लाख बेस प्राइस)

65. शिवम सिंह (भारत)- 20 लाख, पंजाब किंग्स (20 लाख बेस प्राइस)

पहले राउंड में अनसोल्ड रहे ये प्लेयर दूसरे राउंड में बिके

1. राइले रॉसो (साउथ अफ्रीका)- 4.60 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स (बेस प्राइस 2 करोड़)

2. लिटन दास (बांग्लादेश)- 50 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स (बेस प्राइस 50 लाख)

3. अकील हुसैन (वेस्टइंडीज़)- 1 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (1 करोड़ बेस प्राइस)

4. एडम जैम्पा (ऑस्ट्रेलिया)- 1.50 करोड़, राजस्थान रॉयल्स (1.50 करोड़ बेस प्राइस)

5. अनमोलप्रीत सिंह (भारत)- 20 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 20 लाख)

6. केएम आसिफ (भारत)- 30 लाख, राजस्थान रॉयल्स (30 लाख बेस प्राइस)

7. मुरुगन अश्विन (भारत)- 20 लाख, राजस्थान रॉयल्स (20 लाख बेस प्राइस)

8. मंदीप सिंह (भारत)- 50 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स (50 लाख बेस प्राइस)

9. आकाश वशिष्ठ (भारत)- 20 लाख, राजस्थान रॉयल्स (20 लाख बेस प्राइस)

10. नवीन उल हक (अफगानिस्तान)- 50 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (50 लाख बेस प्राइस)

11. युद्धवीर सिंह (भारत)- 20 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (20 लाख बेस प्राइस)

12. राघव गोयल (भारत)- 20 लाख, मुंबई इंडियंस (20 लाख बेस प्राइस)

13. अब्दुल बासित (भारत)- 20 लाख, राजस्थान रॉयल्स (20 लाख बेस प्राइस)

14. जो रूट (इंग्लैंड) - 1 करोड़, राजस्थान रॉयल्स (बेस प्राइस 1 करोड़)

15. शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)- 1.50 करोड़, कोलकाता नाइट राइडर्स (बेस प्राइस 1.50 करोड़)

अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट...

Tom Banton Overseas Wicket-Keeper ₹ 2,00,00,000

Chris Jordan Overseas Bowler ₹ 2,00,00,000

Adam Milne Overseas Bowler ₹ 2,00,00,000

Travis Head Overseas Batter ₹ 2,00,00,000

Rassie Van Der Dussen Overseas Batter ₹ 2,00,00,000

Jimmy Neesham Overseas All-Rounder ₹ 2,00,00,000

Chris Lynn Overseas Batter ₹ 2,00,00,000

Jamie Overton Overseas All-Rounder ₹ 2,00,00,000

Craig Overton Overseas All-Rounder ₹ 2,00,00,000

Tymal Mills Overseas Bowler ₹ 2,00,00,000

Dawid Malan Overseas Batter ₹ 1,50,00,000

Sherfane Rutherford Overseas Batter ₹ 1,50,00,000

Riley Meredith Overseas Bowler ₹ 1,50,00,000

Jason Roy Overseas Batter ₹ 1,50,00,000

Sean Abbott Overseas All-Rounder ₹ 1,50,00,000

Nathan Coulter-Nile Overseas Bowler ₹ 1,50,00,000

Mujeeb Rahman Overseas Bowler ₹ 1,00,00,000

Tabraiz Shamsi Overseas Bowler ₹ 1,00,00,000

Daryl Mitchell Overseas All-Rounder ₹ 1,00,00,000

Mohammad Nabi Overseas All-Rounder ₹ 1,00,00,000

Shai Hope Overseas Wicket-Keeper ₹ 1,00,00,000

Tom Latham Overseas Wicket-Keeper ₹ 1,00,00,000

Michael Bracewell Overseas All-Rounder ₹ 1,00,00,000

Andrew Tye Overseas Bowler ₹ 1,00,00,000

Luke Wood Overseas Bowler ₹ 1,00,00,000

Moises Henriques Overseas All-Rounder ₹ 1,00,00,000

Matt Henry Overseas Bowler ₹ 1,00,00,000

Roston Chase Overseas All-Rounder ₹ 1,00,00,000

Rahkeem Cornwall Overseas All-Rounder ₹ 1,00,00,000

Wayne Parnell Overseas All-Rounder ₹ 75,00,000

Joshua Philippe Overseas Wicket-Keeper ₹ 75,00,000

Ish Sodhi Overseas Bowler ₹ 75,00,000

Tom Curran Overseas All-Rounder ₹ 75,00,000

Darcy Short Overseas All-Rounder ₹ 75,00,000

David Payne Overseas Bowler ₹ 75,00,000

Carlos Brathwaite Overseas All-Rounder ₹ 75,00,000

Kusal Mendis Overseas Wicket-Keeper ₹ 50,00,000

Paul Stirling Overseas Batter ₹ 50,00,000

Dasun Shanaka Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000

Taskin Ahmed Overseas Bowler ₹ 50,00,000

Dushmanta Chameera Overseas Bowler ₹ 50,00,000

Blessing Muzarabani Overseas Bowler ₹ 50,00,000

Sandeep Sharma Indian Bowler ₹ 50,00,000

Johnson Charles Overseas Wicket-Keeper ₹ 50,00,000

Andre Fletcher Overseas Wicket-Keeper ₹ 50,00,000

Lorcan Tucker Overseas Wicket-Keeper ₹ 50,00,000

Shahbaz Nadeem Indian Bowler ₹ 50,00,000

Reeza Hendricks Overseas Batter ₹ 50,00,000

Christiaan Jonker Overseas Batter ₹ 50,00,000

Brandon King Overseas Batter ₹ 50,00,000

Karun Nair Indian Batter ₹ 50,00,000

Pathum Nissaanka Overseas Batter ₹ 50,00,000

Gurkeerat Singh Indian Batter ₹ 50,00,000

Harry Tector Overseas Batter ₹ 50,00,000

Najibullah Zadran Overseas Batter ₹ 50,00,000

Qais Ahmad Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000

Charith Asalanka Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000

Dominic Drakes Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000

George Garton Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000

Chamika Karunaratne Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000

Sandeep Warrier Indian All-Rounder ₹ 50,00,000

Ben Dwarshuis Overseas Bowler ₹ 50,00,000

Richard Gleeson Overseas Bowler ₹ 50,00,000

Lahiru Kumara Overseas Bowler ₹ 50,00,000

Dilshan Madushanka Overseas Bowler ₹ 50,00,000

Billy Stanlake Overseas Bowler ₹ 50,00,000

Afif Hossain Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000

Scott Kuggeleijn Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000

Sisanda Magala Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000

Dhananjaya Silva Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000

Dunith Wellalage Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000

Varun Aaron Indian Bowler ₹ 50,00,000

Sheldon Cottrel Overseas Bowler ₹ 50,00,000

Daryn Dupavillon Overseas Bowler ₹ 50,00,000

Dhawal Kulkarni Indian Bowler ₹ 50,00,000

Barinder Sran Indian Bowler ₹ 50,00,000

Glenton Stuurman Overseas Bowler ₹ 50,00,000

Rehan Ahmed Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000

Fabian Allen Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000

Karim Janat Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000

Keshav Maharaj Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000

Pawan Negi Indian All-Rounder ₹ 50,00,000

Keemo Paul Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000

Will Smeed Overseas Batter ₹ 40,00,000

Jordan Thompson Overseas All-Rounder ₹ 40,00,000

Thomas Helm Overseas Bowler ₹ 40,00,000

James Fuller Overseas All-Rounder ₹ 40,00,000

Benny Howell Overseas All-Rounder ₹ 40,00,000

Lance Morris Overseas Bowler ₹ 30,00,000

Apoorv Wankhade Indian Batter ₹ 30,00,000

Aniket Choudhary Indian Bowler ₹ 30,00,000

Shubham Khajuria Indian Batter ₹ 20,00,000

Rohan Kunnummal Indian Batter ₹ 20,00,000

Chethan L.R. Indian Batter ₹ 20,00,000

Himmat Singh Indian Batter ₹ 20,00,000

Corbin Bosch Overseas All-Rounder ₹ 20,00,000

Priyam Garg Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Saurabh Kumar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Shashank Singh Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Mohammed Azharuddeen Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Dinesh Bana Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Abhimanyu Easwaran Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Sumit Kumar Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Mujtaba Yousuf Indian Bowler ₹ 20,00,000

Chintal Gandhi Indian Bowler ₹ 20,00,000

Shreyas Gopal Indian Bowler ₹ 20,00,000

S Midhun Indian Bowler ₹ 20,00,000

Izharulhuq Naveed Overseas Bowler ₹ 20,00,000

Sachin Baby Indian Batter ₹ 20,00,000

Ashwin Hebbar Indian Batter ₹ 20,00,000

Pukhraj Mann Indian Batter ₹ 20,00,000

Akshat Raghuwanshi Indian Batter ₹ 20,00,000

Himanshu Rana Indian Batter ₹ 20,00,000

Shoun Roger Indian Batter ₹ 20,00,000

Virat Singh Indian Batter ₹ 20,00,000

Gerald Coetzee Overseas All-Rounder ₹ 20,00,000

Evan Jones Overseas All-Rounder ₹ 20,00,000

Abid Mushtaq Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Suryansh Shedge Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Jagadeesha Suchith Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Ricky Bhui Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Baba Indrajith Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Sheldon Jackson Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Aryan Juyal Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Kirant Shinde Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Luvnith Sisodia Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Vishnu Solanki Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Ravi Kumar Indian Bowler ₹ 20,00,000

Sushant Mishra Indian Bowler ₹ 20,00,000

Arzan Nagwaswalla Indian Bowler ₹ 20,00,000

Ishan Porel Indian Bowler ₹ 20,00,000

Akash Singh Indian Bowler ₹ 20,00,000

Basil Thampi Indian Bowler ₹ 20,00,000

Paul Van Meekeren Overseas Bowler ₹ 20,00,000

Vyshak Vijay Kumar Indian Bowler ₹ 20,00,000

S.Ajith Ram Indian Bowler ₹ 20,00,000

Satyajeet Bachhav Indian Bowler ₹ 20,00,000

Tejas Baroka Indian Bowler ₹ 20,00,000

Yuvraj Chudasama Indian Bowler ₹ 20,00,000

Peter Hatzoglou Overseas Bowler ₹ 20,00,000

Karthik Meiyappan Overseas Bowler ₹ 20,00,000

Shivam Sharma Indian Bowler ₹ 20,00,000

Priyansh Arya Indian Batter ₹ 20,00,000

Matthew Breetzke Overseas Batter ₹ 20,00,000

Shivam Chauhan Indian Batter ₹ 20,00,000

Rahul Gahlaut Indian Batter ₹ 20,00,000

Sudip Gharami Indian Batter ₹ 20,00,000

C. Hari Nishaanth Indian Batter ₹ 20,00,000

Amandeep Khare Indian Batter ₹ 20,00,000

Bhanu Pania Indian Batter ₹ 20,00,000

Ekant Sen Indian Batter ₹ 20,00,000

Akash Singh Indian Batter ₹ 20,00,000

Himanshu Bisht Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Mickil Jaiswal Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

G.Aniketh Reddy Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Atit Sheth Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

M. Siddharth Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Tanay Thyagarajann Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Sumeet Verma Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Sanjay Yadav Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Ajitesh Guruswamy Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Yash Kothari Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Suresh Kumar Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Kumar Kushagra Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Anmol Malhotra Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Robin Minz Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Agniv Pan Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Priyesh Patel Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Mitesh Patel Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Abishek Porel Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Bharat Sharma Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Vivek Singh Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Abhijeet Tomar Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Basit Bashir Indian Bowler ₹ 20,00,000

Nandre Burger Overseas Bowler ₹ 20,00,000

Rasikh Dar Indian Bowler ₹ 20,00,000

Sakib Hussain Indian Bowler ₹ 20,00,000

Waseem Khanday Indian Bowler ₹ 20,00,000

Ravi Kiran Majeti Indian Bowler ₹ 20,00,000

Lukman Hussain Meriwala Indian Bowler ₹ 20,00,000

Anuj Raj Indian Bowler ₹ 20,00,000

Ankit Singh Rajpoot Indian Bowler ₹ 20,00,000

Prince Yadav Indian Bowler ₹ 20,00,000

Prithviraj Yarra Indian Bowler ₹ 20,00,000

Mushtaq Beg Indian Bowler ₹ 20,00,000

Rocky Bhasker Indian Bowler ₹ 20,00,000

Sanjith Devaraj Indian Bowler ₹ 20,00,000

Allah Mohammad Overseas Bowler ₹ 20,00,000

Lalit Mohan Indian Bowler ₹ 20,00,000

Bhuwan Rohilla Indian Bowler ₹ 20,00,000

Aman Sharma Indian Bowler ₹ 20,00,000

Manav Suthar Indian Bowler ₹ 20,00,000

Anirudh Balachander Indian Batter ₹ 20,00,000

Gourav Choudhary Indian Batter ₹ 20,00,000

Saurav Chuahan Indian Batter ₹ 20,00,000

Kumar Deobrat Indian Batter ₹ 20,00,000

Chirag Gandhi Indian Batter ₹ 20,00,000

Arman Jaffer Indian Batter ₹ 20,00,000

Madhav Kaushik Indian Batter ₹ 20,00,000

Priyank Panchal Indian Batter ₹ 20,00,000

Ayush Pandey Indian Batter ₹ 20,00,000

Rohan Patil Indian Batter ₹ 20,00,000

Sanjay Ramaswamy Indian Batter ₹ 20,00,000

Siddharth Yadav Indian Batter ₹ 20,00,000

Prayas Barman Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Rahul Buddhi Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Vaisakh Chandran Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Writtick Chatterjee Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Prashant Chopra Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Harsh Dubey Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Tanush Kotian Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Ninad Rathva Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

B. Surya Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Shivank Vashisth Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Ankush Bains Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Christopher Benjamin Overseas Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Connor Esterhuizen Overseas Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Mohd Arslan Khan Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Mamidi Krishna Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Fazil Makaya Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Akshdeep Nath Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Deepak Punia Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Ateev Saini Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Bipin Saurabh Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

B.R. Sharath Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Yashovardhan Singh Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Lakshay Thareja Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000

Mohit Avasthi Indian Bowler ₹ 20,00,000

Ottneil Baartman Overseas Bowler ₹ 20,00,000

Gurnoor Singh Brar Indian Bowler ₹ 20,00,000

Shahrukh Dar Indian Bowler ₹ 20,00,000

Pankaj Jaswal Indian Bowler ₹ 20,00,000

Venkatesh Muralidhara Indian Bowler ₹ 20,00,000

Geet Puri Indian Bowler ₹ 20,00,000

E. Sanketh Indian Bowler ₹ 20,00,000

Ajay Sarkar Indian Bowler ₹ 20,00,000

Ashok Sharma Indian Bowler ₹ 20,00,000

Kanwar Singh Indian Bowler ₹ 20,00,000

Shivam Chaudhary Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Ashwin Das Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Chirag Jani Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Akshay Karnewar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Bhagmender Lather Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Lone Muzaffar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Pulkit Narang Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Rohit Rayudu Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Sameer Rizvi Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Tunish Sawkar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Auqib Dar Indian Bowler ₹ 20,00,000

Mukhtar Hussain Indian Bowler ₹ 20,00,000

Ashwani Kumar Indian Bowler ₹ 20,00,000

Hemant Kumar Indian Bowler ₹ 20,00,000

Nathan McAndrew Overseas Bowler ₹ 20,00,000

Rajesh Mohanty Indian Bowler ₹ 20,00,000

Ravi Sharma Indian Bowler ₹ 20,00,000

Vikash Singh Indian Bowler ₹ 20,00,000

Ruben Trumpelmann Overseas Bowler ₹ 20,00,000

Koushik Vasuki Indian Bowler ₹ 20,00,000

Vasu Vats Indian Bowler ₹ 20,00,000

Shubham Agrawal Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Baba Aparajith Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Anshul Kamboj Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Azim Kazi Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Dev Lakra Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Jitender Pal Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Ritwik Roy Chowdhury Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Utkarsh Singh Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Shubham Singh Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Avneesh Sudha Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Asad Jamil Ahmed Indian Bowler ₹ 20,00,000

Bandaru Ayyappa Indian Bowler ₹ 20,00,000

Aashish Bhatt Indian Bowler ₹ 20,00,000

McKenny Clarke Overseas Bowler ₹ 20,00,000

Shubham Kapse Indian Bowler ₹ 20,00,000

Gourav Koul Indian Bowler ₹ 20,00,000

Raunak Kumar Indian Bowler ₹ 20,00,000

Trilok Nag Indian Bowler ₹ 20,00,000

Atal Bihari Rai Indian Bowler ₹ 20,00,000

Ramon Simmonds Overseas Bowler ₹ 20,00,000

Rajeev Singh Indian Bowler ₹ 20,00,000

Mohd. Wasim Indian Bowler ₹ 20,00,000

Atharva Ankolekar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Khizar Dafedar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Naman Dhir Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Sahil Dhiwan Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Sampark Gupta Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Jordan Hermann Overseas All-Rounder ₹ 20,00,000

Hayden Kerr Overseas All-Rounder ₹ 20,00,000

Salman Khan Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Sairaj Patil Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Divyaansh Saxena Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Purnank Tyagi Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Prince Yadav Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Deepraj Gaonkar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Shubham Garhwal Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Deepesh Nailwal Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Arjun Rapria Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Shashwat Rawat Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Sumit Ruikar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Shivam Sharma Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Rajandeep Singh Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Anunay Singh Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Digvesh Singh Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Pranshu Vijayran Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Prerit Dutta Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Ramakrishna Ghosh Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Shubhang Hegde Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Shamshuzama Kazi Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Ayaz Khan Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Amit Pachhara Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Akul Pandove Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Garv Sangwan Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Shubham Sharma Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Amit Yadav Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Amit Ali Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Rishabh Chauhan Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Matthew Forde Overseas All-Rounder ₹ 20,00,000

Sammar Gajjar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Rajneesh Gurbani Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Divyansh Joshi Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Dhruv Patel Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Jack Prestwidge Overseas All-Rounder ₹ 20,00,000

Aditya Sarvate Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Sagar Solanki Indian All-Rounder ₹ 20,00,000

Prenelan Subrayen Overseas All-Rounder ₹ 20,00,000

