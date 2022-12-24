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IPL Auction 2023 Players Full List: ऑक्शन में कौन बिका, कौन नहीं? एक जगह पढ़ें सोल्ड-अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

आईपीएल ऑक्शन 2023 के ऑक्शन में कई रिकॉर्ड टूट गए. आधा दर्जन के करीब प्लेयर्स पर 10 या उससे ज्यादा करोड़ खर्च किए गए. जबकि 300 के करीब प्लेयर्स को किसी ने खरीदा ही नहीं. सभी प्लेयर्स की पूरी लिस्ट देखिए...

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आईपीएल ऑक्शन में जमकर खर्च हुआ पैसा (Photo: @IPL)
आईपीएल ऑक्शन में जमकर खर्च हुआ पैसा (Photo: @IPL)

इंडियन प्रीमियर लीग-2023 का मिनी ऑक्शन शुक्रवार (23 दिसंबर 2022) को कोच्चि में हुआ. सभी 10 टीमों ने यहां कुल 405 खिलाड़ियों पर बोली लगाई, इनमें से सिर्फ 80 खिलाड़ी ही बिके. कई विदेशी खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि कुछ भारतीय खिलाड़ियों पर भी करोड़ों रुपये की बरसात हुई. 

इंग्लैंड के सैम कुरेन, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन, भारत के मयंक अग्रवाल समेत अन्य कई प्लेयर्स इस साल के सबसे महंगे प्लेयर्स में से एक रहे. जबकि कई बड़े नाम ऐसे भी रहे जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिला. 

कुल 405 खिलाड़ियों में से 80 प्लेयर्स बिक पाए, जिनमें से 29 प्लेयर विदेशी रहे. और बाकी सभी प्लेयर्स अनसोल्ड रहे. इन सभी खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट एक जगह ही पढ़ें...

सोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट- 

1.    केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)- 2 करोड़, गुजरात टाइटन्स (बेस प्राइस- 2 करोड़)
2.    हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)- 13.25 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस- 1.5 करोड़)
3.    मयंक अग्रवाल (भारत)- 8.25 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस- 1 करोड़) 
4.    अजिंक्य रहाणे (भारत)- 50 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स (बेस प्राइस- 50 लाख)
5.    सैम कुरेन (इंग्लैंड)- 18.50 करोड़, पंजाब किंग्स (बेस प्राइस- 2 करोड़)
6.    ओडिएन स्मिथ (वेस्टइंडीज़) - 50 लाख, गुजरात टाइटन्स (बेस प्राइस- 50 लाख)
7.    सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे)- 50 लाख, पंजाब किंग्स (बेस प्राइस 50 लाख)
8.    जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज़)- 5.75 करोड़, राजस्थान रॉयल्स बेस प्राइस (2 करोड़)
9.    कैमरून ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया)- 17.50 करोड़, मुंबई इंडियंस (बेस प्राइस- 2 करोड़)
10.    बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)- 16.25 करोड़, चेन्नई सुपर किंग्स (बेस प्राइस- 2 करोड़)

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11.    निकोलस पूरन (वेस्टइंडीज़)- 16 करोड़, लखनऊ सुपर जायंट्स (बेस प्राइस- 2 करोड़)
12.    हेनरिक क्लासेन (साउथ अफ्रीका)- 5.25 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस- 1 करोड़)
13.    फिल सॉल्ट (इंग्लैंड)- 2 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स (बेस प्राइस- 2 करोड़)
14.    जयदेव उनादकट (भारत)- 50 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (बेस प्राइस 50 लाख)
15.    रिसे टॉप्ली (इंग्लैंड)- 1.90 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (बेस प्राइस- 1.90 करोड़)
16.    जाइल रिचर्डसन (ऑस्ट्रेलिया)- 1.5 करोड़, मुंबई इंडियंस (बेस प्राइस 1.50 करोड़)
17.    ईशांत शर्मा (भारत)- 50 लाख, दिल्ली कैपिटल्स (बेस प्राइस 50 लाख)
18.    आदिल रशीद (इंग्लैंड)- 2 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 2 करोड़)
19.    मयंक मार्केंडेय (भारत)- 50 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 50 लाख)
20.    शैख रशीद (भारत)- 20 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स (बेस प्राइस 20 लाख) 

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21.    विवरांत शर्मा (भारत)- 2.60 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 20 लाख)
22.    समर्थ व्यास (भारत)- 20 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 20 लाख)
23.    सनवीर सिंह (भारत)- 20 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 20 लाख)
24.    निशांत सिंधू (भारत)- 60 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स (बेस प्राइस 20 लाख)
25.    एन. जगदीशन (भारत)- 90 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स ( 20 लाख बेस प्राइस)ट
26.    श्रीकर भरत (भारत)- 1.20 करोड़, गुजरात टाइटन्स (बेस प्राइस- 20 लाख)
27.    उपेंद्र यादव (भारत)- 25 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस- 20 लाख)
28.    यश ठाकुर (भारत)- 45 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (20 लाख बेस प्राइस)
29.    वैभव अरोड़ा (भारत)- 60 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स (20 लाख बेस प्राइस)
30.    शिवम मावी (भारत)- 6 करोड़, गुजरात टाइटन्स (40 लाख बेस प्राइस)

31.    मुकेश कुमार (भारत) – 5.50 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स (बेस प्राइस 20 लाख)
32.    हिमांशु शर्मा (भारत)- 20 लाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (20 लाख बेस प्राइस)
33.    मनीष पांडे (भारत)- 2.40 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स (बेस प्राइस 1 करोड़)
34.    विल जैक्स (इंग्लैंड)- 3.20 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (बेस प्राइस 1.5 करोड़)
35.    रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज़)- 50 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (50 लाख बेस प्राइस)
36.    डेनिएल सैम्स (ऑस्ट्रेलिया)- 75 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (बेस प्राइस 75 लाख)
37.    काइल जैमिसन (न्यूजीलैंड)- 1 करोड़, चेन्नई सुपर किंग्स (1 करोड़ बेस प्राइस)
38.    अमित मिश्रा (भारत)- 50 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (बेस प्राइस 50 लाख)
39.    पीयूष चावला (भारत)- 50 लाख, मुंबई इंडियंस (बेस प्राइस 50 लाख)
40.    हरप्रीत सिंह भाटिया (भारत)- 40 लाख, पंजाब किंग्स (बेस प्राइस 20 लाख)

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41.    मनोज भांडागे (भारत)- 20 लाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (बेस प्राइस 20 लाख)
42.    मयंक डागर (भारत)- 1.80 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 20 लाख)
43.    डुआन यानसेन (साउथ अफ्रीका)- 20 लाख, मुंबई इंडियंस (बेस प्राइस 20 लाख)
44.    प्रेरक मांकड़ (भारत)- 20 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (बेस प्राइस 20 लाख)
45.    डोनावोन फरेरिया (साउथ अफ्रीका)- 50 लाख, राजस्थान रॉयल्स (बेस प्राइस 20 लाख)
46.    उरविल पटेल (भारत)- 20 लाख, गुजरात टाइटन्स (बेस प्राइस 20 लाख)
47.    विष्णु विनोद (भारत)- 20 लाख, मुंबई इंडियंस (बेस प्राइस 20 लाख)
48.    विद्वत कावेरप्पा (भारत)- 20 लाख, पंजाब किंग्स (बेस प्राइस 20 लाख)
49.    राजन कुमार (भारत)- 70 लाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (20 लाख बेस प्राइस)
50.    सुयश शर्मा (भारत)- 20 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स (20 लाख बेस प्राइस)

51.    जोशुआ लिटिल (आयरलैंड)- 4.40 करोड़, गुजरात टाइटन्स (50 लाख बेस प्राइस)
52.    मोहित शर्मा (भारत)- 50 लाख, गुजरात टाइटन्स (50 लाख बेस प्राइस)
53.    शम्स मुलानी (भारत)- 20 लाख, मुंबई इंडियंस (20 लाख बेस प्राइस)
54.    स्वपनिल सिंह (भारत)- 20 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (20 लाख बेस प्राइस)
55.    डेविड वीज़ (नामीबिया)- 1 करोड़, कोलकाता नाइट राइडर्स (1 करोड़ बेस प्राइस)
56.    नीतीश रेड्डी (भारत)- 20 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (20 लाख बेस प्राइस)
57.    अविनाश सिंह (भारत)- 60 लाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (20 लाख बेस प्राइस)
58.    कुलवंत खेजरोलिया (भारत)- 20 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स (20 लाख बेस प्राइस)
59.    अजय जाधव मंडल (भारत)- 20 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स (20 लाख बेस प्राइस)
60.    कुणाल सिंह राठौड़ (भारत)- 20 लाख, राजस्थान रॉयल्स (20 लाख बेस प्राइस)

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61.    सोनू यादव (भारत)- 20 लाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (20 लाख बेस प्राइस)
62.    मोहित राठी (भारत)- 20 लाख, पंजाब किंग्स (20 लाख बेस प्राइस)
63.    निहाल वढेरा (भारत)- 20 लाख, मुंबई इंडियंस (20 लाख बेस प्राइस)
64.    भगत वर्मा (भारत)- 20 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स (20 लाख बेस प्राइस)
65.    शिवम सिंह (भारत)- 20 लाख, पंजाब किंग्स (20 लाख बेस प्राइस)

पहले राउंड में अनसोल्ड रहे ये प्लेयर दूसरे राउंड में बिके
1.    राइले रॉसो (साउथ अफ्रीका)- 4.60 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स (बेस प्राइस 2 करोड़)
2.    लिटन दास (बांग्लादेश)- 50 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स (बेस प्राइस 50 लाख)
3.    अकील हुसैन (वेस्टइंडीज़)- 1 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (1 करोड़ बेस प्राइस)
4.    एडम जैम्पा (ऑस्ट्रेलिया)- 1.50 करोड़, राजस्थान रॉयल्स (1.50 करोड़ बेस प्राइस)
5.    अनमोलप्रीत सिंह (भारत)- 20 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 20 लाख)
6.    केएम आसिफ (भारत)- 30 लाख, राजस्थान रॉयल्स (30 लाख बेस प्राइस)
7.    मुरुगन अश्विन (भारत)- 20 लाख, राजस्थान रॉयल्स (20 लाख बेस प्राइस)
8.    मंदीप सिंह (भारत)- 50 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स (50 लाख बेस प्राइस)
9.    आकाश वशिष्ठ (भारत)- 20 लाख, राजस्थान रॉयल्स (20 लाख बेस प्राइस)
10.    नवीन उल हक (अफगानिस्तान)- 50 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (50 लाख बेस प्राइस)
11.    युद्धवीर सिंह (भारत)- 20 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (20 लाख बेस प्राइस)
12.    राघव गोयल (भारत)- 20 लाख, मुंबई इंडियंस (20 लाख बेस प्राइस)
13.    अब्दुल बासित (भारत)- 20 लाख, राजस्थान रॉयल्स (20 लाख बेस प्राइस)
14.    जो रूट (इंग्लैंड) - 1 करोड़, राजस्थान रॉयल्स (बेस प्राइस 1 करोड़)
15.    शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)- 1.50 करोड़, कोलकाता नाइट राइडर्स (बेस प्राइस 1.50 करोड़) 

 

अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट... 

Tom Banton    Overseas    Wicket-Keeper    ₹ 2,00,00,000
Chris Jordan    Overseas    Bowler    ₹ 2,00,00,000
Adam Milne    Overseas    Bowler    ₹ 2,00,00,000
Travis Head    Overseas    Batter    ₹ 2,00,00,000
Rassie Van Der Dussen    Overseas    Batter    ₹ 2,00,00,000
Jimmy Neesham    Overseas    All-Rounder    ₹ 2,00,00,000
Chris Lynn    Overseas    Batter    ₹ 2,00,00,000
Jamie Overton    Overseas    All-Rounder    ₹ 2,00,00,000
Craig Overton    Overseas    All-Rounder    ₹ 2,00,00,000
Tymal Mills    Overseas    Bowler    ₹ 2,00,00,000
Dawid Malan    Overseas    Batter    ₹ 1,50,00,000
Sherfane Rutherford    Overseas    Batter    ₹ 1,50,00,000
Riley Meredith    Overseas    Bowler    ₹ 1,50,00,000
Jason Roy    Overseas    Batter    ₹ 1,50,00,000
Sean Abbott    Overseas    All-Rounder    ₹ 1,50,00,000
Nathan Coulter-Nile    Overseas    Bowler    ₹ 1,50,00,000
Mujeeb Rahman    Overseas    Bowler    ₹ 1,00,00,000
Tabraiz Shamsi    Overseas    Bowler    ₹ 1,00,00,000
Daryl Mitchell    Overseas    All-Rounder    ₹ 1,00,00,000
Mohammad Nabi    Overseas    All-Rounder    ₹ 1,00,00,000
Shai Hope    Overseas    Wicket-Keeper    ₹ 1,00,00,000
Tom Latham    Overseas    Wicket-Keeper    ₹ 1,00,00,000
Michael Bracewell    Overseas    All-Rounder    ₹ 1,00,00,000
Andrew Tye    Overseas    Bowler    ₹ 1,00,00,000
Luke Wood    Overseas    Bowler    ₹ 1,00,00,000
Moises Henriques    Overseas    All-Rounder    ₹ 1,00,00,000
Matt Henry    Overseas    Bowler    ₹ 1,00,00,000
Roston Chase    Overseas    All-Rounder    ₹ 1,00,00,000
Rahkeem Cornwall    Overseas    All-Rounder    ₹ 1,00,00,000
Wayne Parnell    Overseas    All-Rounder    ₹ 75,00,000
Joshua Philippe    Overseas    Wicket-Keeper    ₹ 75,00,000
Ish Sodhi    Overseas    Bowler    ₹ 75,00,000
Tom Curran    Overseas    All-Rounder    ₹ 75,00,000
Darcy Short    Overseas    All-Rounder    ₹ 75,00,000
David Payne    Overseas    Bowler    ₹ 75,00,000
Carlos Brathwaite    Overseas    All-Rounder    ₹ 75,00,000
Kusal Mendis    Overseas    Wicket-Keeper    ₹ 50,00,000
Paul Stirling    Overseas    Batter    ₹ 50,00,000
Dasun Shanaka    Overseas    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Taskin Ahmed    Overseas    Bowler    ₹ 50,00,000
Dushmanta Chameera    Overseas    Bowler    ₹ 50,00,000
Blessing Muzarabani    Overseas    Bowler    ₹ 50,00,000
Sandeep Sharma    Indian    Bowler    ₹ 50,00,000
Johnson Charles    Overseas    Wicket-Keeper    ₹ 50,00,000
Andre Fletcher    Overseas    Wicket-Keeper    ₹ 50,00,000
Lorcan Tucker    Overseas    Wicket-Keeper    ₹ 50,00,000
Shahbaz Nadeem    Indian    Bowler    ₹ 50,00,000
Reeza Hendricks    Overseas    Batter    ₹ 50,00,000
Christiaan Jonker    Overseas    Batter    ₹ 50,00,000
Brandon King    Overseas    Batter    ₹ 50,00,000
Karun Nair    Indian    Batter    ₹ 50,00,000
Pathum Nissaanka    Overseas    Batter    ₹ 50,00,000
Gurkeerat Singh    Indian    Batter    ₹ 50,00,000
Harry Tector    Overseas    Batter    ₹ 50,00,000
Najibullah Zadran    Overseas    Batter    ₹ 50,00,000
Qais Ahmad    Overseas    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Charith Asalanka    Overseas    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Dominic Drakes    Overseas    All-Rounder    ₹ 50,00,000
George Garton    Overseas    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Chamika Karunaratne    Overseas    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Sandeep Warrier    Indian    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Ben Dwarshuis    Overseas    Bowler    ₹ 50,00,000
Richard Gleeson    Overseas    Bowler    ₹ 50,00,000
Lahiru Kumara    Overseas    Bowler    ₹ 50,00,000
Dilshan Madushanka    Overseas    Bowler    ₹ 50,00,000
Billy Stanlake    Overseas    Bowler    ₹ 50,00,000
Afif Hossain    Overseas    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Scott Kuggeleijn    Overseas    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Sisanda Magala    Overseas    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Dhananjaya Silva    Overseas    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Dunith Wellalage    Overseas    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Varun Aaron    Indian    Bowler    ₹ 50,00,000
Sheldon Cottrel    Overseas    Bowler    ₹ 50,00,000
Daryn Dupavillon    Overseas    Bowler    ₹ 50,00,000
Dhawal Kulkarni    Indian    Bowler    ₹ 50,00,000
Barinder Sran    Indian    Bowler    ₹ 50,00,000
Glenton Stuurman    Overseas    Bowler    ₹ 50,00,000
Rehan Ahmed    Overseas    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Fabian Allen    Overseas    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Karim Janat    Overseas    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Keshav Maharaj    Overseas    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Pawan Negi    Indian    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Keemo Paul    Overseas    All-Rounder    ₹ 50,00,000
Will Smeed    Overseas    Batter    ₹ 40,00,000
Jordan Thompson    Overseas    All-Rounder    ₹ 40,00,000
Thomas Helm    Overseas    Bowler    ₹ 40,00,000
James Fuller    Overseas    All-Rounder    ₹ 40,00,000
Benny Howell    Overseas    All-Rounder    ₹ 40,00,000
Lance Morris    Overseas    Bowler    ₹ 30,00,000
Apoorv Wankhade    Indian    Batter    ₹ 30,00,000
Aniket Choudhary    Indian    Bowler    ₹ 30,00,000
Shubham Khajuria    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Rohan Kunnummal    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Chethan L.R.    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Himmat Singh    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Corbin Bosch    Overseas    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Priyam Garg    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Saurabh Kumar    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Shashank Singh    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Mohammed Azharuddeen    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Dinesh Bana    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Abhimanyu Easwaran    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Sumit Kumar    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Mujtaba Yousuf    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Chintal Gandhi    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Shreyas Gopal    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
S Midhun    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Izharulhuq Naveed    Overseas    Bowler    ₹ 20,00,000
Sachin Baby    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Ashwin Hebbar    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Pukhraj Mann    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Akshat Raghuwanshi    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Himanshu Rana    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Shoun Roger    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Virat Singh    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Gerald Coetzee    Overseas    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Evan Jones    Overseas    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Abid Mushtaq    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Suryansh Shedge    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Jagadeesha Suchith    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Ricky Bhui    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Baba Indrajith    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Sheldon Jackson    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Aryan Juyal    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Kirant Shinde    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Luvnith Sisodia    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Vishnu Solanki    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Ravi Kumar    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Sushant Mishra    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Arzan Nagwaswalla    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Ishan Porel    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Akash Singh    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Basil Thampi    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Paul Van Meekeren    Overseas    Bowler    ₹ 20,00,000
Vyshak Vijay Kumar    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
S.Ajith Ram    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Satyajeet Bachhav    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Tejas Baroka    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Yuvraj Chudasama    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Peter Hatzoglou    Overseas    Bowler    ₹ 20,00,000
Karthik Meiyappan    Overseas    Bowler    ₹ 20,00,000
Shivam Sharma    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Priyansh Arya    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Matthew Breetzke    Overseas    Batter    ₹ 20,00,000
Shivam Chauhan    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Rahul Gahlaut    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Sudip Gharami    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
C. Hari Nishaanth    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Amandeep Khare    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Bhanu Pania    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Ekant Sen    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Akash Singh    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Himanshu Bisht    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Mickil Jaiswal    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
G.Aniketh Reddy    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Atit Sheth    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
M. Siddharth    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Tanay Thyagarajann    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Sumeet Verma    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Sanjay Yadav    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Ajitesh Guruswamy    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Yash Kothari    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Suresh Kumar    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Kumar Kushagra    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Anmol Malhotra    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Robin Minz    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Agniv Pan    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Priyesh Patel    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Mitesh Patel    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Abishek Porel    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Bharat Sharma    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Vivek Singh    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Abhijeet Tomar    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Basit Bashir    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Nandre Burger    Overseas    Bowler    ₹ 20,00,000
Rasikh Dar    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Sakib Hussain    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Waseem Khanday    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Ravi Kiran Majeti    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Lukman Hussain Meriwala    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Anuj Raj    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Ankit Singh Rajpoot    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Prince Yadav    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Prithviraj Yarra    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Mushtaq Beg    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Rocky Bhasker    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Sanjith Devaraj    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Allah Mohammad    Overseas    Bowler    ₹ 20,00,000
Lalit Mohan    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Bhuwan Rohilla    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Aman Sharma    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Manav Suthar    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Anirudh Balachander    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Gourav Choudhary    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Saurav Chuahan    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Kumar Deobrat    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Chirag Gandhi    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Arman Jaffer    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Madhav Kaushik    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Priyank Panchal    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Ayush Pandey    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Rohan Patil    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Sanjay Ramaswamy    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Siddharth Yadav    Indian    Batter    ₹ 20,00,000
Prayas Barman    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Rahul Buddhi    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Vaisakh Chandran    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Writtick Chatterjee    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Prashant Chopra    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Harsh Dubey    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Tanush Kotian    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Ninad Rathva    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
B. Surya    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Shivank Vashisth    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Ankush Bains    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Christopher Benjamin    Overseas    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Connor Esterhuizen    Overseas    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Mohd Arslan Khan    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Mamidi Krishna    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Fazil Makaya    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Akshdeep Nath    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Deepak Punia    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Ateev Saini    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Bipin Saurabh    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
B.R. Sharath    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Yashovardhan Singh    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Lakshay Thareja    Indian    Wicket-Keeper    ₹ 20,00,000
Mohit Avasthi    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Ottneil Baartman    Overseas    Bowler    ₹ 20,00,000
Gurnoor Singh Brar    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Shahrukh Dar    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Pankaj Jaswal    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Venkatesh Muralidhara    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Geet Puri    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
E. Sanketh    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Ajay Sarkar    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Ashok Sharma    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Kanwar Singh    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Shivam Chaudhary    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Ashwin Das    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Chirag Jani    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Akshay Karnewar    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Bhagmender Lather    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Lone Muzaffar    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Pulkit Narang    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Rohit Rayudu    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Sameer Rizvi    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Tunish Sawkar    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Auqib Dar    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Mukhtar Hussain    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Ashwani Kumar    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Hemant Kumar    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Nathan McAndrew    Overseas    Bowler    ₹ 20,00,000
Rajesh Mohanty    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Ravi Sharma    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Vikash Singh    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Ruben Trumpelmann    Overseas    Bowler    ₹ 20,00,000
Koushik Vasuki    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Vasu Vats    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Shubham Agrawal    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Baba Aparajith    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Anshul Kamboj    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Azim Kazi    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Dev Lakra    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Jitender Pal    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Ritwik Roy Chowdhury    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Utkarsh Singh    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Shubham Singh    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Avneesh Sudha    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Asad Jamil Ahmed    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Bandaru Ayyappa    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Aashish Bhatt    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
McKenny Clarke    Overseas    Bowler    ₹ 20,00,000
Shubham Kapse    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Gourav Koul    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Raunak Kumar    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Trilok Nag    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Atal Bihari Rai    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Ramon Simmonds    Overseas    Bowler    ₹ 20,00,000
Rajeev Singh    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Mohd. Wasim    Indian    Bowler    ₹ 20,00,000
Atharva Ankolekar    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Khizar Dafedar    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Naman Dhir    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Sahil Dhiwan    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Sampark Gupta    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Jordan Hermann    Overseas    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Hayden Kerr    Overseas    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Salman Khan    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Sairaj Patil    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Divyaansh Saxena    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Purnank Tyagi    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Prince Yadav    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Deepraj Gaonkar    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Shubham Garhwal    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Deepesh Nailwal    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Arjun Rapria    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Shashwat Rawat    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Sumit Ruikar    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Shivam Sharma    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Rajandeep Singh    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Anunay Singh    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Digvesh Singh    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Pranshu Vijayran    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Prerit Dutta    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Ramakrishna Ghosh    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Shubhang Hegde    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Shamshuzama Kazi    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Ayaz Khan    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Amit Pachhara    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Akul Pandove    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Garv Sangwan    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Shubham Sharma    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Amit Yadav    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Amit Ali    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Rishabh Chauhan    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Matthew Forde    Overseas    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Sammar Gajjar    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Rajneesh Gurbani    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Divyansh Joshi    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Dhruv Patel    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Jack Prestwidge    Overseas    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Aditya Sarvate    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Sagar Solanki    Indian    All-Rounder    ₹ 20,00,000
Prenelan Subrayen    Overseas    All-Rounder    ₹ 20,00,000
 

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