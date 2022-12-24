IPL Auction 2023 Players Full List: ऑक्शन में कौन बिका, कौन नहीं? एक जगह पढ़ें सोल्ड-अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट

इंडियन प्रीमियर लीग-2023 का मिनी ऑक्शन शुक्रवार (23 दिसंबर 2022) को कोच्चि में हुआ. सभी 10 टीमों ने यहां कुल 405 खिलाड़ियों पर बोली लगाई, इनमें से सिर्फ 80 खिलाड़ी ही बिके. कई विदेशी खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि कुछ भारतीय खिलाड़ियों पर भी करोड़ों रुपये की बरसात हुई.
इंग्लैंड के सैम कुरेन, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन, भारत के मयंक अग्रवाल समेत अन्य कई प्लेयर्स इस साल के सबसे महंगे प्लेयर्स में से एक रहे. जबकि कई बड़े नाम ऐसे भी रहे जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिला.
कुल 405 खिलाड़ियों में से 80 प्लेयर्स बिक पाए, जिनमें से 29 प्लेयर विदेशी रहे. और बाकी सभी प्लेयर्स अनसोल्ड रहे. इन सभी खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट एक जगह ही पढ़ें...
सोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट-
1. केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)- 2 करोड़, गुजरात टाइटन्स (बेस प्राइस- 2 करोड़)
2. हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)- 13.25 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस- 1.5 करोड़)
3. मयंक अग्रवाल (भारत)- 8.25 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस- 1 करोड़)
4. अजिंक्य रहाणे (भारत)- 50 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स (बेस प्राइस- 50 लाख)
5. सैम कुरेन (इंग्लैंड)- 18.50 करोड़, पंजाब किंग्स (बेस प्राइस- 2 करोड़)
6. ओडिएन स्मिथ (वेस्टइंडीज़) - 50 लाख, गुजरात टाइटन्स (बेस प्राइस- 50 लाख)
7. सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे)- 50 लाख, पंजाब किंग्स (बेस प्राइस 50 लाख)
8. जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज़)- 5.75 करोड़, राजस्थान रॉयल्स बेस प्राइस (2 करोड़)
9. कैमरून ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया)- 17.50 करोड़, मुंबई इंडियंस (बेस प्राइस- 2 करोड़)
10. बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)- 16.25 करोड़, चेन्नई सुपर किंग्स (बेस प्राइस- 2 करोड़)
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11. निकोलस पूरन (वेस्टइंडीज़)- 16 करोड़, लखनऊ सुपर जायंट्स (बेस प्राइस- 2 करोड़)
12. हेनरिक क्लासेन (साउथ अफ्रीका)- 5.25 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस- 1 करोड़)
13. फिल सॉल्ट (इंग्लैंड)- 2 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स (बेस प्राइस- 2 करोड़)
14. जयदेव उनादकट (भारत)- 50 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (बेस प्राइस 50 लाख)
15. रिसे टॉप्ली (इंग्लैंड)- 1.90 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (बेस प्राइस- 1.90 करोड़)
16. जाइल रिचर्डसन (ऑस्ट्रेलिया)- 1.5 करोड़, मुंबई इंडियंस (बेस प्राइस 1.50 करोड़)
17. ईशांत शर्मा (भारत)- 50 लाख, दिल्ली कैपिटल्स (बेस प्राइस 50 लाख)
18. आदिल रशीद (इंग्लैंड)- 2 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 2 करोड़)
19. मयंक मार्केंडेय (भारत)- 50 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 50 लाख)
20. शैख रशीद (भारत)- 20 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स (बेस प्राइस 20 लाख)
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21. विवरांत शर्मा (भारत)- 2.60 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 20 लाख)
22. समर्थ व्यास (भारत)- 20 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 20 लाख)
23. सनवीर सिंह (भारत)- 20 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 20 लाख)
24. निशांत सिंधू (भारत)- 60 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स (बेस प्राइस 20 लाख)
25. एन. जगदीशन (भारत)- 90 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स ( 20 लाख बेस प्राइस)ट
26. श्रीकर भरत (भारत)- 1.20 करोड़, गुजरात टाइटन्स (बेस प्राइस- 20 लाख)
27. उपेंद्र यादव (भारत)- 25 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस- 20 लाख)
28. यश ठाकुर (भारत)- 45 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (20 लाख बेस प्राइस)
29. वैभव अरोड़ा (भारत)- 60 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स (20 लाख बेस प्राइस)
30. शिवम मावी (भारत)- 6 करोड़, गुजरात टाइटन्स (40 लाख बेस प्राइस)
31. मुकेश कुमार (भारत) – 5.50 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स (बेस प्राइस 20 लाख)
32. हिमांशु शर्मा (भारत)- 20 लाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (20 लाख बेस प्राइस)
33. मनीष पांडे (भारत)- 2.40 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स (बेस प्राइस 1 करोड़)
34. विल जैक्स (इंग्लैंड)- 3.20 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (बेस प्राइस 1.5 करोड़)
35. रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज़)- 50 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (50 लाख बेस प्राइस)
36. डेनिएल सैम्स (ऑस्ट्रेलिया)- 75 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (बेस प्राइस 75 लाख)
37. काइल जैमिसन (न्यूजीलैंड)- 1 करोड़, चेन्नई सुपर किंग्स (1 करोड़ बेस प्राइस)
38. अमित मिश्रा (भारत)- 50 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (बेस प्राइस 50 लाख)
39. पीयूष चावला (भारत)- 50 लाख, मुंबई इंडियंस (बेस प्राइस 50 लाख)
40. हरप्रीत सिंह भाटिया (भारत)- 40 लाख, पंजाब किंग्स (बेस प्राइस 20 लाख)
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41. मनोज भांडागे (भारत)- 20 लाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (बेस प्राइस 20 लाख)
42. मयंक डागर (भारत)- 1.80 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 20 लाख)
43. डुआन यानसेन (साउथ अफ्रीका)- 20 लाख, मुंबई इंडियंस (बेस प्राइस 20 लाख)
44. प्रेरक मांकड़ (भारत)- 20 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (बेस प्राइस 20 लाख)
45. डोनावोन फरेरिया (साउथ अफ्रीका)- 50 लाख, राजस्थान रॉयल्स (बेस प्राइस 20 लाख)
46. उरविल पटेल (भारत)- 20 लाख, गुजरात टाइटन्स (बेस प्राइस 20 लाख)
47. विष्णु विनोद (भारत)- 20 लाख, मुंबई इंडियंस (बेस प्राइस 20 लाख)
48. विद्वत कावेरप्पा (भारत)- 20 लाख, पंजाब किंग्स (बेस प्राइस 20 लाख)
49. राजन कुमार (भारत)- 70 लाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (20 लाख बेस प्राइस)
50. सुयश शर्मा (भारत)- 20 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स (20 लाख बेस प्राइस)
51. जोशुआ लिटिल (आयरलैंड)- 4.40 करोड़, गुजरात टाइटन्स (50 लाख बेस प्राइस)
52. मोहित शर्मा (भारत)- 50 लाख, गुजरात टाइटन्स (50 लाख बेस प्राइस)
53. शम्स मुलानी (भारत)- 20 लाख, मुंबई इंडियंस (20 लाख बेस प्राइस)
54. स्वपनिल सिंह (भारत)- 20 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (20 लाख बेस प्राइस)
55. डेविड वीज़ (नामीबिया)- 1 करोड़, कोलकाता नाइट राइडर्स (1 करोड़ बेस प्राइस)
56. नीतीश रेड्डी (भारत)- 20 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (20 लाख बेस प्राइस)
57. अविनाश सिंह (भारत)- 60 लाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (20 लाख बेस प्राइस)
58. कुलवंत खेजरोलिया (भारत)- 20 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स (20 लाख बेस प्राइस)
59. अजय जाधव मंडल (भारत)- 20 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स (20 लाख बेस प्राइस)
60. कुणाल सिंह राठौड़ (भारत)- 20 लाख, राजस्थान रॉयल्स (20 लाख बेस प्राइस)
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61. सोनू यादव (भारत)- 20 लाख, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (20 लाख बेस प्राइस)
62. मोहित राठी (भारत)- 20 लाख, पंजाब किंग्स (20 लाख बेस प्राइस)
63. निहाल वढेरा (भारत)- 20 लाख, मुंबई इंडियंस (20 लाख बेस प्राइस)
64. भगत वर्मा (भारत)- 20 लाख, चेन्नई सुपर किंग्स (20 लाख बेस प्राइस)
65. शिवम सिंह (भारत)- 20 लाख, पंजाब किंग्स (20 लाख बेस प्राइस)
पहले राउंड में अनसोल्ड रहे ये प्लेयर दूसरे राउंड में बिके
1. राइले रॉसो (साउथ अफ्रीका)- 4.60 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स (बेस प्राइस 2 करोड़)
2. लिटन दास (बांग्लादेश)- 50 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स (बेस प्राइस 50 लाख)
3. अकील हुसैन (वेस्टइंडीज़)- 1 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद (1 करोड़ बेस प्राइस)
4. एडम जैम्पा (ऑस्ट्रेलिया)- 1.50 करोड़, राजस्थान रॉयल्स (1.50 करोड़ बेस प्राइस)
5. अनमोलप्रीत सिंह (भारत)- 20 लाख, सनराइजर्स हैदराबाद (बेस प्राइस 20 लाख)
6. केएम आसिफ (भारत)- 30 लाख, राजस्थान रॉयल्स (30 लाख बेस प्राइस)
7. मुरुगन अश्विन (भारत)- 20 लाख, राजस्थान रॉयल्स (20 लाख बेस प्राइस)
8. मंदीप सिंह (भारत)- 50 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स (50 लाख बेस प्राइस)
9. आकाश वशिष्ठ (भारत)- 20 लाख, राजस्थान रॉयल्स (20 लाख बेस प्राइस)
10. नवीन उल हक (अफगानिस्तान)- 50 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (50 लाख बेस प्राइस)
11. युद्धवीर सिंह (भारत)- 20 लाख, लखनऊ सुपर जायंट्स (20 लाख बेस प्राइस)
12. राघव गोयल (भारत)- 20 लाख, मुंबई इंडियंस (20 लाख बेस प्राइस)
13. अब्दुल बासित (भारत)- 20 लाख, राजस्थान रॉयल्स (20 लाख बेस प्राइस)
14. जो रूट (इंग्लैंड) - 1 करोड़, राजस्थान रॉयल्स (बेस प्राइस 1 करोड़)
15. शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)- 1.50 करोड़, कोलकाता नाइट राइडर्स (बेस प्राइस 1.50 करोड़)
अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट...
Tom Banton Overseas Wicket-Keeper ₹ 2,00,00,000
Chris Jordan Overseas Bowler ₹ 2,00,00,000
Adam Milne Overseas Bowler ₹ 2,00,00,000
Travis Head Overseas Batter ₹ 2,00,00,000
Rassie Van Der Dussen Overseas Batter ₹ 2,00,00,000
Jimmy Neesham Overseas All-Rounder ₹ 2,00,00,000
Chris Lynn Overseas Batter ₹ 2,00,00,000
Jamie Overton Overseas All-Rounder ₹ 2,00,00,000
Craig Overton Overseas All-Rounder ₹ 2,00,00,000
Tymal Mills Overseas Bowler ₹ 2,00,00,000
Dawid Malan Overseas Batter ₹ 1,50,00,000
Sherfane Rutherford Overseas Batter ₹ 1,50,00,000
Riley Meredith Overseas Bowler ₹ 1,50,00,000
Jason Roy Overseas Batter ₹ 1,50,00,000
Sean Abbott Overseas All-Rounder ₹ 1,50,00,000
Nathan Coulter-Nile Overseas Bowler ₹ 1,50,00,000
Mujeeb Rahman Overseas Bowler ₹ 1,00,00,000
Tabraiz Shamsi Overseas Bowler ₹ 1,00,00,000
Daryl Mitchell Overseas All-Rounder ₹ 1,00,00,000
Mohammad Nabi Overseas All-Rounder ₹ 1,00,00,000
Shai Hope Overseas Wicket-Keeper ₹ 1,00,00,000
Tom Latham Overseas Wicket-Keeper ₹ 1,00,00,000
Michael Bracewell Overseas All-Rounder ₹ 1,00,00,000
Andrew Tye Overseas Bowler ₹ 1,00,00,000
Luke Wood Overseas Bowler ₹ 1,00,00,000
Moises Henriques Overseas All-Rounder ₹ 1,00,00,000
Matt Henry Overseas Bowler ₹ 1,00,00,000
Roston Chase Overseas All-Rounder ₹ 1,00,00,000
Rahkeem Cornwall Overseas All-Rounder ₹ 1,00,00,000
Wayne Parnell Overseas All-Rounder ₹ 75,00,000
Joshua Philippe Overseas Wicket-Keeper ₹ 75,00,000
Ish Sodhi Overseas Bowler ₹ 75,00,000
Tom Curran Overseas All-Rounder ₹ 75,00,000
Darcy Short Overseas All-Rounder ₹ 75,00,000
David Payne Overseas Bowler ₹ 75,00,000
Carlos Brathwaite Overseas All-Rounder ₹ 75,00,000
Kusal Mendis Overseas Wicket-Keeper ₹ 50,00,000
Paul Stirling Overseas Batter ₹ 50,00,000
Dasun Shanaka Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000
Taskin Ahmed Overseas Bowler ₹ 50,00,000
Dushmanta Chameera Overseas Bowler ₹ 50,00,000
Blessing Muzarabani Overseas Bowler ₹ 50,00,000
Sandeep Sharma Indian Bowler ₹ 50,00,000
Johnson Charles Overseas Wicket-Keeper ₹ 50,00,000
Andre Fletcher Overseas Wicket-Keeper ₹ 50,00,000
Lorcan Tucker Overseas Wicket-Keeper ₹ 50,00,000
Shahbaz Nadeem Indian Bowler ₹ 50,00,000
Reeza Hendricks Overseas Batter ₹ 50,00,000
Christiaan Jonker Overseas Batter ₹ 50,00,000
Brandon King Overseas Batter ₹ 50,00,000
Karun Nair Indian Batter ₹ 50,00,000
Pathum Nissaanka Overseas Batter ₹ 50,00,000
Gurkeerat Singh Indian Batter ₹ 50,00,000
Harry Tector Overseas Batter ₹ 50,00,000
Najibullah Zadran Overseas Batter ₹ 50,00,000
Qais Ahmad Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000
Charith Asalanka Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000
Dominic Drakes Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000
George Garton Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000
Chamika Karunaratne Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000
Sandeep Warrier Indian All-Rounder ₹ 50,00,000
Ben Dwarshuis Overseas Bowler ₹ 50,00,000
Richard Gleeson Overseas Bowler ₹ 50,00,000
Lahiru Kumara Overseas Bowler ₹ 50,00,000
Dilshan Madushanka Overseas Bowler ₹ 50,00,000
Billy Stanlake Overseas Bowler ₹ 50,00,000
Afif Hossain Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000
Scott Kuggeleijn Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000
Sisanda Magala Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000
Dhananjaya Silva Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000
Dunith Wellalage Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000
Varun Aaron Indian Bowler ₹ 50,00,000
Sheldon Cottrel Overseas Bowler ₹ 50,00,000
Daryn Dupavillon Overseas Bowler ₹ 50,00,000
Dhawal Kulkarni Indian Bowler ₹ 50,00,000
Barinder Sran Indian Bowler ₹ 50,00,000
Glenton Stuurman Overseas Bowler ₹ 50,00,000
Rehan Ahmed Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000
Fabian Allen Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000
Karim Janat Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000
Keshav Maharaj Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000
Pawan Negi Indian All-Rounder ₹ 50,00,000
Keemo Paul Overseas All-Rounder ₹ 50,00,000
Will Smeed Overseas Batter ₹ 40,00,000
Jordan Thompson Overseas All-Rounder ₹ 40,00,000
Thomas Helm Overseas Bowler ₹ 40,00,000
James Fuller Overseas All-Rounder ₹ 40,00,000
Benny Howell Overseas All-Rounder ₹ 40,00,000
Lance Morris Overseas Bowler ₹ 30,00,000
Apoorv Wankhade Indian Batter ₹ 30,00,000
Aniket Choudhary Indian Bowler ₹ 30,00,000
Shubham Khajuria Indian Batter ₹ 20,00,000
Rohan Kunnummal Indian Batter ₹ 20,00,000
Chethan L.R. Indian Batter ₹ 20,00,000
Himmat Singh Indian Batter ₹ 20,00,000
Corbin Bosch Overseas All-Rounder ₹ 20,00,000
Priyam Garg Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Saurabh Kumar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Shashank Singh Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Mohammed Azharuddeen Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Dinesh Bana Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Abhimanyu Easwaran Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Sumit Kumar Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Mujtaba Yousuf Indian Bowler ₹ 20,00,000
Chintal Gandhi Indian Bowler ₹ 20,00,000
Shreyas Gopal Indian Bowler ₹ 20,00,000
S Midhun Indian Bowler ₹ 20,00,000
Izharulhuq Naveed Overseas Bowler ₹ 20,00,000
Sachin Baby Indian Batter ₹ 20,00,000
Ashwin Hebbar Indian Batter ₹ 20,00,000
Pukhraj Mann Indian Batter ₹ 20,00,000
Akshat Raghuwanshi Indian Batter ₹ 20,00,000
Himanshu Rana Indian Batter ₹ 20,00,000
Shoun Roger Indian Batter ₹ 20,00,000
Virat Singh Indian Batter ₹ 20,00,000
Gerald Coetzee Overseas All-Rounder ₹ 20,00,000
Evan Jones Overseas All-Rounder ₹ 20,00,000
Abid Mushtaq Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Suryansh Shedge Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Jagadeesha Suchith Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Ricky Bhui Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Baba Indrajith Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Sheldon Jackson Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Aryan Juyal Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Kirant Shinde Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Luvnith Sisodia Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Vishnu Solanki Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Ravi Kumar Indian Bowler ₹ 20,00,000
Sushant Mishra Indian Bowler ₹ 20,00,000
Arzan Nagwaswalla Indian Bowler ₹ 20,00,000
Ishan Porel Indian Bowler ₹ 20,00,000
Akash Singh Indian Bowler ₹ 20,00,000
Basil Thampi Indian Bowler ₹ 20,00,000
Paul Van Meekeren Overseas Bowler ₹ 20,00,000
Vyshak Vijay Kumar Indian Bowler ₹ 20,00,000
S.Ajith Ram Indian Bowler ₹ 20,00,000
Satyajeet Bachhav Indian Bowler ₹ 20,00,000
Tejas Baroka Indian Bowler ₹ 20,00,000
Yuvraj Chudasama Indian Bowler ₹ 20,00,000
Peter Hatzoglou Overseas Bowler ₹ 20,00,000
Karthik Meiyappan Overseas Bowler ₹ 20,00,000
Shivam Sharma Indian Bowler ₹ 20,00,000
Priyansh Arya Indian Batter ₹ 20,00,000
Matthew Breetzke Overseas Batter ₹ 20,00,000
Shivam Chauhan Indian Batter ₹ 20,00,000
Rahul Gahlaut Indian Batter ₹ 20,00,000
Sudip Gharami Indian Batter ₹ 20,00,000
C. Hari Nishaanth Indian Batter ₹ 20,00,000
Amandeep Khare Indian Batter ₹ 20,00,000
Bhanu Pania Indian Batter ₹ 20,00,000
Ekant Sen Indian Batter ₹ 20,00,000
Akash Singh Indian Batter ₹ 20,00,000
Himanshu Bisht Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Mickil Jaiswal Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
G.Aniketh Reddy Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Atit Sheth Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
M. Siddharth Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Tanay Thyagarajann Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Sumeet Verma Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Sanjay Yadav Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Ajitesh Guruswamy Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Yash Kothari Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Suresh Kumar Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Kumar Kushagra Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Anmol Malhotra Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Robin Minz Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Agniv Pan Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Priyesh Patel Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Mitesh Patel Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Abishek Porel Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Bharat Sharma Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Vivek Singh Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Abhijeet Tomar Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Basit Bashir Indian Bowler ₹ 20,00,000
Nandre Burger Overseas Bowler ₹ 20,00,000
Rasikh Dar Indian Bowler ₹ 20,00,000
Sakib Hussain Indian Bowler ₹ 20,00,000
Waseem Khanday Indian Bowler ₹ 20,00,000
Ravi Kiran Majeti Indian Bowler ₹ 20,00,000
Lukman Hussain Meriwala Indian Bowler ₹ 20,00,000
Anuj Raj Indian Bowler ₹ 20,00,000
Ankit Singh Rajpoot Indian Bowler ₹ 20,00,000
Prince Yadav Indian Bowler ₹ 20,00,000
Prithviraj Yarra Indian Bowler ₹ 20,00,000
Mushtaq Beg Indian Bowler ₹ 20,00,000
Rocky Bhasker Indian Bowler ₹ 20,00,000
Sanjith Devaraj Indian Bowler ₹ 20,00,000
Allah Mohammad Overseas Bowler ₹ 20,00,000
Lalit Mohan Indian Bowler ₹ 20,00,000
Bhuwan Rohilla Indian Bowler ₹ 20,00,000
Aman Sharma Indian Bowler ₹ 20,00,000
Manav Suthar Indian Bowler ₹ 20,00,000
Anirudh Balachander Indian Batter ₹ 20,00,000
Gourav Choudhary Indian Batter ₹ 20,00,000
Saurav Chuahan Indian Batter ₹ 20,00,000
Kumar Deobrat Indian Batter ₹ 20,00,000
Chirag Gandhi Indian Batter ₹ 20,00,000
Arman Jaffer Indian Batter ₹ 20,00,000
Madhav Kaushik Indian Batter ₹ 20,00,000
Priyank Panchal Indian Batter ₹ 20,00,000
Ayush Pandey Indian Batter ₹ 20,00,000
Rohan Patil Indian Batter ₹ 20,00,000
Sanjay Ramaswamy Indian Batter ₹ 20,00,000
Siddharth Yadav Indian Batter ₹ 20,00,000
Prayas Barman Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Rahul Buddhi Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Vaisakh Chandran Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Writtick Chatterjee Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Prashant Chopra Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Harsh Dubey Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Tanush Kotian Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Ninad Rathva Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
B. Surya Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Shivank Vashisth Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Ankush Bains Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Christopher Benjamin Overseas Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Connor Esterhuizen Overseas Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Mohd Arslan Khan Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Mamidi Krishna Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Fazil Makaya Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Akshdeep Nath Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Deepak Punia Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Ateev Saini Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Bipin Saurabh Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
B.R. Sharath Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Yashovardhan Singh Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Lakshay Thareja Indian Wicket-Keeper ₹ 20,00,000
Mohit Avasthi Indian Bowler ₹ 20,00,000
Ottneil Baartman Overseas Bowler ₹ 20,00,000
Gurnoor Singh Brar Indian Bowler ₹ 20,00,000
Shahrukh Dar Indian Bowler ₹ 20,00,000
Pankaj Jaswal Indian Bowler ₹ 20,00,000
Venkatesh Muralidhara Indian Bowler ₹ 20,00,000
Geet Puri Indian Bowler ₹ 20,00,000
E. Sanketh Indian Bowler ₹ 20,00,000
Ajay Sarkar Indian Bowler ₹ 20,00,000
Ashok Sharma Indian Bowler ₹ 20,00,000
Kanwar Singh Indian Bowler ₹ 20,00,000
Shivam Chaudhary Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Ashwin Das Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Chirag Jani Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Akshay Karnewar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Bhagmender Lather Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Lone Muzaffar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Pulkit Narang Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Rohit Rayudu Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Sameer Rizvi Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Tunish Sawkar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Auqib Dar Indian Bowler ₹ 20,00,000
Mukhtar Hussain Indian Bowler ₹ 20,00,000
Ashwani Kumar Indian Bowler ₹ 20,00,000
Hemant Kumar Indian Bowler ₹ 20,00,000
Nathan McAndrew Overseas Bowler ₹ 20,00,000
Rajesh Mohanty Indian Bowler ₹ 20,00,000
Ravi Sharma Indian Bowler ₹ 20,00,000
Vikash Singh Indian Bowler ₹ 20,00,000
Ruben Trumpelmann Overseas Bowler ₹ 20,00,000
Koushik Vasuki Indian Bowler ₹ 20,00,000
Vasu Vats Indian Bowler ₹ 20,00,000
Shubham Agrawal Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Baba Aparajith Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Anshul Kamboj Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Azim Kazi Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Dev Lakra Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Jitender Pal Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Ritwik Roy Chowdhury Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Utkarsh Singh Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Shubham Singh Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Avneesh Sudha Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Asad Jamil Ahmed Indian Bowler ₹ 20,00,000
Bandaru Ayyappa Indian Bowler ₹ 20,00,000
Aashish Bhatt Indian Bowler ₹ 20,00,000
McKenny Clarke Overseas Bowler ₹ 20,00,000
Shubham Kapse Indian Bowler ₹ 20,00,000
Gourav Koul Indian Bowler ₹ 20,00,000
Raunak Kumar Indian Bowler ₹ 20,00,000
Trilok Nag Indian Bowler ₹ 20,00,000
Atal Bihari Rai Indian Bowler ₹ 20,00,000
Ramon Simmonds Overseas Bowler ₹ 20,00,000
Rajeev Singh Indian Bowler ₹ 20,00,000
Mohd. Wasim Indian Bowler ₹ 20,00,000
Atharva Ankolekar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Khizar Dafedar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Naman Dhir Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Sahil Dhiwan Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Sampark Gupta Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Jordan Hermann Overseas All-Rounder ₹ 20,00,000
Hayden Kerr Overseas All-Rounder ₹ 20,00,000
Salman Khan Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Sairaj Patil Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Divyaansh Saxena Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Purnank Tyagi Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Prince Yadav Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Deepraj Gaonkar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Shubham Garhwal Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Deepesh Nailwal Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Arjun Rapria Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Shashwat Rawat Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Sumit Ruikar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Shivam Sharma Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Rajandeep Singh Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Anunay Singh Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Digvesh Singh Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Pranshu Vijayran Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Prerit Dutta Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Ramakrishna Ghosh Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Shubhang Hegde Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Shamshuzama Kazi Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Ayaz Khan Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Amit Pachhara Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Akul Pandove Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Garv Sangwan Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Shubham Sharma Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Amit Yadav Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Amit Ali Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Rishabh Chauhan Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Matthew Forde Overseas All-Rounder ₹ 20,00,000
Sammar Gajjar Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Rajneesh Gurbani Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Divyansh Joshi Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Dhruv Patel Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Jack Prestwidge Overseas All-Rounder ₹ 20,00,000
Aditya Sarvate Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Sagar Solanki Indian All-Rounder ₹ 20,00,000
Prenelan Subrayen Overseas All-Rounder ₹ 20,00,000