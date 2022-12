IPL नीलामी के बाद कौन सी टीम हुई मजबूत, देखें सभी 10 फ्रेंचाइजीज के फुल स्क्वॉड

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 सीजन के लिए नीलामी शुक्रवार (23 दिसंबर) को कोच्चि में हुई. इस बार ऑक्शन में 405 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था. जबकि सभी 10 टीमों के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 87 का स्लॉट था. मगर नीलामी में 80 खिलाड़ी ही बिके हैं. इसमें 29 खिलाड़ी विदेशी रहे हैं. इन खिलाड़ियों को खरीदने के लिए सभी टीमों ने कुल 167 करोड़ रुपये खर्च किए.

आईपीएल की 7 टीमों फुल हो गई हैं. उनकी स्क्वॉड में 25-25 खिलाड़ी पूरे हो गए हैं. जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम में 22, मुंबई इंडियंस में 24 और पंजाब किंग्स की टीम में 22 खिलाड़ी ही हुए हैं. ऐसे में इन तीनों टीमों में अब भी 7 स्लॉट बाकी हैं.



सभी 10 फ्रेंचाइजीज के फुल स्क्वॉड

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)

महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), डेवॉन कॉन्वे, ऋतुराज गायकवाड़, सुभ्रांशु सेनापति, अंबति रायुडु, रवींद्र जडेजा, ड्वेन प्रिटोरियस, मिचेल सेंटनर, के भगत वर्मा, मोईन अली, राजवर्धन, शिवम दुबे, दीपक चाहर, महीश तीक्षणा, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, सिमरजीत सिंह, अजिंक्य रहाणे, तुषार देशपांडे, बेन स्टोक्स, मथीशा पथिराना, शेख रशीद, निशांत सिंधु, काइल जेमिसन और अजय मंडल.

