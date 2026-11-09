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IND vs NZ: Weather Update... बारिश ने बिगाड़ी टीम इंडिया की प्रैक्टिस, हैमिल्टन में तीसरे वनडे पर क्या होगा असर?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे 10 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा. मुकाबले से पहले बारिश के कारण टीम इंडिया की आउटडोर प्रैक्टिस प्रभावित हुई और कई बल्लेबाजों को इनडोर सेशन करना पड़ा. हालांकि, मैच के दिन बारिश की संभावना महज 3 फीसदी है.

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मैच के दिन कैसा रहेगा मौसम? (Photo: X/ANI)
मैच के दिन कैसा रहेगा मौसम? (Photo: X/ANI)

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 10 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा. टीम इंडिया के पास इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने का मौका है, लेकिन मुकाबले से पहले बारिश ने उसकी तैयारियों में खलल डाल दिया है. सोमवार को अभ्यास के दौरान बारिश के कारण खिलाड़ियों को आउटडोर प्रैक्टिस का ज्यादा मौका नहीं मिला. ऐसे में कई बल्लेबाजों को इनडोर बैटिंग सेशन में ही पसीना बहाना पड़ा.

टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. भारतीय टीम सीरीज में पहले ही 2-0 की बढ़त बना चुकी है. तीसरे वनडे में जीत के साथ ही उसके पास पांच मैचों की सीरीज पर कब्जा जमाने का मौका होगा. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम घरेलू मैदान पर वापसी करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में भारतीय टीम अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेगी.

बारिश ने रोकी आउटडोर प्रैक्टिस

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मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ियों के अभ्यास पर मौसम का असर देखने को मिला. बारिश के चलते टीम को मैदान पर ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला. कई बल्लेबाजों ने इनडोर नेट्स में बैटिंग की. यानी मैच से ठीक पहले खिलाड़ियों को आउटडोर परिस्थितियों में खुद को ढालने का पर्याप्त मौका नहीं मिल सका.

सोमवार को जमकर बारिश हुई. तेज बारिश के बीच टीम इंडिया के खिलाड़ी सेडन पार्क स्टेडियम से रवाना होते नजर आए.

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मैच के दिन मौसम से राहत की उम्मीद

हालांकि, हैमिल्टन के मौसम का पूर्वानुमान भारतीय टीम के लिए राहत देने वाला है. 10 नवंबर को मैच के दिन आसमान में धूप खिलने और आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना महज 3 फीसदी बताई गई है. गरज-चमक के भी कोई आसार नहीं हैं.

मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. पश्चिमी हवा की रफ्तार करीब 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है, जबकि हवा के तेज झोंके 43 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं.

सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया

भारत ने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना रखी है. अब तीसरे वनडे में टीम इंडिया की नजर सीरीज अपने नाम करने पर होगी. न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है. मेजबान टीम अगर हारती है तो सीरीज उसके हाथ से निकल जाएगी. ऐसे में कीवी टीम घरेलू दर्शकों के सामने जीत के इरादे से उतरेगी.

तीसरा वनडे भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे शुरू होगा. बारिश के कारण अभ्यास जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन फिलहाल मैच के दिन मौसम की रिपोर्ट से पूरे मुकाबले की उम्मीद बनी हुई है.

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