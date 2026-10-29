क्रिकेट के इतिहास में 29 अक्टूबर का दिन भारतीय फैन्स को 2023 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मिली शानदार जीत की याद दिलाता है. आज ही के दिन तीन साल पहले नहीं, बल्कि 2023 में इसी तारीख को भारत ने लखनऊ में इंग्लैंड को 100 रन से हराया था. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229/8 रन बनाए थे. इसके बाद मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम 129 रन पर सिमट गई थी.

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टॉस जीतकर इंग्लैंड ने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया था. डेविड विली ने विराट कोहली को 9 गेंदों पर बिना खाता खोले आउट किया, जबकि क्रिस वोक्स ने शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया. वोक्स ने श्रेयस अय्यर का विकेट भी लिया और भारत का स्कोर 40/3 हो गया था.

मुश्किल हालात में रोहित शर्मा ने 87 रन की अहम पारी खेली थी. उन्होंने केएल राहुल के साथ चौथे विकेट के लिए 91 रन जोड़े. राहुल 39 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रोहित आदिल राशिद की गुगली पर लियम लिविंगस्टोन को कैच दे बैठे थे.

सूर्यकुमार यादव ने 49 रन बनाकर भारतीय पारी को संभाला था. वह अपने अर्धशतक से महज एक रन दूर रह गए. डेविड विली ने 45 रन देकर 3 विकेट लिए थे. बुमराह ने 16 रन बनाए, लेकिन पारी की आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए थे. भारत ने 50 ओवर में 229/8 रन बनाए थे.

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शमी-बुमराह ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी तहस-नहस की थी

230 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही थी. जसप्रीत बुमराह ने डेविड मलान को बोल्ड करने के बाद जो रूट को एलबीडब्ल्यू आउट किया था. इसके बाद मोहम्मद शमी ने बेन स्टोक्स को बोल्ड कर दिया था. स्टोक्स खाता भी नहीं खोल पाए थे.

शमी और बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड ने 10 ओवर में 40 रन तक 4 विकेट गंवा दिए थे. शमी ने अपने शुरुआती स्पेल में सिर्फ 4 रन देकर 2 विकेट झटके थे, जबकि बुमराह ने 5 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए थे.

शमी ने जॉनी बेयरस्टो को बोल्ड कर इंग्लैंड को एक और झटका दिया था. इसके बाद कुलदीप यादव ने कप्तान जोस बटलर को 10 रन पर बोल्ड कर दिया था. इस समय इंग्लैंड का स्कोर 52/5 हो गया था.

शमी ने लिए थे 4 विकेट, बुमराह के खाते में आए थे 3 विकेट

इंग्लैंड की ओर से लियम लिविंगस्टोन ने सर्वाधिक 27 रन बनाए थे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें पर्याप्त साथ नहीं मिला. शमी ने अपने दूसरे स्पेल में पहली ही गेंद पर मोईन अली को केएल राहुल के हाथों कैच कराया था. इसके बाद उन्होंने आदिल राशिद को बोल्ड कर दिया था.

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जसप्रीत बुमराह ने मार्क वुड को शानदार यॉर्कर पर बोल्ड करके इंग्लैंड की पारी समेट दी थी. शमी ने 22 रन देकर 4 विकेट लिए थे, जबकि बुमराह ने 32 रन देकर 3 विकेट झटके थे. कुलदीप यादव को भी एक सफलता मिली थी.

इस तरह भारत ने 229 रन बनाने के बावजूद इंग्लैंड को 129 रन पर समेटकर 100 रन से जीत दर्ज की थी. इंग्लैंड की पारी 34.5 ओवर में समाप्त हो गई थी. भारत ने इस जीत के साथ वर्ल्ड कप में अपना अजेय अभियान जारी रखा था, जबकि इंग्लैंड की टीम की मुश्किलें और बढ़ गई थीं. 29 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में शमी और बुमराह की इस घातक गेंदबाजी ने दिखा दिया था कि बड़ा स्कोर ही हर जीत की गारंटी नहीं होता.

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