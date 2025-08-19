India Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 टीम इंडिया का स्क्वॉड का ऐलान हो गया है. टीम में कुल मिलाकर 5 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर और 3 पेस गेंदबाज चुने गए हैं. वहीं 2 विकेटकीपर भी शामिल किए गए हैं. वहीं इस टीम में श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली, जिसने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए. वहीं टी20 फॉर्मेट वाले एशिया कप की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे. सूर्या के डिप्टी शुभमन गिल हैं.
टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड में भारत की 2025 टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने मैचों में 75.40 की औसत और चार शतकों के साथ 754 रन बनाए थे. इसी वजह से उनको टीम में जगह मिली और उपकप्तानी भी. शुभमन गिल भारत के लिए आखिरी बार टी20 क्रिकेट में जुलाई 2024 में खेलते हुए दिखे थे.
वहीं इंग्लैंड दौरे पर 23 विकेट झटकने वाले मोहम्मद सिराज को टीम में जगह नहीं मिली है. आइए अब समझते हैं 15 सदस्यीय टीम में भारतीय टीम का बेड़ा कैसा है, मतलब कितने बल्लेबाज, कितने ऑलराउंडर्स, कितने पेस गेंदबाज, कितने विकेटकीपर और कितने स्पिनर हैं.
खास बात है एशिया कप जोकि टी20 फॉर्मेट में होना है, उसके लिए 5 स्टैंडबाय खिलाड़ी भी चुने गए हैं. इनमें प्रसिद्ध कृष्णा , वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल शामिल हैं.
🚨 A look at #TeamIndia's squad for #AsiaCup 2025 🔽 pic.twitter.com/3VppXYQ5SO— BCCI (@BCCI) August 19, 2025
टॉप ऑर्डर में संजू और अभिषेक शर्मा करेंगे ओपन
अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन एशिया कप में ओपनिंग करते हुए दिखेंगे. वहीं तिलक वर्मा और सूर्यकुमार के क्रमश: तीसरे एवं चौथे नंबर पर बैटिंग करने उतरेंगे. शुभमन गिल भी अब टीम में हैं, ऐसे में देखना होगा कि वो किस पोजीशन पर खेलेंगे. वो ओपनिंग और मध्यक्रम दोनों में खेलने में महारथ रखते हैं.
संजू सैमसन करेंगे विकेटकीपिंग
संजू सैमसन और जितेश शर्मा को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर एशिया कप स्क्वॉड में जगह मिली है. पर यहां संजू सैमसन को तवज्जो मिलेगी, जो अभिषेक शर्मा संग ओपनिंग करते हुए दिखेंगे. वहीं जितेश बैकअप के तौर शामिल किए गए हैं.
बुमराह के सिपहसलार होंगे अर्शदीप-राणा
जसप्रीत बुमराह के हाथों में एशिया कप में तेज गेंदबाजी की कमान होगी. इसके इतर अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा अन्य तेज गेंदबाज हैं. प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज सेलेक्शन की रेस में थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला. कृष्णा स्टैंडबाय में शामिल हैं.
एशिया कप के लिए 3 ऑलराउंडर शामिल
ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को स्क्वॉड में जगह मिली है. हार्दिक और शिवम बैटिंग ऑलराउंडर हैं. जबकि अक्षर पटेल स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं.
एशिया कप के लिए टीम में 2 स्पिनर शामिल
एशिया कप के लिए कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं. 30 साल के कुलदीप यादव आखिरी बार टी20 फॉर्मेट में टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान खेलते दिखे थे. जहां उन्होंने 5 मुकाबलों में 10 विकेट लिए थे.
(वहीं कुलदीप ने 40 टी20 मैचों में कुल 69 विकेट हासिल किए हैं. रॉन्ग वन और फ्लिपर के लिए फेमस कुलदीप UAE की पिचों पर कारगर साबित हो सकते हैं. वहीं कुलदीप 2018 और 2023 ,एशिया कप (वनडे फॉर्मेट) में जीतने वाली टीम इंडिया के अहम सदस्य रह चुके हैं.
वरुण चक्रवर्ती पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक के बाद से शानदार फॉर्म में हैं. 33 वर्षीय मिस्ट्री स्पिनर ने टी20आई में दो बार पांच विकेट ले चुके हैं. वहीं आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जीत के दौरान वनडे में भी उन्होंने पंजा झटका था. वरुण अब तक के छोटे टी20आई करियर में, उन्होंने 18 मैचों में 33 विकेट हासिल किए हैं.
एशिया कप के लिए टीम में किसे मिली जगह
सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती , अर्शदीप सिंह , कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह
एशिया कप 2025 के लिए स्टैंडबाय खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा , वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल
5 बल्लेबाज: सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह,
3ऑलराउंडर: हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल,
2 स्पिन गेंदबाज: वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव,
3 पेस गेंदबाज: अर्शदीप सिंह ,हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह
2 विकेटकीपर: जितेश शर्मा, संजू सैमसन
5 स्टैंडबाय: प्रसिद्ध कृष्णा , वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल