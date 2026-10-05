scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'विराट, मेरी तरफ तो देख लो...', नन्ही फैन की गुहार पर पिघल गए कोहली, किया कुछ ऐसा कि जीत लिया सबका दिल

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान विराट कोहली शून्य पर आउट हुए. लेकिन दूसरी पारी में जब वह मैदान पर फील्डिंग करने उतरे तो फैन्स का जोश हाई हो गया. इस दौरान एक छोटी बच्ची ने विराट कोहली को बड़े ही प्यारे अंदाज में पुकारा जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
कोहली को देख खुशी से झूमे फैन्स. (photo: Reuters/itgd)
कोहली को देख खुशी से झूमे फैन्स. (photo: Reuters/itgd)

भारतीय क्रिकेट टीम के रन मशीन विराट कोहली मैदान पर खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते हुए नजर आते रहते हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में विराट कोहली बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके थे. वह खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए थे.

विराट कोहली की बल्लेबाजी देखने के लिए हमेशा की तरह बड़ी तादाद में फैन्स स्टेडियम पहुंचे थे. विराट कोहली ने सीरीज के पहले मुकाबले में शतक जड़कर फॉर्म का परिचय दिया था. लेकिन आखिरी मुकाबले में वह फ्लॉप रहे.

बल्ले से फ्लॉप रहने के बावजूद फील्डिंग करते समय मैदान पर कोहली को देखकर फैन्स उन्हें चीय करते नजर आए. इस बीच विराट कोहली और एक नन्ही सी फैन के बीच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Hardik Pandya
फिर चोटिल हुए पंड्या, धांसू ऑलराउंडर की हुई टीम में एंट्री!
Team India schedule
अब मिलेगा नॉन-स्टॉप एक्शन! 26 दिनों में भारत खेलेगा 10 टी20 मैच
Virat Kohli
कोहली के बाद नंबर-3 संभालेगा ये स्टार! जाफर की बड़ी भविष्यवाणी
Rohit and Virat
रोहित और विराट को वनडे के लिए करना होगा इंतजार
shubman gill backs rohit sharma
2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे रोहित-विराट! गिल का बड़ा बयान!

बच्ची ने पुकारा

मैदान के स्टैंड्स में बैठी एक छोटी सी बच्ची अपने चहेते खिलाड़ी विराट कोहली का ध्यान अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश कर रही थी. नन्ही फैन ने बड़ी मासूमियत से चिल्लाते हुए कहा कि विराट, मेरी तरफ तो देख लो!

Advertisement

कोहली की पड़ी नजर 

बच्ची की यह प्यारी पुकार आखिरकार रंग लाई. जब विराट कोहली की नजर उस छोटी सी फैन पर पड़ी, तो उन्होंने बिना देर किए बेहद प्यार से उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया. अपने पसंदीदा खिलाड़ी से ऐसा प्यारा रिएक्शन मिलते ही उस नन्ही बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल उठी.

यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैन्स विराट कोहली के इस सादगी भरे अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. विराट कोहली अगली बार नीली जर्सी में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे. वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले विराट कोहली की परफॉर्मेंस पर चयनकर्ताओं की नजरें रहने वाली है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अगले आदेश तक बिहार की DGP बनी रहेंगी प्रीता वर्मा, सरकार ने बढ़ाया अतिरिक्त प्रभार |
    चीन के मैप में ये हाथ क्यों दिखता है? क्या वहां ऐसी कोई जगह है? |
    400 करोड़ रुपये कमाने के बाद अब तेलुगू में 'हनुमान अंश' का दिखेगा जलवा, ट्रेलर और रिलीज डेट आउट |
    CEC पर किसी पुराने मामले में मुकदमा चल सकता है? ज्ञानेश कुमार केस से समझें कानून |
    यूपी में चुनाव: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बन पाएगी बात? |
    पंजाब CMO में भ्रष्टाचार का पूरा मामला क्या है, जानें किन पर लगे क्या-क्या आरोप |
    महंगी चीजें दिखाए बिना अमीर दिखने की कोशिश, क्या है Gen Z का 'सटल फ्लैक्स' ? |
    Kobichi Vadi Recipe: पकौड़े-समोसे भूल जाएंगे! बेसन-ज्वार आटा मिलाकर बनाएं पत्ता गोभी की कुरकुरी वड़ी, चाय का मजा हो जाएगा दोगुना |
    बिहार-UP में बाढ़ का कहर; सड़कें बनीं तालाब. थमी जिंदगी की रफ्तार |
    फैक्ट चेक: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट का नहीं, ये IIT दिल्ली के सांस्कृतिक समारोह का वीडियो है
    Advertisement