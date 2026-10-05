'विराट, मेरी तरफ तो देख लो...', नन्ही फैन की गुहार पर पिघल गए कोहली, किया कुछ ऐसा कि जीत लिया सबका दिल

भारतीय क्रिकेट टीम के रन मशीन विराट कोहली मैदान पर खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते हुए नजर आते रहते हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में विराट कोहली बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके थे. वह खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए थे.

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विराट कोहली की बल्लेबाजी देखने के लिए हमेशा की तरह बड़ी तादाद में फैन्स स्टेडियम पहुंचे थे. विराट कोहली ने सीरीज के पहले मुकाबले में शतक जड़कर फॉर्म का परिचय दिया था. लेकिन आखिरी मुकाबले में वह फ्लॉप रहे.

बल्ले से फ्लॉप रहने के बावजूद फील्डिंग करते समय मैदान पर कोहली को देखकर फैन्स उन्हें चीय करते नजर आए. इस बीच विराट कोहली और एक नन्ही सी फैन के बीच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी.

बच्ची ने पुकारा

मैदान के स्टैंड्स में बैठी एक छोटी सी बच्ची अपने चहेते खिलाड़ी विराट कोहली का ध्यान अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश कर रही थी. नन्ही फैन ने बड़ी मासूमियत से चिल्लाते हुए कहा कि विराट, मेरी तरफ तो देख लो!

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Cute Girl: “Virat Kohli, meri taraf toh dekh lo…” 🥹❤️ Virat Kohli heard his cute little fangirl, looked at her and said “Hi.” ❤️ https://t.co/1MMIxmv68x — Aarya 🕊️ (@Vitamin_Vk18) October 5, 2026

कोहली की पड़ी नजर

बच्ची की यह प्यारी पुकार आखिरकार रंग लाई. जब विराट कोहली की नजर उस छोटी सी फैन पर पड़ी, तो उन्होंने बिना देर किए बेहद प्यार से उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया. अपने पसंदीदा खिलाड़ी से ऐसा प्यारा रिएक्शन मिलते ही उस नन्ही बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल उठी.

यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैन्स विराट कोहली के इस सादगी भरे अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. विराट कोहली अगली बार नीली जर्सी में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे. वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले विराट कोहली की परफॉर्मेंस पर चयनकर्ताओं की नजरें रहने वाली है.

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