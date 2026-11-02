November Gochar 2026: नवंबर में 3 राशियों पर टूट सकता है मुसीबतों का पहाड़, ग्रहों की चाल बढ़ाएगी टेंशन!

November Gochar 2026: नवंबर का महीना शुरू होते ही कई बड़े ग्रह अपनी चाल और राशि बदलने जा रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के इन बदलावों का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है. कुछ राशियों के लिए यह समय तरक्की और धन लाभ के अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को इस दौरान संभलकर रहने की जरूरत होगी. खासतौर पर नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक रिश्तों और सेहत के मामले में कुछ लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, नवंबर में शुक्र, मंगल और सूर्य के गोचर से कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे. इसके अलावा बुध की वक्री चाल भी महीने के शुरुआती दिनों में फैसलों और बातचीत को प्रभावित कर सकती है. ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को नवंबर में विशेष सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं इन तीन राशियों के लिए कैसा रहेगा पूरा महीना और किन मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है.

नवंबर में कौन-कौन से बड़े ग्रह बदलेंगे चाल?

नवंबर 2026 में कई महत्वपूर्ण ग्रह गोचर होने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 6 नवंबर को शुक्र वक्री अवस्था में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 12 नवंबर को मंगल कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे. 13 नवंबर को बुध की वक्री चाल समाप्त होगी, जबकि 14 नवंबर को शुक्र मार्गी हो जाएंगे. वहीं, 16 नवंबर को सूर्य तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. महीने के अंत में 22 नवंबर को शुक्र फिर से तुला राशि में आ जाएंगे.

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ग्रहों की इन बदलती स्थितियों के कारण नवंबर का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. अब जानते हैं किन तीन राशियों को इस दौरान अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

कर्क राशि (Cancer)

परिवार में बढ़ सकता है तनाव, पैसों के मामले में रहें सतर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. इस दौरान पारिवारिक जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ने की आशंका है. घर के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम रखना होगा. गुस्से में आकर कोई ऐसी बात न कहें, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आ जाए.

अगर आप इस महीने घर, जमीन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. किसी जरूरी काम में देरी होने से मन परेशान रह सकता है. ऐसे में जल्दबाजी करने के बजाय हर पहलू को अच्छी तरह समझना बेहतर होगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

नौकरी में बढ़ सकती हैं परेशानियां, अधिकारियों से बनाकर रखें तालमेल

वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कार्यक्षेत्र के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. सरकारी विभाग या प्रशासन से जुड़े किसी काम में देरी होने की आशंका है. ऐसे में जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखें और अधूरे काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें.

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ऑफिस में सीनियर्स और अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. छोटी-सी लापरवाही भी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. इसलिए किसी भी जिम्मेदारी को हल्के में न लें. अपने काम की गुणवत्ता और समयसीमा दोनों का ध्यान रखें.

मीन राशि (Pisces)

सेहत को लेकर न करें लापरवाही, आर्थिक फैसलों में बरतें सावधानी

मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर में सेहत सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. काम की अधिकता और जिम्मेदारियों के कारण थकान महसूस हो सकती है. अगर लगातार कमजोरी या किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो उसे नजरअंदाज न करें. अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और आराम के लिए भी पर्याप्त समय निकालें.

नौकरी और कारोबार में काम का दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में एक साथ कई जिम्मेदारियां लेने से बचें. अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें.

नवंबर में इन 3 राशियों को किन बातों का रखना होगा ध्यान?

कर्क राशि: पारिवारिक विवाद से बचें और संपत्ति या निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें.

वृश्चिक राशि: नौकरी में लापरवाही न करें, सीनियर्स के साथ तालमेल बनाए रखें और पिता की सेहत का ध्यान रखें.

मीन राशि: काम का दबाव खुद पर हावी न होने दें और स्वास्थ्य के साथ आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतें.

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