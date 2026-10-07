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'वो दर्द दिल में चुभता है...', भारत से फाइनल हारने के बाद हसन नवाज ने तोड़ी चुप्पी, बताया कहां हुई चूक

हसन नवाज ने कहा कि दुनिया की नंबर एक टीम भारत के खिलाफ खेलना चुनौती भरा रहता है. हमारी टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए.

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हसन नवाज ने किया कमाल. (PHOTO: AP)
हसन नवाज ने किया कमाल. (PHOTO: AP)

जापान में खेले गए एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट फाइनल मुकाबले में भारत के हाथों मिली हार का गम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दिलों से अभी तक नहीं उतरा है. पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हसन नवाज ने हाल ही में बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत के खिलाफ गोल्ड मेडल का वह फाइनल मुकाबला हारने का दर्द आज भी उन्हें सता रहा है. 

इस खिताबी मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. इस मैच में पाकिस्तान की ओर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए हसन नवाज ने 96 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके.

मीडिया से बातचीत करते हुए हसन नवाज ने अपने दिल की बात खुलकर रखी. नवाज ने कहा कि मैं फाइनल मुकाबला नहीं जीत पाने की वजह से आज भी बेहद निराश और आहत हूं. हमने कुछ छोटी-छोटी गलतियां कीं और हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ी.

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उन्होंने माना कि दुनिया की नंबर-1 टीम भारत के खिलाफ खेलना हमेशा से एक बड़ी चुनौती होता है. उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं अपने रनों से संतुष्ट हूं, लेकिन फाइनल हारना निराशाजनक था क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि हम मैच जीत सकते हैं. 

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मैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से खेल रहा था और जानता था कि अंत में जसप्रीत बुमराह का केवल एक ओवर बाकी है और वे एक गेंदबाज की कमी से जूझ रहे हैं. लेकिन मुझे लगता है कि रन-चेज के दौरान हमने कुछ गलतियां कर दीं और हार गए.

पिछले साल अधिकांश समय टीम से बाहर रहने के बाद मैदान पर वापसी करने वाले नवाज ने कहा कि भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ इतनी बेहतरीन पारी खेलकर कमबैक करना उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बेहद संतोषजनक रहा.

उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हमेशा से भारत के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं. अब वह इन गलतियों से सीखकर आगे आने वाली घरेलू सीमित ओवरों की सीरीज में अपने इस प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहते हैं.
 

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