'वो दर्द दिल में चुभता है...', भारत से फाइनल हारने के बाद हसन नवाज ने तोड़ी चुप्पी, बताया कहां हुई चूक

जापान में खेले गए एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट फाइनल मुकाबले में भारत के हाथों मिली हार का गम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दिलों से अभी तक नहीं उतरा है. पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हसन नवाज ने हाल ही में बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत के खिलाफ गोल्ड मेडल का वह फाइनल मुकाबला हारने का दर्द आज भी उन्हें सता रहा है.

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इस खिताबी मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 19 रनों से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. इस मैच में पाकिस्तान की ओर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए हसन नवाज ने 96 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके.

मीडिया से बातचीत करते हुए हसन नवाज ने अपने दिल की बात खुलकर रखी. नवाज ने कहा कि मैं फाइनल मुकाबला नहीं जीत पाने की वजह से आज भी बेहद निराश और आहत हूं. हमने कुछ छोटी-छोटी गलतियां कीं और हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ी.

उन्होंने माना कि दुनिया की नंबर-1 टीम भारत के खिलाफ खेलना हमेशा से एक बड़ी चुनौती होता है. उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं अपने रनों से संतुष्ट हूं, लेकिन फाइनल हारना निराशाजनक था क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि हम मैच जीत सकते हैं.

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Asian Games Gold ✅ Now it's time to begin the #INDvWI T20I series 🏆🤩 #TeamIndia | @mflone_ https://t.co/KWH2w9NgKl — BCCI (@BCCI) October 6, 2026

मैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से खेल रहा था और जानता था कि अंत में जसप्रीत बुमराह का केवल एक ओवर बाकी है और वे एक गेंदबाज की कमी से जूझ रहे हैं. लेकिन मुझे लगता है कि रन-चेज के दौरान हमने कुछ गलतियां कर दीं और हार गए.

पिछले साल अधिकांश समय टीम से बाहर रहने के बाद मैदान पर वापसी करने वाले नवाज ने कहा कि भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ इतनी बेहतरीन पारी खेलकर कमबैक करना उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बेहद संतोषजनक रहा.

𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗙𝗢𝗥 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔🇮🇳. 𝗔 𝗠𝗘𝗠𝗢𝗥𝗬 𝗙𝗢𝗥 𝗔 𝗟𝗜𝗙𝗘𝗧𝗜𝗠𝗘. From starting the journey in Tokyo to the final triumph in Nagoya, #TeamIndia members look back on a memorable #AsianGames campaign and what it meant to defend the Gold for the nation. WATCH 🎥🔽 https://t.co/vjq10gSuty — BCCI (@BCCI) October 5, 2026

उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हमेशा से भारत के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं. अब वह इन गलतियों से सीखकर आगे आने वाली घरेलू सीमित ओवरों की सीरीज में अपने इस प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहते हैं.



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