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U19 Women's T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल जारी, खिताब बचाने उतरेगा भारत, पाकिस्तानी टीम किस ग्रुप में?

2023 में पहली बार आईसीसी अंडर-19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था. इस प्रतियोगिता के जरिए आईसीसी महिला क्रिकेट का दायरा बढ़ाने और नई प्रतिभाओं को विकसित करने की कोशिश कर रहा है. अब सभी की नजरें भारत पर होंगी, जो अपने खिताब का बचाव करने के इरादे से मैदान में उतरेगा.

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निकी प्रसाद की कप्तानी में भारतीय टीम बनी थी चैम्पियन. (Photo: ICC/Getty Images)
निकी प्रसाद की कप्तानी में भारतीय टीम बनी थी चैम्पियन. (Photo: ICC/Getty Images)

आईसीसी अंडर-19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन 21 जनवरी से बांग्लादेश और नेपाल में होगा. इस तीसरे संस्करण में 16 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 41 मैच खेले जाएंगे. मौजूदा चैम्पियन भारत को ग्रुप-ए में आयरलैंड, नेपाल और वेस्टइंडीज के साथ रखा गया है. भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 22 जनवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ करेगी. फिर वो 24 जनवरी को नेपाल और 26 जनवरी को आयरलैंड का सामना करेगी. पाकिस्तान को ग्रुप-बी में जगह मिली है. यानी ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान की टक्कर नहीं होगी.

नेपाल 22 जनवरी को आयरलैंड के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा. वहीं बांग्लादेश पहले दिन यानी 21 जनवरी को यूएई से भिड़ेगा. टूर्नामेंट के मुकाबले दोनों मेजबान देशों के चार स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे. बांग्लादेश में चटगांव का बीर श्रेष्ठ शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान क्रिकेट स्टेडियम और सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मैचों की मेजबानी करेंगे.

नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और अपर मुलपानी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर भी मुकाबले खेले जाएंगे. ग्रुप स्टेज के मैच 26 जनवरी तक चलेंगे. इसके बाद क्वालिफाई करने वाली टीमें सुपर सिक्स में पहुंचेंगी, जहां उन्हें दो ग्रुप में बांटा जाएगा. दोनों ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी.

दोनों सेमीफाइनल मुकाबले 4 फरवरी को चटगांव के बीर श्रेष्ठ शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. जरूरत पड़ने पर 5 फरवरी को रिजर्व डे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. फाइनल 6 फरवरी को आयोजित होगा. खिताबी मुकाबले के लिए 7 फरवरी को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है.

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टूर्नामेंट के ग्रुप्स
ग्रुप A- भारत, आयरलैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल
ग्रुप B- साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, समोआ
ग्रुप C- ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, यूएई
ग्रुप D- इंग्लैंड, श्रीलंका, अमेरिका, स्कॉटलैंड

आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने कहा कि अंडर-19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने और अनुभव हासिल करने का अवसर देता है. उनके मुताबिक 16 टीमों की भागीदारी महिला क्रिकेट में बढ़ती प्रतिभा को सामने लाने के साथ उभरते क्रिकेटिंग देशों को भी आगे बढ़ने का मंच देगी.

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