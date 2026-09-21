CSK के नए हेड कोच बने जहीर खान, IPL 2027 से पहले सौंपी गई टीम की कमान, DHONI के साथ मिलकर बनाएंगे मास्टर प्लान!

आईपीएल 2027 से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपनी कोचिंग यूनिट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है. लंबे समय तक चेन्नई की सफलता की धुरी रहे स्टीफन फ्लेमिंग के हटने के बाद अब टीम मैनेजमेंट ने भारत के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज और 2011 वर्ल्ड कप के हीरो जहीर खान को चेन्नई सुपर किंग्स का नया हेड कोच नियुक्त कर दिया है.

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जहीर अब आईपीएल 2027 में सीएसके की नैया पार लगाते नजर आएंगे. जहीर खान का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है. अपने 14 साल के शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर में जहीर ने 92 टेस्ट, 200 वनडे और 17 टी20 मैचों में देश के लिए गजब का प्रदर्शन किया है.

आईपीएल में भी उन्होंने 100 मैच खेले हैं. खेल को अलविदा कहने के बाद से वे लगातार कोचिंग और खिलाड़ियों को तराशने के काम से जुड़े रहे हैं. सीएसके की मालकिन रूपा गुरुनाथ और मैनेजिंग डायरेक्टर केएस विश्वनाथन ने जहीर का स्वागत करते हुए कहा कि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटिंग माइंड्स में से एक हैं. उनकी पैनी नजर और युवा गेंदबाजों को ग्रूम करने की कला से चेन्नई का कोर ग्रुप और ज्यादा मजबूत होगा.

जहीर खान ने जाहिर की खुशी

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सीएसके का हेड कोच बनने के बाद जहीर खान भी टीम के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. उन्होंने कहा कि आईपीएल इतिहास की सबसे सफल और लीजेंड्री टीमों में से एक का हिस्सा बनना उनके लिए किसी सम्मान से कम नहीं है. उन्होंने अपने करियर में मैदान पर हमेशा सीएसके के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया है और चेपॉक के 'सुपरफैन्स' के उस जोश को वे बेहद करीब से महसूस करने के लिए बेताब हैं.

धोनी के साथ बनेगी नई रणनीति

फैन्स के मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैदान पर एमएस धोनी और जहीर खान की यह नई जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी. पिछले कुछ समय से संघर्ष कर रही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस बड़े बदलाव के साथ आईपीएल 2027 में एक बिल्कुल नए तेवर और धमाकेदार अंदाज में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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