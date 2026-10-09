scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जसप्रीत बुमराह की कमी, भुवनेश्वर की एंट्री... 4 साल बाद टीम इंडिया में वापसी की असली वजह आई सामने

भुवनेश्वर कुमार की टी20 टीम में कमबैक के पीछे एक्सपीर‍ियंस और IPL में उनका प्रदर्शन वजह रहा. टीम इंड‍िया के बैट‍िंग कोच सितांशु कोटक ने जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी और यंग बॉलर्स के बीच अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत का जिक्र किया. भुवनेश्वर ने आखिरी टी20 इंटरनेशनल नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था.

Advertisement
X
भुवनेश्वर कुमार भारतीय टीम के लिए आख‍िरी बार साल 2022 में खेले थे (Photo: Reuters)
भुवनेश्वर कुमार भारतीय टीम के लिए आख‍िरी बार साल 2022 में खेले थे (Photo: Reuters)

Bhuvneshwar Kumar Return: भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टी20 टीम में वापसी के पीछे अनुभव और IPL में उनका प्रदर्शन अहम वजह हो सकते हैं. भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने संकेत दिया है कि जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी और यंग बॉलर्स के बीच अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत को देखते हुए सेलेक्टर्स ने यह फैसला लिया होगा.

36 साल के भुवनेश्वर कुमार ने 87 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 90 विकेट लिए हैं. हालांकि, उन्होंने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. पिछले दो IPL सीजन में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है. कोटक के मुताबिक, न्यूजीलैंड की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भी सेलेक्टर्स ने उनके नाम पर विचार किया है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले से पहले कोटक ने कहा कि इंग्लैंड में भी उन्हें लगा था कि बुमराह टीम में नहीं थे और कई यंग गेंदबाज खेल रहे थे. उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें टीम में चुना जा रहा है, लेकिन किसी न किसी लेवल पर अनुभव की भी जरूरत है.

सम्बंधित ख़बरें

Mark Chapman, Zak Foulkes
भारत संग सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को डबल झटके, ये 2 सूरमा टीम से बाहर
Vaibhav Sooryavanshi
वैभव ने की चौके-छक्कों की बारिश, गुरु गंभीर का रिएक्शन Viral
Yashasvi Jaiswal
टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए इस धुरंधर की नई चाल, बदलेगी किस्मत!
Dhananjaya de Silva, Shubman Gill
श्रीलंका को लगा बड़ा झटका, इस खिलाड़ी को म‍िली टेस्ट कप्तानी
Harmanpreet Kaur Instagram Story
'जिंदगी गुलजार...', हरमनप्रीत कौर ने शेयर की स्टोरी, क्या है इशारा?

कोटक ने भुवनेश्वर के पिछले दो IPL सीजन के प्रदर्शन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सेलेक्टर्स ने न्यूजीलैंड की परिस्थितियों को देखते हुए सोचा होगा कि टीम को अनुभव की जरूरत है और भुवनेश्वर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ICC (@icc)

बेंच स्ट्रेंथ पर भी बोले कोटक
कोटक ने टीम में सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने और नए खिलाड़ियों को मौके देने की रणनीति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि कुछ मैचों में बुमराह को आराम दिया जाता है, जबकि कुछ मुकाबलों में दूसरे सीनियर खिलाड़ी भी नहीं खेलते. 

ऐसे में दुनिया की हर टीम को अपनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत रखनी होती है और खिलाड़ियों को अवसर देने पड़ते हैं. उन्होंने माना कि इस तरह के बदलावों से कभी-कभी नतीजों पर असर पड़ सकता है. हालांकि, उनके मुताबिक भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि प्रदर्शन पर इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए.

भारत सीरीज में 1-0 से आगे
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला गया. जहां भारत ने आठ विकेट से जीत दर्ज की. इस मैच में श्रेयस अय्यर ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल शतक लगाया था. भारत फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है. सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा. इसके बाद तीसरा मैच 11 अक्टूबर को इंदौर, चौथा 14 अक्टूबर को हैदराबाद और पांचवां 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा.

भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज का शेड्यूल

  • 6 अक्टूबर: पहला टी20, लखनऊ: भारत 8 विकेट से जीता
  • 9 अक्टूबर: दूसरा टी20, रांची
  • 11 अक्टूबर: तीसरा टी20, इंदौर
  • 14 अक्टूबर: चौथा टी20, हैदराबाद
  • 17 अक्टूबर: पांचवां टी20, बेंगलुरु

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    काशी से जेवर तक: उत्तर प्रदेश की टेक्नोक्रांति |
    फरीदाबाद में INDIA अलाएंस का प्रदर्शन बना अखाड़ा, दो कांग्रेस नेताओं ने एक-दूसरे को जड़े थप्पड़! VIDEO |
    Flipkart और Amazon Sale : ये हैं 4 बेस्ट डील, भूलकर भी ना करें मिस |
    सूर्यास्त के बाद क्यों हुआ नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार? बेटे मल्हार ने बताई वजह |
    हेमकुंड साहिब से बदरीनाथ तक बर्फ की सफेद चादर, कपाट बंद होने से पहले हटाई जा रही बर्फ |
    देवरिया में RSS कार्यकर्ता के हत्यारोपियों की धान की फसल पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन कराई मुक्त |
    केली कुंज आश्रम पहुंचे प्रेमानंद महाराज, भक्तों को दिए दर्शन... आश्रम ने क्या कहा? जानिए पूरी कहानी |
    Rahu Gochar: शनि की राशि में राहु का गोचर, 58 दिन बाद 3 राशियों को लाभ |
    नाना पाटेकर की वो नसीहत भूले नहीं हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली, निधन की खबर ने तोड़ दिया दिल |
    Mercedes Electric GLC: बुकिंग शुरू होते ही इस इलेक्ट्रिक कार पर टूटे लोग! 36 घंटे में बुक हुईं इतनी कारें
    Advertisement