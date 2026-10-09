जसप्रीत बुमराह की कमी, भुवनेश्वर की एंट्री... 4 साल बाद टीम इंडिया में वापसी की असली वजह आई सामने

Bhuvneshwar Kumar Return: भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टी20 टीम में वापसी के पीछे अनुभव और IPL में उनका प्रदर्शन अहम वजह हो सकते हैं. भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने संकेत दिया है कि जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी और यंग बॉलर्स के बीच अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत को देखते हुए सेलेक्टर्स ने यह फैसला लिया होगा.

और पढ़ें

36 साल के भुवनेश्वर कुमार ने 87 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 90 विकेट लिए हैं. हालांकि, उन्होंने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. पिछले दो IPL सीजन में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है. कोटक के मुताबिक, न्यूजीलैंड की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भी सेलेक्टर्स ने उनके नाम पर विचार किया है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले से पहले कोटक ने कहा कि इंग्लैंड में भी उन्हें लगा था कि बुमराह टीम में नहीं थे और कई यंग गेंदबाज खेल रहे थे. उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें टीम में चुना जा रहा है, लेकिन किसी न किसी लेवल पर अनुभव की भी जरूरत है.

कोटक ने भुवनेश्वर के पिछले दो IPL सीजन के प्रदर्शन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सेलेक्टर्स ने न्यूजीलैंड की परिस्थितियों को देखते हुए सोचा होगा कि टीम को अनुभव की जरूरत है और भुवनेश्वर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

Advertisement

बेंच स्ट्रेंथ पर भी बोले कोटक

कोटक ने टीम में सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने और नए खिलाड़ियों को मौके देने की रणनीति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि कुछ मैचों में बुमराह को आराम दिया जाता है, जबकि कुछ मुकाबलों में दूसरे सीनियर खिलाड़ी भी नहीं खेलते.

ऐसे में दुनिया की हर टीम को अपनी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत रखनी होती है और खिलाड़ियों को अवसर देने पड़ते हैं. उन्होंने माना कि इस तरह के बदलावों से कभी-कभी नतीजों पर असर पड़ सकता है. हालांकि, उनके मुताबिक भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि प्रदर्शन पर इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए.

भारत सीरीज में 1-0 से आगे

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला गया. जहां भारत ने आठ विकेट से जीत दर्ज की. इस मैच में श्रेयस अय्यर ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल शतक लगाया था. भारत फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है. सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा. इसके बाद तीसरा मैच 11 अक्टूबर को इंदौर, चौथा 14 अक्टूबर को हैदराबाद और पांचवां 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा.

भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज का शेड्यूल

6 अक्टूबर: पहला टी20, लखनऊ: भारत 8 विकेट से जीता

9 अक्टूबर: दूसरा टी20, रांची

11 अक्टूबर: तीसरा टी20, इंदौर

14 अक्टूबर: चौथा टी20, हैदराबाद

17 अक्टूबर: पांचवां टी20, बेंगलुरु

---- समाप्त ----