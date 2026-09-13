scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भूल जाएंगे Scorpio Lifestyler, रेनो लाया गजब का पिकअप ट्रक Niagara

रेनो ने अपने लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक नियगारा (Renault Niagara) को पेश किया है. ये रेनो डस्टर (Duster) पर बेस्ड पिकअप ट्रक है, जिसमें कई लाइफस्टाइल फीचर्स दिए गए हैं. ये पिकअप ट्रक 4x2 और 4x4 में आया है. कंपनी इसका हाइब्रिड वर्जन अगले साल लॉन्च कर सकता है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

Advertisement
X
Renault Niagara का हाइब्रिड वर्जन अगले साल आएगा. (Photo: Renault)
Renault Niagara का हाइब्रिड वर्जन अगले साल आएगा. (Photo: Renault)

महिंद्रा ने पिछले दिनों अपने लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक स्कॉर्पियो लाइफस्टाइल (Mahindra Scorpio Lifestyler) को पेश किया है. इस पिकअप ट्रक को लोगों ने काफी पसंद किया है. ऐसा ही कुछ अब रेनो भी लेकर आया है. रेनो डस्टर पर बेस्ड पिकअप ट्रक को कंपनी ने पेश किया है. 

हम बात कर रहे हैं नियगारा (Niagara) लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक की, जिसे रेनो ने अनवील किया है. इसका सफर ब्राजील जैसे बाजार में जल्द ही शुरू होगा. ब्राजील में ये पिकअप ट्रक नवंबर 2026 में लॉन्च होगा. जहां ये 4x2 और 4x4 वेरिएंट में लॉन्च होगा. अगले साल यानी 2027 में इस ट्रक का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च हो सकता है. 

क्या होगा नियगारा में खास? 

रेनो नियगारा में कंपनी के मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है. इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल डस्टर में भी होता है. इसका डिजाइन काफी हद तक रेनो बोरियल एसयूवी से मिलता है. खासकर फ्रंट लुक दोनों गाड़ियों का एक जैसा है. नियगारा में ब्लैक फिनिश ग्रिल, लेयर्ड बंपर ट्रीटमेंट, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन और लाइटनिंग सिग्नेचर मिलेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Renault kwid 2026
SUV जैसा लुक, 5 लाख से कम कीमत, लॉन्च हुई नई फैमिली कार
Renault Kwid 2027
भूल जाएंगे Alto-Tiago... नए अवतार में आई Renault Kwid
renault-triber-2026
5.8 लाख में 7 सीटर, बटन दबाते ही फोल्ड होगी सीट, नई ट्राइबर लॉन्च
renault-triber-2026
आ रही सबसे सस्ती 7 सीटर, CNG पर चलेगी... Maruti से होगी टक्कर
Renault Duster SUV Launched
EV मोड में सिटी राइड, सबसे पावरफुल इंजन... 8 गियर! नई DUSTER लॉन्च

इसमें डबल कैब लेआउट मिलेगा. पिकअप ट्रक में अच्छी खासी क्लैडिंग, बॉडी कलर डोर हैंडल, रूफ रेल और 4x4 बैज मिलेगा. फ्रंट में RENAULT लिखा होगा. वहीं टेलगेट पर NIAGARA की ब्रांडिंग मिलेगा. इसमें 17 इंच और 18 इंच के व्हील्स का विकल्प मिलेगा. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Renault Triber Turbo: आ रही सबसे सस्ती 7 सीटर, CNG पर चलेगी... Maruti से होगी टक्कर

नियगारा की लंबाई 4940 एमएम, चौड़ाई 1830 एमएम और ऊंचाई 1720 एमएम की है. इसका व्हीलबेस 2960 एमएम का है. इसमें कार्गो बेड 938 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है. इसकी पेलोड रेटिंग 654 किलोग्राम और टोइंग कैपेसिटी 710 किलोग्राम की है. 

इंजन और पावर 

रेनो नियगारा में 1.3 लीटर का फोर सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा. पेट्रोल पर ये 156 एचपी की पावर और इथेनॉल पर 160 एचपी की पावर जनरेट करता है. इसमें 270 एनएम का टॉर्क मिलेगा. कंपनी इसके साथ 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स और 6 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: 5 लाख से कम कीमत, SUV जैसा लुक, नए अवतार में आ रही Renault Kwid

इस ट्रक का कैबिन काफी हद तक बोरियल से मिलता जुलता होगा. इसमें 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो गूगल बिल्ट-इन के साथ आएगा. गूगल जेमिनी का इंटीग्रेशन मिलेगा, जिससे नौचुरल वॉयस इंटरैक्शन मिलेगा. 

इसके अलावा यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, रियर सीट बैकरेस्ट और 36 लीटर का स्टोरेज स्पेस रियर सीट पर मिलेगा. इसमें हरमन कर्डन ऑडियो सिस्टम और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा ट्रक में एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेक कीप असिस्टेंस, फॉर्वर्ड कोलिजन वॉर्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग और दूसरे फीचर्स मिलेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    किन लक्षणों से जानें सूर्य शुभ फल दे रहा है या अशुभ? देखें भाग्य चक्र |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म को मिली 100 करोड़ रुपये की OTT डील? प्रोड्यूसर ने बताई सच्चाई |
    सरहद, रिश्ते और शांति.... मोदी-जिनपिंग की मीटिंग के बाद दोनों देशों के बयानों में क्या खास? |
    जम्मू-कश्मीर में CIK की बड़ी कार्रवाई, आतंकी मामले में कुलगाम-शोपियां में छापेमारी |
    स्मार्ट फेंस से ड्रोन तक, बॉर्डर पर BSF का कड़ा पहरा, देखें वंदे मातरम् |
    रूसी हमलों से यूक्रेन में तबाही, नौ लोगों की गई जान |
    Indian Railways: रेलवे ट्रैक के किनारे लगे खंभों पर नंबर क्यों लिखे होते हैं? |
    Hindu Dharam: कलयुग के 5 संकेत, जो हजारों साल पहले ही बता दिए गए थे! महाभारत की इस कथा में छिपा है रहस्य |
    How to Make Collagen Serum: महंगी सीरम को कहें बाय, घर पर बनाएं नेचुरल कोलेजन सीरम, झुर्रियों और ढीली स्किन की होगी छुट्टी
    Advertisement