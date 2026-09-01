ऑस्ट्रेलिया ने अगले साल होने वाले ODI वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है. जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी छह मैचों की वनडे सीरीज के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. टीम में कप्तान मिचेल मार्श और धाकड़ ओपनर ट्रेविस हेड की वापसी हुई है, जबकि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को टीम में जगह नहीं मिली.

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मार्श और हेड दोनों इस साल पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ हुई 50 ओवर की सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा नहीं थे. अब दोनों की वापसी ऐसे समय हुई है, जब ऑस्ट्रेलिया ने अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों को तेज करना शुरू कर दिया है.

दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने टीम का ऐलान आधिकारिक कप्तान के नाम के बिना किया है. हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज में मिचेल मार्श ही टीम की कप्तानी करेंगे.

इसके बाद साउथ अफ्रीका में नियमित ODI और टेस्ट कप्तान पैट कमिंस टीम के साथ जुड़ेंगे और कमान संभालेंगे. तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी साउथ अफ्रीका लेग के लिए टीम में शामिल हैं.हालांकि कमिंस ने संकेत दिया है कि वह साउथ अफ्रीका में होने वाले तीनों वनडे मुकाबले नहीं खेलेंगे. ऐसे में एक बार फिर मार्श को कप्तानी की जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है.

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कमिंस के ऑस्ट्रेलिया के ODI कप्तान बनने के बाद से मार्श 15 बार उनकी जगह टीम की कमान संभाल चुके हैं.

मार्नस लाबुशेन बाहर, युवाओं को फिर मिला मौका

टीम में मार्नस लाबुशेन का नाम नहीं होना सबसे बड़ी खबर है. ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के अहम बल्लेबाज रहे लाबुशेन इस बार चयनकर्ताओं के भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए. वहीं युवा जोएल डेविस और ओली पीक ने अपनी जगह बरकरार रखी है. दोनों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की हालिया सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था. चयनकर्ताओं ने इन दोनों युवा खिलाड़ियों को एक और मौका देकर साफ कर दिया है कि टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ नई प्रतिभाओं को भी लगातार तैयार किया जा रहा है.

15 सितंबर से शुरू होगी छह मैचों की सीरीज

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज 15 सितंबर से शुरू होगी. तीनों मुकाबले हरारे में खेले जाएंगे.

15 सितंबर: पहला ODI, हरारे

18 सितंबर: दूसरा ODI, हरारे

20 सितंबर: तीसरा ODI, हरारे

इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम साउथ अफ्रीका का रुख करेगी, जहां तीन वनडे मुकाबले खेले जाएंगे.

24 सितंबर: पहला ODI, डरबन

27 सितंबर: दूसरा ODI, जोहान‍िसबर्ग

30 सितंबर: तीसरा ODI, पोटचेफस्ट्रूम

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को अक्टूबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट मैच भी खेलने हैं. यही वजह है कि कमिंस और स्टार्क को साउथ अफ्रीका लेग के लिए टीम में शामिल किया गया है.

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वर्ल्ड कप से पहले क्यों अहम है यह सीरीज?

ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सिर्फ छह वनडे मैचों की सीरीज नहीं है. अगले साल होने वाला ODI वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की आगामी सीरीज उन्हीं परिस्थितियों और देशों में टीम को तैयारी का मौका देगी. ऑस्ट्रेलिया के चयन प्रमुख जॉर्ज बेली ने भी इस छह मैचों की सीरीज को अगले साल के वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम बताया.



ऑस्ट्रेलिया ODI स्क्वॉड: मिचेल मार्श, पैट कमिंस (सिर्फ साउथ अफ्रीका), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, ओली पीक, मैथ्यू रेनशॉ, बिली स्टैनलेक, मिचेल स्टार्क (सिर्फ साउथ अफ्रीका) और एडम जाम्पा.

यानी ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफ मार्श और हेड जैसे अनुभवी मैच विनर्स को वापस बुलाया है, तो दूसरी तरफ डेविस और पीक जैसे युवाओं पर भी भरोसा कायम रखा है. अब इस छह मैचों की सीरीज से यह अंदाजा लगाना आसान होगा कि ऑस्ट्रेलिया 2027 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को किस दिशा में ले जा रहा है.

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