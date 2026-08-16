AUS vs BAN: बांग्लादेश से हारकर तिलमिलाया ऑस्ट्रेलिया, मार्क वॉ ने बताया इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर, बदलाव की उठी मांग

डार्विन के मैदान पर कुछ ऐसा हो गया है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी क्रिकेट फैन्स को थी. बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से मात देकर टेस्ट सीरीज का आगाज जीत के साथ किया है.

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बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है. बांग्लादेश के खिलाफ खेल के हर विभाग में ऑस्ट्रेलियाई टीम फुस साबित हुई. इस करारी शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटरों का गुस्सा फूट पड़ा है. पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग, मार्क वॉ और मैथ्यू हेडन ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की धज्जियां उधेडते हुए टीम मैनेजमेंट को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

हो गया ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मार्क वॉ ने इस हार को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर करार दिया. उन्होंने कहा कि मैंने अपने करियर में इतना बड़ा उलटफेर नहीं देखा. तीन-चार साल पहले गाबा में वेस्टइंडीज से हारना एक बड़ा झटका था. लेकिन यह मैच उससे भी आगे है. बांग्लादेश की टीम अपने दो सबसे प्रमुख गेंदबाज नाहिद राणा और शोरिफुल इस्लाम के बिना खेल रही थी. इसके बावजूद उन्होंने हमारी पूरी मजबूत टीम को हरा दिया.

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🗣️ "It has to get to a bad point before I start saying you've got to leave somebody out..."



- Ricky Ponting on what should happen if Australia lose this Test #AUSvBAN pic.twitter.com/dS7jqwFIe0 — 7Cricket (@7Cricket) August 16, 2026

रिकी पोंटिंग ने दिए टीम बदलने के संकेत

पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने इस हार को बेहद शर्मनाक बताया. पोंटिंग का मानना है कि अब समय आ गया है जब ऑस्ट्रेलियाई टीम को भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि अब ऑस्ट्रेलिया को एक नया सलामी बल्लेबाज तलाशना होगा और नंबर-3 के स्थान पर भी बदलाव करने होंगे. पोंटिंग के मुताबिक वह पहले टीम में ज्यादा बदलाव के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस करारी हार ने पूरी तस्वीर बदल दी है.

Dominant. Commanding. Controlling.



These are all words to describe a proud moment in Bangladesh history, because they have THUMPED Australia in Australia to win a Test by nine wickets! pic.twitter.com/MGUXtIySP9 — 7Cricket (@7Cricket) August 16, 2026

हेडन ने दी ट्रेविस हेड को ये अहम सलाह

मैथ्यू हेडन ने भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम की नाकामी पर सवाल उठाए और सलाह दी कि ट्रेविस हेड को वापस नंबर 5 पर भेजा जाना चाहिए. हार के बाद कप्तान पैट कमिंस ने भी बांग्लादेशी टीम की तारीफ की और माना कि मेहमान टीम ने खेल के हर क्षेत्र में उनसे बेहतर प्रदर्शन किया. सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम दबाव में है और दिग्गजों के इस कड़े रुख के बाद प्लेइंग-11 में बड़े बदलाव तय माने जा रहे हैं.

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