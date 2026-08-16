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राजस्थान के झालावाड़ में बेकाबू बस ने श्रद्धालुओं को कुचला, 4 की मौत

राजस्थान के झालावाड़ में बेकाबू बस ने श्रद्धालुओं को कुचला, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. सभी पातला पीर दरगाह से दर्शन कर पैदल लौट रहे थे.

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झालावाड़ में पातला पीर दरगाह के पास बेकाबू बस ने सड़क किनारे जा रहे जायरीनों को कुचल दिया. (Photo: Representational )
झालावाड़ में पातला पीर दरगाह के पास बेकाबू बस ने सड़क किनारे जा रहे जायरीनों को कुचल दिया. (Photo: Representational )

राजस्थान के झालावाड़ जिले के सारोला क्षेत्र के पातला पीर दरगाह स्थल के समीप शनिवार (15 अगस्त) रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. वहीं, 2 अन्य भी गंभीर घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ, जब पातला पीर दरगाह पर दर्शन करने गए जायरीन देर शाम वापस पैदल लौट रहे थे.

इस दौरान एक प्राइवेट बस बारिश के कारण ढलान पर फिसलन के चलते बेकाबू हो गई और सड़क किनारे जा रहे जायरीनों को कुचल दिया. हादसे में आधा दर्जन लोग गंभीर घायल हो गए. इनमें रामगंजमंडी निवासी हामीद को तुरंत ही खानपुर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

बाकी पांच गंभीर घायलों को झालावाड़ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां घायल रेहान, अल्फ़ेज और तालिब ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. एक अन्य को गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया है और एक का जिला अस्पताल में ही उपचार चल रहा है.

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इलाके में पसरा मातम

हालांकि, हादसे के कारणों के बारे में पुलिस ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि बारिश के कारण ढलान पर फिसलन थी, जिसके चलते यह निजी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे जा रहे आधा दर्जन जायरीनों को कुचल दिया. इसमें चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया है.

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