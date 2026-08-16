पाकिस्तान में माहिरा खान की फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई, बॉक्स ऑफिस पर लगाई 'आग', बनीं नंबर 1 हीरोइन

इंडिया में जहां 'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2' का खुमार पब्लिक के बीच छाया हुआ है. वहीं पाकिस्तानी सिनेमा में माहिरा खान और फहाद मुस्तफा की फिल्म 'आग लगे बस्ती में' ने गर्दा उड़ाया हुआ है. ये फिल्म रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है. वर्ल्डवाइड मूवी ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी के साथ ये मूवी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है.

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फहाद-माहिरा की फिल्म छाई

माहिरा खान और फहाद मुस्तफा की फिल्म को ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर बड़ी जीत हासिल हुई है. पाकिस्तानी सिनेमा के लिए इस फिल्म का इतने बड़े लेवल पर सक्सेसफुल होना बड़ी बात है. खास बात ये है कि पाकिस्तान की सबसे सफल फिल्मों में शुमार 'द लेजेंड ऑफ मौला जट्ट' में भी माहिरा खान लीड हीरोइन थीं. इस फिल्म को बिलाल लशारी ने बनाया था. मूवी में फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, हुमैमा मलिक, माहिरा खान लीड रोल में थे. 2022 में आई ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फिल्म और वर्ल्डवाइड हाईएस्ट ग्रॉसर पंजाबी फिल्म है. इसका वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 400 करोड़ के करीब है.

वहीं 'आग लगे बस्ती में' फिल्म 'द लेजेंड ऑफ मौला जट्ट' के बाद 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली दूसरी पाकिस्तानी फिल्म है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माहिरा-फहाद की मूवी ने पहले वीकेंड में 16.2 करोड़ की कमाई की थी. 'आग लगे बस्ती में' एक क्राइम कॉमेडी फिल्म है. इसे बिलाल आतिफ खान ने डायरेक्ट किया है. ये कहानी है एक स्ट्रगलिंग मैरिड कपल (फहाद-माहिरा) जो जावेद शेख के साथ क्राइम से जुड़ जाते हैं. पाकिस्तानी सिनेमाघरों में ये फिल्म ईद-अल-फितर के मौके पर रिलीज हुई थी. इसे क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म की कमाई जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ रही है. उसे देखकर लगता है ये फिल्म अभी और सरप्राइज करने वाली है.

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लगातार दो बड़ी और सक्सेसफुल फिल्मों में काम करने के बाद माहिरा खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी हीरोइनों में शुमार हो गई हैं. इससे पहले भी माहिरा कई सुपरहिट शोज में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखा चुकी हैं. इंडिया में भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. माहिरा ने शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस से बॉलीवुड डेब्यू किया था. वो इंडिया के और प्रोजेक्ट्स में दिखतीं. लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी कलाकारों के इंडिया में काम करने पर रोक लग गई.

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