लालबत्ती लगी स्कॉर्पियो के पीछे लग्जरी गाड़ियों का काफिला, रील के लिए स्टंट करना 8 युवकों को पड़ा भारी

सोशल मीडिया पर रील बनाने का बढ़ता जुनून अब युवाओं के लिए कानूनी मुसीबत का कारण बनता जा रहा है. सोनीपत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐसा ही मामला सामने आया, जहां कुछ युवकों ने सड़क पर गाड़ियों का काफिला निकालकर स्टंट किए. इस दौरान सबसे आगे चल रही स्कॉर्पियो पर लालबत्ती लगी हुई थी. पीछे कई लग्जरी वाहन चल रहे थे.

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वायरल वीडियो में काफिले में शामिल युवक गाड़ियों से स्टंट करते नजर आए. खास बात यह थी कि कई वाहनों की नंबर प्लेट भी गायब थी. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सड़क पर इस तरह का हुड़दंग सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए सामने आया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की पहचान शुरू की.

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पुलिस की जांच के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ियों के ड्राइवर समेत कुल 8 युवकों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने लालबत्ती लगी स्कॉर्पियो समेत स्टंट में इस्तेमाल की गई दूसरी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया. आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.

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WhatsApp पर मिला वीडियो, पुलिस ने तुरंत शुरू की कार्रवाई

सिविल लाइन थाना प्रभारी परमिंदर ने बताया कि पुलिस को व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो मिला था. इसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर लालबत्ती लगी दिखाई दे रही थी और उसके पीछे कई अन्य लग्जरी गाड़ियां चल रही थीं. वीडियो में इन वाहनों के साथ स्टंट किए जाने की बात सामने आई.

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वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने काफिले में शामिल युवकों और वाहनों की पहचान की. इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी संबंधित युवकों को पकड़ लिया. पुलिस के मुताबिक, युवक सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए इस तरह के स्टंट कर रहे थे. कार्रवाई के दौरान सभी संबंधित गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया गया.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो पर लगाई गई लालबत्ती सेक्टर-14 से लगवाई गई थी. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि वाहन पर लालबत्ती लगाने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई थी और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया. पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़क पर इस तरह का हुड़दंग और स्टंट किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

देखें वीडियो...

रील के लिए स्टंट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

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थाना प्रभारी परमिंदर ने कहा कि स्टंट और हुड़दंग करने वाले सभी युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी की है. वाहनों को जब्त कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है.

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सामने आए इस वीडियो ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए युवाओं द्वारा किए जाने वाले खतरनाक स्टंट पर सवाल खड़े किए हैं. रील बनाने के चक्कर में सड़क पर दूसरे लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया कंटेंट के लिए नियमों की अनदेखी करने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

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