अर्शदीप सिंह की चोट पर आया बड़ा अपडेट, संजू सैमसन ने बताया कैसा है भारतीय गेंदबाज का हाल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह चोटिल हो गए. हैदराबाद में खेले गए इस मुकाबले के आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ की तेज बाउंसर अर्शदीप के बाएं कंधे और ऊपरी बांह पर लगी.

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इसके बाद वह दर्द से कराहते नजर आए. इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने उनकी चोट को लेकर अपडेट दिया है. संजू सैमसन के मुताबिक, अर्शदीप अपने कंधे पर बर्फ लगा रहे हैं.

उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय तेज गेंदबाज जल्द ठीक हो जाएंगे. हालांकि, पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में अर्शदीप खेल पाएंगे या नहीं, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

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आखिरी ओवर में लगी चोट

भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 35 रन चाहिए थे और टीम के पास सिर्फ एक विकेट बचा था. ऐसे में बल्लेबाजी करने आए अर्शदीप सिंह को शमार जोसेफ की तेज गेंद लगी.

दर्द के बावजूद अर्शदीप ने बल्लेबाजी जारी रखने की कोशिश की, लेकिन वह परेशानी में दिखे. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर के कहने पर उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा और भारतीय टीम की पारी समाप्त हो गई.

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West Indies level the series 2-2. An important decider awaits in Bengaluru on Saturday. Scorecard ▶️ https://t.co/ksuQbTW6n5 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/i7juMPuEe9 — BCCI (@BCCI) October 14, 2026

2-2 से बराबर हुई सीरीज

इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हराकर पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है. अब सीरीज का फैसला बेंगलुरु में होने वाले पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में होगा. भारतीय टीम के लिए अर्शदीप की फिटनेस अहम रहने वाली है.

संजू सैमसन ने कहा कि टीम निर्णायक मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है. ऐसे में भारतीय फैन्स की नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि अर्शदीप चोट से उबरकर आखिरी मैच में वापसी कर पाते हैं या नहीं.

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