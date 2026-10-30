अर्शदीप सिंह ने रच दिया इतिहास, मेन्स T20I में ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में इतिहास रच दिया. वह मेन्स टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए. ऑकलैंड के ईडन पार्क में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को आउट कर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की.

और पढ़ें

अर्शदीप सिंह ने महज 1577 दिनों में 150 विकेट का आंकड़ा छू लिया. इस तरह वह सबसे कम दिनों में इस मुकाम तक पहुंचने वाले गेंदबाज भी बन गए. उन्होंने श्रीलंका के वनिंदु हसारंगा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2325 दिन में 150 विकेट पूरे किए थे.

सबसे कम गेंदों में 150 विकेट (T20I)

2035 वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)

2098 राशिद खान (अफगानिस्तान)

2143 अर्शदीप सिंह (भारत)

2320 एहसान खान (हॉन्ग कॉन्ग)

अर्शदीप सिंह के नाम 2026 में अब तक 40 टी20 इंटरनेशनल विकेट हो चुके हैं. इसके साथ ही वह किसी फुल मेम्बर टीम की ओर से एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. उन्होंने आयरलैंड के जोश लिटिल को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2022 में 39 विकेट लिए थे.

एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक T20I विकेट (फुल मेम्बर टीम)

40 अर्शदीप सिंह (2026)

39 जोश लिटिल (2022)

38 वानिंदु हसारंगा (2024)

37 भुवनेश्वर कुमार (2022)

Advertisement

एक साल में सर्वाधिक टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में भी अर्शदीप पहले ही शीर्ष पर पहुंच चुकेहैं. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2022 में 37 विकेट चटकाए थे.

मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. ग्लेन फिलिप्स ने 49 गेंदों पर 107 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्होंने 10 छक्के और छह चौके लगाए. माइकल ब्रेसवेल ने भी भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोलते हुए 25 गेंदों पर 65 रन ठोक दिए. इन पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड ने सात विकेट पर 259 रन बनाए.

भारत की ओर से टीम में कुछ बदलाव भी किए गए. ईशान किशन की वापसी हुई, जबकि मयंक यादव को भुवनेश्वर कुमार की जगह मौका मिला. वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं थे.

---- समाप्त ----