scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अर्शदीप सिंह ने रच दिया इतिहास, मेन्स T20I में ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज

पांच मैचों की सीरीज में भारत पहले ही 3-0 की अजेय बढ़त बना चुका था. चौथे मुकाबले में भारतीय टीम को 87 रनों से हार झेलनी पड़ी. मगर अर्शदीप सिंह का ऐतिहासिक प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए खास उपलब्धि रहा.

Advertisement
X
अर्शदीप सिंह का टी20 इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन, पूरे किए 150 विकेट. (Photo: X/@BCCI)
अर्शदीप सिंह का टी20 इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन, पूरे किए 150 विकेट. (Photo: X/@BCCI)

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में इतिहास रच दिया. वह मेन्स टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए. ऑकलैंड के ईडन पार्क में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को आउट कर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की.

अर्शदीप सिंह ने महज 1577 दिनों में 150 विकेट का आंकड़ा छू लिया. इस तरह वह सबसे कम दिनों में इस मुकाम तक पहुंचने वाले गेंदबाज भी बन गए. उन्होंने श्रीलंका के वनिंदु हसारंगा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2325 दिन में 150 विकेट पूरे किए थे.

सबसे कम गेंदों में 150 विकेट (T20I)
2035 वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)
2098 राशिद खान (अफगानिस्तान)
2143 अर्शदीप सिंह (भारत)
2320 एहसान खान (हॉन्ग कॉन्ग)

सम्बंधित ख़बरें

Anvay Dravid, Aaryavir sehwag
भारतीय टीम का ऐलान, सहवाग और द्रविड़ के बेटे भी स्क्वॉड में
Virat Kohli Auckland Airport
New Zealand पहुंचते ही ऑकलैंड एयरपोर्ट पर छाए Virat
Vaibhav Sooryavanshi, Ishan Kishan
श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, वैभव-भुवी प्लेइंग XI से बाहर
PTI10_01_2026_000322A.jpg
न्यूजीलैंड में विराट कोहली का दिखा जबरदस्त क्रेज, बेकाबू हुए फैन्स
New Zealand Players
ऑकलैंड में ढेर हुए टीम इंडिया के 'रनवीर', न्यूजीलैंड ने दी करारी शिकस्त

अर्शदीप सिंह के नाम 2026 में अब तक 40 टी20 इंटरनेशनल विकेट हो चुके हैं. इसके साथ ही वह किसी फुल मेम्बर टीम की ओर से एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. उन्होंने आयरलैंड के जोश लिटिल को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2022 में 39 विकेट लिए थे.

एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक T20I विकेट (फुल मेम्बर टीम)
40 अर्शदीप सिंह (2026)
39 जोश लिटिल (2022)
38 वानिंदु हसारंगा (2024)
37 भुवनेश्वर कुमार (2022)

Advertisement

एक साल में सर्वाधिक टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में भी अर्शदीप पहले ही शीर्ष पर पहुंच चुकेहैं. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2022 में 37 विकेट चटकाए थे.

मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. ग्लेन फिलिप्स ने 49 गेंदों पर 107 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्होंने 10 छक्के और छह चौके लगाए. माइकल ब्रेसवेल ने भी भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोलते हुए 25 गेंदों पर 65 रन ठोक दिए. इन पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड ने सात विकेट पर 259 रन बनाए.

भारत की ओर से टीम में कुछ बदलाव भी किए गए. ईशान किशन की वापसी हुई, जबकि मयंक यादव को भुवनेश्वर कुमार की जगह मौका मिला. वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बुरी तरह फंसीं जाह्नवी कपूर, वीर पहाड़िया को दी थी सलाह, तारा सुतारिया से जुड़ा कनेक्शन! |
    महाराष्ट्र: बाजार में दोबारा नहीं बिकेगा एक्सपायरी खाना, तुकाराम मुंढे ने कसा शिकंजा |
    रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली पर बवाल, BJP और व्यापारियों ने उठाए सवाल |
    खेत में फसल, ऊपर सोलर प्लांट: राजस्थान के इस किसान ने एक ही जमीन से कमाई का निकाला अनोखा रास्ता |
    झारखंड पुलिस के 'ऑपरेशन भरोसा' ने लौटाई 301 लोगों के चेहरे पर मुस्कान, जानिए क्या है पूरा मामला |
    Palak Ki Poori: पालक देख मुंह बनाते हैं बच्चे? लंच में बनाकर खिलाएं इसकी फूली-फूली पूड़ी, उंगलियां चाटकर खाएंगे |
    मरीज़ों के काम आने वाला स्ट्रेचर ढो रहा था लकड़ियां, इटावा अस्पताल में क्या हुआ? |
    पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं करीब दोगुनी... एक दिन में 194 मामले बढ़े, कुल आंकड़ा 1007 पहुंचा |
    योगी की तारीफ, 29 में मोदी: यूपी में कैसे एजेंडा सेट कर रहे अमित शाह |
    विपक्ष की रैली के जवाब में 800 जिलों तक पहुंचने की तैयारी, जानें क्या है BJP का प्लान
    Advertisement