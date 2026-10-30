झारखंड पुलिस के 'ऑपरेशन भरोसा' ने लौटाई 301 लोगों के चेहरे पर मुस्कान, जानिए क्या है पूरा मामला

झारखंड के रामगढ़ जिले में पुलिस का 'ऑपरेशन भरोसा' आम लोगों के लिए राहत का अभियान बनता जा रहा है. इस पहल के तहत पुलिस ने पिछले चार महीनों में 301 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंपे हैं. मोबाइल मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई है. साथ ही पुलिस के प्रति उनका विश्वास भी मजबूत हुआ है.

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इसी अभियान के तहत शुक्रवार को रामगढ़ पुलिस ने 56 महिला और पुरुषों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन सुपुर्द किए हैं. लंबे समय बाद अपना खोया हुआ फोन वापस पाकर लोगों ने राहत की सांस ली. पुलिस की इस पहल से लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी और आम जनता तथा पुलिस के बीच भरोसे का रिश्ता और मजबूत हुआ.

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रामगढ़ पुलिस का कहना है कि आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 'ऑपरेशन भरोसा' चलाया जा रहा है. जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल गुम होने से संबंधित दर्ज सनहा और CEIR पोर्टल पर मिली शिकायतों के आधार पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत रामगढ़ जिले के साथ-साथ दूसरे जिलों से भी गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए जा रहे हैं.

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चार महीने में 301 मोबाइल बरामद, पुलिस ने बताया CEIR पोर्टल का महत्व

इस अभियान की सफलता के पीछे पुलिस की मुस्तैदी और तकनीकी दक्षता अहम भूमिका निभा रही है. रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने लोगों को CEIR पोर्टल के इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया. उन्होंने बताया कि दूरसंचार विभाग की यह पहल खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने और ट्रैक करने में काफी उपयोगी है.

एसपी ने आम लोगों को यह भी समझाया कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर सबसे पहले अपने नजदीकी थाने में इसकी सूचना दें. इसके लिए सनहा या FIR दर्ज कराएं और उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रखें. इसके बाद अपने टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे Jio, Airtel, Vi या BSNL के कस्टमर केयर अथवा स्टोर पर जाकर उसी नंबर का डुप्लीकेट सिम जारी करवाएं, ताकि आगे की प्रक्रिया के लिए जरूरी OTP मिल सके.

इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट ceir.gov.in पर जाकर 'Block Stolen/Lost Mobile' विकल्प पर क्लिक करना होगा. इस प्रक्रिया के जरिए गुम या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक कराने के साथ उसे ट्रैक करने में भी मदद मिलती है.

परिवार और परिचितों को भी जागरूक करने की अपील

रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने लोगों से अपील की कि वे CEIR पोर्टल की इस सुविधा के बारे में अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और परिचितों को भी जागरूक करें. उन्होंने बताया कि समय पर शिकायत दर्ज कराने और ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने से खोए हुए मोबाइल की बरामदगी में मदद मिल सकती है.

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रामगढ़ पुलिस द्वारा जिले के तमाम थाना क्षेत्रों में दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई जारी है. 'ऑपरेशन भरोसा' के जरिए पुलिस न केवल लोगों की खोई संपत्ति वापस दिलाने का प्रयास कर रही है, बल्कि जनता के बीच अपनी छवि और विश्वास को भी मजबूत कर रही है. चार महीने में 301 मोबाइल की बरामदगी और शुक्रवार को 56 लोगों को फोन लौटाना इसी पहल की बड़ी सफलता मानी जा रही है.

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