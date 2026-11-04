आज के जमाने में ऐसी बॉलिंग! 10-2-22-2, वाह कंबोज... न्यूजीलैंड में चल गया ये तुरुप का इक्का

टी20 क्रिकेट के तूफानी दौर में जहां बल्लेबाजों के बल्ले से हर मैच में रनों की बरसात हो रही है, वहीं अंशुल कंबोज ने न्यूजीलैंड की धरती पर अपनी गेंदबाजी से अलग ही छाप छोड़ी. ऑकलैंड के ईडन पार्क में पहले वनडे के दौरान कंबोज ने 10 ओवरों में सिर्फ 22 रन देकर 2 विकेट झटके. उनका गेंदबाजी विश्लेषण रहा- 10-2-22-2. यानी महज 2.20 की इकॉनमी. न्यूजीलैंड की पूरी टीम 40.2 ओवरों में 185 रनों पर सिमट गई.

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अपना दूसरा ही वनडे खेलने उतरे 25 साल के कंबोज का यह किसी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. उन्होंने अपनी गेंदों से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. उनकी सबसे बड़ी ताकत रही गेंद को दोनों तरफ मूव कराना. कभी गेंद अंदर आई तो कभी बाहर निकली. वह लगातार अच्छी लेंथ से थोड़ी छोटी गेंदें डालते रहे. जरूरत पड़ने पर लेंथ में बदलाव करते हुए कभी फुलर तो कभी छोटी गेंद से बल्लेबाजों को चौंकाया. यही वजह रही कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज उनके सामने रन बनाने के लिए जूझते रहे.

सैंटनर को बोल्ड कर किया शिकार

कंबोज ने कप्तान मिचेल सैंटनर को बोल्ड करके भारत को छठी सफलता दिलाई. 27वें ओवर की पहली गेंद पर कंबोज की गेंद सैंटनर के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्टंप्स में जा लगी. सैंटनर गेंद को रोकने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद अंदर की ओर आई और विकेट बिखेर गई. कंबोज ने इसके बाद जोरदार अंदाज में जश्न मनाया.

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कंबोज की गेंद, विराट का जादुई कैच

कंबोज की गेंदबाजी का असर 28.3 ओवर में भी दिखा. इस बार उनके शिकार बने नाथन स्मिथ. कंबोज ने ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी लेंथ पर गेंद डाली, जो पिच पर पड़ने के बाद सीधी हो गई. स्मिथ ने आगे बढ़कर डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर दूसरी स्लिप की तरफ चली गई. वहां विराट कोहली ने दाईं ओर झपट्टा मारते हुए एक हाथ से शानदार कैच लपक लिया.

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मैदान पर मौजूद अंपायरों ने कैच की पुष्टि के लिए तीसरे अंपायर की मदद ली. रीप्ले में साफ हो गया कि गेंद जमीन पर गिरने से पहले विराट के हाथों में समा चुकी थी. इसके बाद विराट ने डगआउट की तरफ इशारा करते हुए अपने खास अंदाज में जश्न मनाया. इस विकेट के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर 115 रन पर 7 विकेट हो गया.

अनुभव कम, लेकिन...

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भारत ने इस मुकाबले में चार विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों को उतारा. अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई. इन चारों के पास मिलाकर सिर्फ 29 वनडे मैचों का अनुभव था.

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मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. वहीं, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर नमन धीर को प्राथमिकता दी गई.

कम अनुभव वाले इस तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में खुद को साबित करने की चुनौती थी. लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

न्यूजीलैंड की पूरी टीम 40.2 ओवरों में 185 रनों पर ढेर हो गई. इस प्रदर्शन में कंबोज की कसी हुई गेंदबाजी सबसे खास रही. उन्होंने दिखाया कि आज के आक्रामक क्रिकेट में भी गेंद पर नियंत्रण, सही लेंथ और दोनों तरफ मूवमेंट बल्लेबाजों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं. न्यूजीलैंड में कंबोज ने अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम के भरोसे को मजबूत किया.

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गुरनूर बरार ने 9.2 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. अर्शदीप सिंह ने 10 ओवरों में 70 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल ने 5 ओवरों में महज 12 रन दिए. आकिब नबी को 6 ओवरों में 33 रन देने के बावजूद कोई विकेट नहीं मिला.

अर्शदीप का आखिरी ओवर पड़ा भारी...

अर्शदीप सिंह के खाते में भले ही 10 ओवरों में 70 रन खर्च करने का आंकड़ा दर्ज हुआ, लेकिन उनकी गेंदबाजी पूरे दिन खराब नहीं रही. उनका आखिरी ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जिससे उनके आंकड़े बिगड़ गए. उन्होंने 4 विकेट भी हासिल किए.

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न्यूजीलैंड की पारी 185 रनों पर सिमटने के बाद भारतीय बल्लेबाजों के सामने अब ईडन पार्क में लक्ष्य हासिल करने का अच्छा मौका है. जिस तरह गेंदबाजों ने मेजबान टीम को कम स्कोर पर रोका है, उसे देखते हुए भारत के लिए यह लक्ष्य हासिल करना आसान दिख रहा है.

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