scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Raha Kapoor Ramayan Debut: 'रामायण' से रणबीर कपूर की लाडली राहा का डेब्यू, 4 साल की उम्र में एक्टिंग से करेंगी धमाल!

रणबीर कपूर की बेटी राहा ने 5 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म रामायण में कैमियो किया है. रणबीर ने बताया कि राहा ने साई पल्लवी और रवि दुबे के साथ एक शॉट में काम किया है.

Advertisement
X
राहा का बॉलीवुड डेब्यू (Photo: Social Media)
राहा का बॉलीवुड डेब्यू (Photo: Social Media)

इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं. 5 नवंबर को रणबीर कपूर की फिल्म रामायण रिलीज बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है. फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका में हैं. साई पल्लवी ने माता सीता का किरदार निभाया है और रवि दुबे, लक्ष्मण के रोल में हैं. अगर आप फिल्म देखें और किसी फ्रेम में राहा कपूर दिख जाएं, तो चौंकिएगा मत. असल में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की लाडली राहा ने 4 साल की उम्र में रामायण से बॉलीवुड डेब्यू किया है. राहा के डेब्य की बात रूमर्स नहीं है, बल्कि इसे खुद रणबीर कपूर ने कंफर्म किया है. 

राहा का बॉलीवुड डेब्यू
हाल ही में रामायण को लेकर एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने बताया कि वो ये फिल्म राहा के साथ शेयर करने को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और राहा भी इस फिल्म में काफी दिलचस्पी रखती हैं. उसी बातचीत में रणबीर ने बताया कि उनकी बेटी राहा का भी फिल्म में एक छोटा सा कैमियो है. उन्होंने बताया कि राहा ने रामायण में उनके साथ साई पल्लवी और रवि दुबे वाले एक शॉट में काम किया है. 

इस तरह राहा ने ना सिर्फ पिता की फिल्म के सेट पर समय बिताया, बल्कि उन्होंने कैमरे के आगे आकर डेब्यू भी कर लिया. रणबीर ने ये भी बताया कि शूटिंग के दौरान राहा कई बार फिल्म के सेट पर आईं. शूटिंग देखकर धीरे-धीरे नन्ही राहा को भगवान राम की कहानियों में दिलचस्पी होने लगी. रणबीर के मुताबिक, पौराणिक कहानी ने राहा पर भी गहरा असर डाला है.

Advertisement

रणबीर की लाइफ में दीया हैं राहा
रणबीर से पूछा गया कि उनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा शख्स है, जो उनके लिए रोशनी का काम करता है. एक्टर ने बिना देर किए अपनी बेटी राहा का नाम लिया. रणबीर ने कहा कि निश्चित रूप से मेरी बेटी मेरी जिंदगी का 'दीया' है. ये उनकी चौथी दिवाली है. दिवाली से दो दिन पहले 6 नवंबर को उनका बर्थडे है. मैं आशा करता हूं कि उन्हें आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिले. 

नन्ही राहा के डेब्यू के लिए कौन-कौन एक्साइडेट है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Silver Price Fall: चांदी 2000 रुपये और सस्ती, अभी नहीं तो कब खरीदेंगे? जान लें नए रेट |
    'हार से बौखलाया विपक्ष, जनादेश का अनादर कर रहा इंडिया गठबंधन', बोले-योगी आदित्यनाथ |
    नॉर्थ कोरिया ने मिसाइलें दागीं या रॉकेट... पता नहीं चला, टेंशन में आए जापान-साउथ कोरिया |
    हर महीने 1500 रुपये, 300 यूनिट मुफ्त बिजली ... CM सुक्खू ने महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान |
    ट्रंप के खिलाफ गुस्सा, मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन की करारी शिकस्त, डेमोक्रेट्स की बल्ले-बल्ले |
    भारतीय राजनीतिक ऑपरेटर व‍िदेशों में चुनावों को कर रहे प्रभाव‍ित? देखें कूटनीत‍ि |
    Agra में विदेशी जोड़े की अनूठी शादी! हिंदू रीति-रिवाजों से लिए सात फेरे |
    Salman Khan Surprise: 'दो पेग पीके', सुबह 5 बजे सलमान खान का मास्टर स्ट्रोक, हिला डाला इंटरनेट |
    गरीबी मिटाने वाले विभाग के अफसर के पास 5 करोड़ की संपत्ति! ACB की 10 ठिकानों पर रेड, 1.8 KG सोना और फॉर्च्यूनर भी मिली |
    How to Make Kaju Katli: बाजार की महंगी-मिलावटी मिठाई को कहें बाय! घर में काजू और चीनी से बनाएं हलवाई जैसी केसरिया काजू कतली, बेहद आसान है तरीका
    Advertisement