अभिषेक शर्मा ने T20I में बना दिया छक्कों का महारिकॉर्ड... सूर्यकुमार यादव पीछे छूटे

भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में 24 रनों से हार झेलनी पड़ी. 14 अक्टूबर (बुधवार) को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम के सामने 248 रनों का टारगेट सेट किया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 223 रनों पर सिमट गई. इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली.

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हैदराबाद टी20 में अभिषेक शर्मा से तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद थी. हालांकि उन्होंने निराश किया.अभिषेक ने 3 चौके और एक छक्के की मदद से 24 बॉल पर 29 रन बनाए. इस छोटी से पारी के दौरान अभिषेक ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. अभिषेक टी20 इंटरनेशनल में किसी फुल मेम्बर टीम की ओर से एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अभिषेक ने इस साल टी20 इंटरनेशनल में 69 छक्के लगाए हैं और वो अब सूर्यकुमार यादव से आगे निकल चुके हैं.

West Indies level the series 2-2. An important decider awaits in Bengaluru on Saturday. Scorecard ▶️ https://t.co/ksuQbTW6n5 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/i7juMPuEe9 — BCCI (@BCCI) October 14, 2026

सूर्यकुमार ने 2022 में 68 छक्के लगाए थे. खास बात यह है कि इस साल खराब फॉर्म के दौर से गुजरने के बावजूद बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने छक्कों के मामले में नया मुकाम हासिल किया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक ने अपनी पहली बाउंड्री 7वीं गेंद पर लगाया. शुरुआती ओवरों में संजू सैमसन ने ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखा, जबकि कैरेबियाई गेंदबाजों ने अभिषेक को खुलकर खेलने से रोके रखा. पावरप्ले के बाद उनका स्ट्राइक रेट भी 100 से नीचे था. नौवें ओवर में शमर स्प्रिंगर की गेंद पर अभिषेक ने आगे बढ़कर जोरदार छक्का लगाया. इसी शॉट के साथ उन्होंने सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ दिया.

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अभिषेक शर्मा ने 2026 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी. न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर में उन्होंने 35 गेंदों पर 84 रन बनाए, जिसमें आठ छक्के शामिल थे. इसके बाद गुवाहाटी में 20 गेंदों पर नाबाद 68 रनों की पारी खेली और पांच छक्के जड़े. हालांकि, इसके बाद उनका बल्ला कुछ समय तक खामोश रहा. वो कई मौकों पर अपना खाता नहीं खोल पाए. इसके बावजूद अभिषेक ने दमदार वापसी करते हुए छक्कों का नया रिकॉर्ड बना दिया.

शाई होप का तूफानी शतक

मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शाई होप की नाबाद 102 रनों की पारी के दम पर तीन विकेट पर 247 रन बनाए. होप ने 50 गेंदों का सामना किया और पारी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया. यह मौजूदा दौरे पर उनका चौथा और टी20 इंटरनेशनल करियर का तीसरा शतक था. शेरफेन रदरफोर्ड ने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाए. दोनों ने चौथे विकेट के लिए सिर्फ 43 गेंदों में 91 रनax की साझेदारी कर वेस्टइंडीज को बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

भारतीय गेंदबाजों के लिए दिन मुश्किल रहा. मयंक यादव और अर्शदीप सिंह ने चार-चार ओवरों में 52 रन दिए, जबकि फील्डिंग में कुछ मौके गंवाने से भी टीम को नुकसान हुआ. वेस्टइंडीज ने अपनी पारी में 16 छक्के लगाए. साथ ही भारतीय टीम ने 18 अतिरिक्त रन दिए, जिसका फायदा मेहमान टीम को मिला.

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