Vastu Upay: अमीर बना देते हैं ये 3 चीनी सिक्के! आज ही लाएं घर

घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने और सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए लोग कई तरह के वास्तु और फेंगशुई उपाय अपनाते हैं. इन्हीं में चीनी फेंगशुई सिक्के भी शामिल हैं. इन सिक्कों को फेंगशुई में धन, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. आमतौर पर ये सिक्के लाल धागे में बंधे होते हैं और इन्हें घर या ऑफिस में अलग-अलग जगहों पर रखा जाता है. आइए जानते हैं फेंगशुई के अनुसार चीनी सिक्कों को कहां और किस तरह रखा जाता है.

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क्या होते हैं चीनी फेंगशुई सिक्के?

चीनी फेंगशुई सिक्के आमतौर पर गोल आकार के होते हैं और इनके बीच में चौकोर छेद होता है. फेंगशुई परंपरा में इन्हें धन और प्रचुरता से जोड़ा जाता है. कई सिक्कों को लाल धागे में बांधकर रखा या लटकाया जाता है. फेंगशुई में लाल रंग को ऊर्जा, सुरक्षा और शुभता से जुड़ा माना जाता है. इसी वजह से सिक्कों के साथ लाल धागे का इस्तेमाल काफी आम है.

मुख्य द्वार पर रखें सिक्के

फेंगशुई मान्यताओं के अनुसार घर का मुख्य द्वार ऊर्जा के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान होता है. ऐसे में यहां चीनी सिक्के रखने या लाल धागे में बंधे सिक्के लटकाने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का माहौल बना रहता है.

पर्स में रख सकते हैं 3 सिक्के

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फेंगशुई के अनुसार तीन सिक्कों को लाल धागे में बांधकर पर्स में रखना भी शुभ माना जाता है. इसे धन और समृद्धि से जुड़ा प्रतीक माना जाता है. अगर पर्स में सिक्के रख रहे हैं तो उसे साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना भी जरूरी माना जाता है.

बिस्तर के नीचे रखने की मान्यता

कुछ फेंगशुई मान्यताओं में बिस्तर के नीचे चीनी सिक्के रखने की भी बात कही गई है. माना जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का माहौल बनाने में मदद मिलती है. हालांकि, इसे केवल पारंपरिक फेंगशुई उपाय के तौर पर ही देखना चाहिए.

ऑफिस की डेस्क पर रखें

कामकाज और करियर से जुड़े मामलों में भी चीनी फेंगशुई सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता है. इन्हें ऑफिस की डेस्क या उस जगह पर रखा जा सकता है जहां आप नियमित रूप से काम करते हैं. फेंगशुई में इसे करियर और नए अवसरों से जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.

कितने सिक्के रखना माना जाता है शुभ?

फेंगशुई में सिक्कों की संख्या को भी खास महत्व दिया जाता है. तीन, छह और नौ सिक्कों के सेट को शुभ माना जाता है. वहीं अलग-अलग संख्या के सिक्कों को अलग-अलग प्रतीकों से जोड़ा जाता है. नौ सिक्कों का सेट भी फेंगशुई में सौभाग्य और समृद्धि से जुड़ा माना जाता है.

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सिक्के खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

चीनी फेंगशुई सिक्के अलग-अलग धातुओं और डिजाइनों में मिलते हैं. पारंपरिक सिक्कों में गोल आकार और बीच में चौकोर छेद जैसी विशेषताएं देखी जाती हैं. अगर आप पुराने या प्राचीन सिक्के खरीद रहे हैं तो उनकी प्रामाणिकता की जांच करना जरूरी है. बाजार में इनके कई तरह के प्रतिरूप भी उपलब्ध हैं.

ध्यान रखें

चीनी फेंगशुई सिक्कों से जुड़े ये उपाय पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं. इन्हें धन बढ़ने या आर्थिक लाभ की गारंटी नहीं माना जा सकता. आर्थिक फैसले हमेशा अपनी स्थिति और जरूरत को ध्यान में रखकर ही लेने चाहिए.

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