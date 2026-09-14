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शेखर सुमन ने पूछा- ज्योतिषी को इतना सुंदर दिखने की जरूरत है? जवाब सुन रह गए हैरान

शेखर सुमन ने जय मदान के एस्ट्रोलॉजी के पेशे के आधार पर पूछा कि आप जिस प्रोफेशन में हैं, क्या वहां इतनी खूबसूरती की जरूरत है? इस पर एस्ट्रोलॉजर ने बड़ी ही समझदारी के साथ जो जवाब दिया वो यूजर को खूब पसंद आया.

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कुछ दिन पहले शेखर टुनाइटशो पर जानी-मानी एस्ट्रोलॉजर और न्यूमेरोलॉजिस्ट डॉ. जय मदान आई थीं. (Photo: Screengrab/Insta_shekhartonite)
कुछ दिन पहले शेखर टुनाइटशो पर जानी-मानी एस्ट्रोलॉजर और न्यूमेरोलॉजिस्ट डॉ. जय मदान आई थीं. (Photo: Screengrab/Insta_shekhartonite)

इन दिनों एक्टर शेखर सुमन के चर्चित टॉक शो 'शेखर टुनाइट' के क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. कुछ दिन पहले ही इस खास शो पर जानी-मानी एस्ट्रोलॉजर और न्यूमेरोलॉजिस्ट डॉ. जय मदान आईं. इस एपिसोड में शेखर ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब एस्ट्रोलॉजर ने इस खूबसूरत अंदाज में दिया कि उसका क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा.

शेखर सुमन ने जय मदान के एस्ट्रोलॉजी के पेशे के आधार पर पूछा कि आप जिस प्रोफेशन में हैं, क्या वहां इतनी खूबसूरती की जरूरत है? इस पर एस्ट्रोलॉजर ने बड़ी ही समझदारी के साथ जो जवाब दिया वो यूजर को खूब पसंद आया.

एस्ट्रोलॉजर जय मदान ने कहा, 'देखिए! ईश्वर ने हमें जो पहला गिफ्ट दिया है वो हमारा शरीर है. दिमाग की जरूरत हमें 2-3 साल की उम्र में महसूस होती है कि इसकी भी कोई जरूरत है. अगर आपको मैं कोई गिफ्ट दूं और मैं कुछ साल बाद आपके घर आकर देखूं कि उस गिफ्ट पर धूल-मिट्टी जमी है. आस पास कचरा पड़ा है. फिर मैं आगे आपको कोई गिफ्ट देने के बारे में नहीं सोचुंगी. यह देखकर मैं बहुत दुखी हो जाउंगी.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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एस्ट्रोलॉजर ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि हमें ईश्वर ने जो शरीर दिया वही उसका पहला तोहफा है. अगर हम उसके इस तोहफे का ख्याल ही न रखें, उसकी परवाह ही न करें तो भगवान भी कितने दुखी होते होंगे. वो ऊपर से देखकर यही सोचते होंगे कि मेरे दिए तोहफे का इंसान ने क्या किया. तो मंदिर मेरे अंदर भी है और बाहर भी. इसलिए मुझे लगता है कि हमें हर तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए- मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और स्प्रिचुअली'

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यूजर भी कर रहे प्रशंसा
एस्ट्रोलॉजर जय मदान का यह जवाब अब एक क्लिप के रूप में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस क्लिप के कमेंट बॉक्स में यूजर एस्ट्रोलॉजर के जवाब की खूब प्रशंसा भी कर रहे हैं है. एक यूजर ने लिखा, 'क्या खूबसूरत जवाब दिया है.' एक यूजर ने लिखा, 'जवाब वाकई बहुत सुंदर था. मैं इनके ड्रेसिंग सेंस और ब्यूटी की बड़ी फैन हूं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इस बार शेखर सर जवाब सुनकर हैरान रह गए.'

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