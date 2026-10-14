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Kanya Tarot Rashifal 14 October 2026: लापरवाही न करें, धोखे से बचें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 14 October 2026: आपसी सहयोग समर्थन से लक्ष्य साधेंगे. पद प्रतिष्ठा बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंधों में ऊर्जा और उत्साह रहेंगे. वातावरण सामान्य रहेगा.

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कन्या
सेवन आफ स्वार्ड्स 

आज का दिन आप के लिए साहस पराक्रम से परिणाम पक्ष में बनाए रखने का संकेतक है. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. गोपनीय विषयों में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोग बढ़ाएंगे. आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति होगी. आवश्यक जानकारी जुटाएंगे. पक्ष मजबूती से रखने का भाव रहेगा. जीवनस्तर प्रभावी रहेगा. रहन सहन सामान्य रहेगा.

उठाईगिरों व चोरों से सावधानी बढ़ाएं. वाणिज्यिक प्रयासों में सहज रहेंगे. आपसी सहयोग समर्थन से लक्ष्य साधेंगे. पद प्रतिष्ठा बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंधों में ऊर्जा और उत्साह रहेंगे. वातावरण सामान्य रहेगा. विरोधियों को परास्त करने के प्रयास बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट मुलाकात की कोशिश होगी.  लापरवाही से बचे.

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स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सुधार पर बना रहेगा. असहजताएं दूर होंगी. खानपान औसत रहेगा.
आर्थिक स्थिति: पेशेवर रुटीन प्रदर्शन बनाए रहेंगे. वाणिज्यिक मामलों में रुचि दिखाएंगे. धोखे से बचें.
रिश्ते: भाईचारा बल पाएगा. व्यक्तिगत विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. संबंधों को महत्व देंगे.

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