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आज 13 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, घर में आएंगे मेहमान

Aaj ka Kanya Rashifal 13 October 2026, Virgo Horoscope Today: धन संग्रह के प्रयास बनाए रखेंगे. बचत पर ध्यान देंगे. श्रेष्ठ योजनाओं को आगे संवारेंगे. बचत एवं बैंकिंग कार्यों को बढ़ावा देंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

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virgo horoscope
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कुल परिवार से संबंधों में मजबूती रहेगी. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. भव्यता और साज संवार बनी रहेगी. तेजी रखेंगे. मंगल कार्यों से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे.घर में परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. संपर्क संवाद बेहतर होगा. परिवार में उत्साह दिखाएंगे. पारिवारिक संपत्ति में रुचि बनी रहेगी. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. वाणी व्यवहार बेहतर रहेगा. घर में अनुशासन रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- चहुंओर अनुकूलता रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. जीत का भाव बना रहेगा. विविध कार्यों में गति आएगी. पेशेवर मेलजोल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- धन संग्रह के प्रयास बनाए रखेंगे. बचत पर ध्यान देंगे. श्रेष्ठ योजनाओं को आगे संवारेंगे. बचत एवं बैंकिंग कार्यों को बढ़ावा देंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. पैतृक संपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे.

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प्रेम मैत्री- घर में अतिथियों का आगमन बना रहेगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बने रहेंगे. परंपरा संस्कार को बढ़ावा देंगे. मित्रता को मजबूती मिलेगी. शुभता का संचार बना रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. कुटुम्बियों संग तालमेल बढ़ाएंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. बड़ा सोचेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. खानपान आकर्षक होगा. धनधान्य बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा वंदना करें. तप साधना और जाप बढ़ाएं. व्रत संकल्प बनाए रखें. आदर भाव रखें.

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शुभ अंक : 4, 5 6, और 9

शुभ रंग : खाकी

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