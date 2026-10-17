Vrishabh Tarot Rashifal 17 October 2026: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा

वृष

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फोर ऑफ स्वॉर्ड्स

आज का दिन आप के लिए केवल अपने बारे में सोचने और लोभ प्रलोभन में आने से बचने की सलाह लाया है. धैर्य और सहजता से कार्य करें. अनावश्यक उतावलापन दिखाने से बचें. गरिमा गोपनीयता पर जोर दें. सबका का सम्मान करें. आशंकाओं से बचें. अधिकार प्राप्त करने के नजरिए को महत्व देंगे. सजगता और सामंजस्य रखेंगे. विविध मामलों में दबाव की स्थिति से बचें. उचित दिशा में बढ़ते रहें. वाणिज्यिक कार्यों को पूरा करने पर जोर होगा. व्यावसायिक प्रदर्शन सामान्य बना रहेगा. समकक्षों सहयोगियों की मदद से कार्य करेंगे. प्रलोभन में आने से बचेंगे. लंबित कार्यों में सूझबूझ रखेंगे. परिजन विश्वसनीय रहेंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. कागजी कार्रवाई में आगे रहेंगे.

स्वास्थ्य: रुटीन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मौसमी सावधानी पर बल बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में दबाव रह सकता है. व्यसायिक मामले पक्ष में बनाएंगे. धोखे में न आएं.

रिश्ते: घर के बड़ों की सुनें. जिम्मेदारों की आज्ञा को बनाए रखें. रिश्तों में मिठास बढ़ाएं.

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