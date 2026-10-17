scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 17 October 2026: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 17 October 2026: उचित दिशा में बढ़ते रहें. वाणिज्यिक कार्यों को पूरा करने पर जोर होगा. व्यावसायिक प्रदर्शन सामान्य बना रहेगा. समकक्षों सहयोगियों की मदद से कार्य करेंगे.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष

फोर ऑफ स्वॉर्ड्स

आज का दिन आप के लिए केवल अपने बारे में सोचने और लोभ प्रलोभन में आने से बचने की सलाह लाया है. धैर्य और सहजता से कार्य करें. अनावश्यक उतावलापन दिखाने से बचें. गरिमा गोपनीयता पर जोर दें. सबका का सम्मान करें. आशंकाओं से बचें. अधिकार प्राप्त करने के नजरिए को महत्व देंगे. सजगता और सामंजस्य रखेंगे. विविध मामलों में दबाव की स्थिति से बचें. उचित दिशा में बढ़ते रहें. वाणिज्यिक कार्यों को पूरा करने पर जोर होगा. व्यावसायिक प्रदर्शन सामान्य बना रहेगा. समकक्षों सहयोगियों की मदद से कार्य करेंगे. प्रलोभन में आने से बचेंगे. लंबित कार्यों में सूझबूझ रखेंगे. परिजन विश्वसनीय रहेंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. कागजी कार्रवाई में आगे रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा
उत्साहित रहेंगे,  वरिष्ठों की निगाह में बने रहेंगे
ऊर्जा दिखाएंगे,  सेहत पर ध्यान देंगे
करीबी मदद देंगे, दोस्तों का सहयोग पाएंगे
करीबियों में तालमेल रहेगा, भावनात्मक चर्चा बढ़ाएंगे

स्वास्थ्य: रुटीन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मौसमी सावधानी पर बल बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में दबाव रह सकता है. व्यसायिक मामले पक्ष में बनाएंगे. धोखे में न आएं.
रिश्ते: घर के बड़ों की सुनें. जिम्मेदारों की आज्ञा को बनाए रखें. रिश्तों में मिठास बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Mesh Tarot Rashifal 17 October 2026: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा |
    Career Rashifal 17 October 2026 (करियर राशिफल): मकर राशि वालों को रहना होगा सावधान, जानें सभी 12 राशियों का करियर राशिफल |
    Aaj ka Love Rashifal 17 October 2026: सिंह राशि वाले जातकों के रिश्ते होंगे मजबूत, जानें अपनी राशि का हाल |
    Arthik Rashifal 17 अक्टूबर 2026: वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें मेष से लेकर मीन राशि तक का आर्थिक राशिफल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 17 अक्टूबर 2026: आज 17 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    Aaj ka Rashifal 17 अक्टूबर 2026: धनु राशि वाले हर काम सावधानी से करें, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    ट्रंप की नई प्रेस सेक्रेटरी केटी जकारिया की 4 दिन में छुट्टी! बार एग्जाम पास न करने पर उठे सवाल |
    आज 17 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: निरंतरता बढ़ाएंगे, व्यवस्था संवरेगी |
    आज 17 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: बड़प्पन बढे़गा, स्वयं पर ध्यान देंगे |
    आज 17 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: संबंधों में धैर्य रखें, विनम्र रहें
    Advertisement