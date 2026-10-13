Vrishabh Tarot Rashifal 13 October 2026: कामकाज पर नियंत्रण बढ़ाएं, नजदीकी वातावरण पर नजर रखेंगे

वृष

थ्री आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए मन के मामलों में थोड़ी असहज स्थिति का सूचक है. विरोधियों की सक्रियता बढ़ेगी. करियर व्यापार में दबाव बना रह सकता है. सावधानी सजगता से निर्णय लें. मन के मामलो में विवेक बनाए रखें. विपरीत परिस्थितियों में संतुलित रहें. मित्र संबंधों में सहजता बनाए रखें. सीख सलाह से योजनाओं को आगे बढ़ाएं.

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धोखे और विरोध की स्थिति को टालें. भावुकता व अति उत्साह में कार्य करने से बचें. भावनात्मक विषयों में आवेश में न आएं. कामकाज पर नियंत्रण बढ़ाएं. नजदीकी वातावरण पर नजर रखेंगे. वाद विवाद के विषयों को टालने का प्रयास करेंगे. अपनों की गतिविधियों से अधिक प्रभावित नहीं हों. घर में सामान्य वातावरण बना रहेगा. वादा निभाएं.

स्वास्थ्य: दिनचर्या सामान्य बनाए रखें. सजगता से कार्य करें. स्वास्थ्य समस्याओं में गंभीर रहें.

आर्थिक स्थिति: योजना के अनुरूप आगे बढ़ें. नियमों का पालन करें. सामंजस्य बनाए रखें.

रिश्ते: भावनात्मक पहल से बचें. करीबी सहयोग बनाए रखेंगे. बाहरी की बातों में न आएं.

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