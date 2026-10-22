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Vrishchik Tarot Rashifal 22 October 2026: दबाव की स्थिति मे न आएं, लापरवाही से बचे

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 22 October 2026: व्यवहार संतुलित रखें. अन्य की बातों में आकर कोई निर्णय लेने की जल्दबाजी न करें. अधिक भार उठाने से बचें. दबाव की स्थिति मे न आएं. रिश्तेदारों से सहयोग प्राप्त होगा. लापरवाही से बचे.

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scorpio horoscope
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वृश्चिक  
सेवन आफ कप्स
आज का दिन आप के लिए उपलब्ध विकल्पों के चयन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का संकेतक है. भूलचूक की आशंका बनी रह सकती है. भ्रमपूर्ण परिस्थितियों से बचें. भावनात्मक स्तर पर मजबूत बने रहें. अतिउत्साह में आकर कोई कार्य न करें. अवसरों को पहचानने का प्रयास बनाए रखें. नकारात्मक लोगों की संगति व सुझाव से दूरी रखें. आसपास की अनदेखी न करें.

जिद व जल्दबाजी में न आएं. सीख समझाइश पर फोकस बढ़ाएं. परस्पर सहयोग रखें. सावधानी से कार्य करने की कोशिश बनाए रखें. व्यवहार संतुलित रखें. अन्य की बातों में आकर कोई निर्णय लेने की जल्दबाजी न करें. अधिक भार उठाने से बचें. दबाव की स्थिति मे न आएं. रिश्तेदारों से सहयोग प्राप्त होगा. लापरवाही से बचे.

स्वास्थ्य: आत्मविश्वास बढ़ाएं. स्वास्थ्य संकेतों को अनदेखा न करें. खानपान में सुधार लाएं.

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आर्थिक स्थिति: पूंजीगत मामले प्रभावित रहेंगे. बजट पर अंकुश रखें. जोखिम से बचें.

रिश्ते: करीबियों का भरोसा जीतें. वातावरण साधारण रहेगा. सजगता से आगे बढ़ते रहें.

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