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Vrishchik Tarot Rashifal 13 October 2026: घर परिवार में स्थिति साधारण रहेगी, करियर व्यापार में व्यवस्था बढ़ाएं

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 13 October 2026: समय पर कार्य करने पर जोर होगा. घर परिवार में स्थिति साधारण बनी रहेगी. करियर व्यापार में व्यवस्था बढ़ाएं. विपक्षी मौके की तलाश में रहेंगे. योजनाओं को बेहतर बनाएं. परिजन समर्थन बनाए रहेंगे. साहस दिखाएंगे.

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scorpio horoscope
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वृश्चिक
सेवन आफ वांड्स
आज दिन आप के लिए सावधानी से आगे बढ़ने और निरंतरत प्रयास बनाए रखने का संकेतक है. विरोधियों पर रणनीतिक पकड़ बनाए रख सकते हैं. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. प्रतिभा और परिश्रम से लक्ष्य पूरे करेंगे. साथियों का भरोसा बनाए रखेंगे. तार्किक मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे. विभिन्न प्रयासों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. बड़ों की सीख का सम्मान करेंगे.

परिचितों की आपसी सलाह को महत्व दें. हल्के लोगों से सहज दूरी बनाए रखेंगे. कामकाजी अवसरों का लाभ उठाएंगे. समय पर कार्य करने पर जोर होगा. घर परिवार में स्थिति साधारण बनी रहेगी. करियर व्यापार में व्यवस्था बढ़ाएं. विपक्षी मौके की तलाश में रहेंगे. योजनाओं को बेहतर बनाएं. परिजन समर्थन बनाए रहेंगे. साहस दिखाएंगे.

स्वास्थ्य: कार्यक्षमताएं बढ़ेंगी. सहनशीलता बनाए रखेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. रोग दोष नियंत्रित रहेंगे.

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आलस्य से बचाव रखें, रहन-सहन संवारेंगे
वरिष्ठों का समर्थन रहेगा, प्रबंध विषयों में बेहतर रहेंगे

आर्थिक स्थिति: कारोबार पर फोकस होगा. अनुबंधों में गति आएगी. कार्य़क्षेत्र का वातावरण सामान्य रहेगा.

रिश्ते: घर वालों की अनदेखी न करें. रिश्तों में धैर्य दिखाएं. दोस्त मदद देंगे. रिश्तेदार साथ बने रहेंगे.

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