आज 16 सितंबर 2026 मेष राशिफल: धैर्य धर्म से निर्णय लें, करें इस रंग का उपाय

महत्वपूर्ण मामलों में सजगता बनाए रखें. परिजनों की मदद बनी रहेगी. बड़ों की सीख सलाह पर ध्यान दें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. भेंटवार्ता के लिए समय लेकर जाएंगे. अप्रत्याशित घटनाक्रम बना रह सकता है. पूरी तैयारी से आगे बढ़ें. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. जिम्मेदारों का विश्वास बनाए रखें. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढाएं. काराबार में लापरवाही से बचें. लेनदेन के कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं. धैर्य धर्म से निर्णय लें.

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नौकरी व्यवसाय- नियमों की अनेदखी न करें. योजनागत प्रयासों पर जोर बनाए रखें. कामकाज में सावधानी से आगे बढ़ें. कारोबार में स्पष्टता रखें. प्राथमिकता सूची बनाएं. स्मार्टनेस बढ़ाएं.

धन संपत्ति- वित्तीय संतुलन व अनुशासन पर जोर दें. संग्रह संरक्षण में सहज रहेंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचें. लापरवाही नहीं दिखाएं. सावधान रहें. अनुशासन से चलें. अनुपालन बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में देरी से बचें. विनय विवेक से निर्णय लें. असहज स्थिति का सामना कर सकते हैं. संबंधों में सरलता बनाए रखें. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएं. भावनात्मक विषयों में पहल से बचें. सबको साथ लेकर चलें. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. संवाद में सूझबूझ रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- गोपनीयता बनाए रखें. व्यक्तिगत खर्च बढ़ सकता है. संवेदनशील रहेंगे. स्वास्थ्यगत मामलों में सजगता रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. सावधान रहें.

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शुभ अंक : 5, 7, 8 और 9

शुभ रंग : गुड़ समान

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