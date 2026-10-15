आज 15 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: स्वास्थ्य सुधार होगा,  व्यवहार में मिठास रखेंगे

सभी मामलों में इच्छित परिणाम बन सकते हैं. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. अपनों से रिश्ते संवारने पर जोर रहेगा. श्रेष्ठ परिणामों से उत्साहित बने रहेंगे. संस्कारों पर जोर बना रहेगा. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. शुभकार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. इच्छित कार्य आगे बढ़ाएंगे. नवाचार पर जोर देंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सभी से बेहता संबंध बनाकर चलेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे. नवकार्यों पर ध्यान देंगे. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. साझा कार्यों में आगे रहेेंगे. सक्रियता व सामंजस्यता रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय बचत बढ़ाएंगे. बैंकिंग कार्यों को गति मिलेगी. नवीन मामलों में रुचि रखेंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. आर्थिकी मजबूत होगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से रिश्ते संवारेंगे. संबंधों में विश्वास बना रहेगा. प्रेमभाव में वृद्धि होगी. परिजनों में सकारात्मकता बढ़ेगी. संवाद संचार बेहतर बने रहेंगे. भावनात्मक विषयों में तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे. संबंध बल पाएंगे. कला कौशल के प्रयास बढ़ेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान व प्रयोग करें. सृजन बनाए रखें.

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शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

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