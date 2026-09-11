आज 11 सितंबर 2026 मेष राशिफल: सुखद समय बिताएंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा

कामकाज में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिकता का प्रतिशत बढ़ेगा. कार्य व्यापार सुधार पर रहेगा. मित्रों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में सफल रहेंगे. करियर अपेक्षा से अच्छा रहेगा. भावनात्मक संबंधों में रुचि बनी रहेगी. बडों की आज्ञा बनाए रखेंगे. बहस विवाद से बचेंगे. सबको साथ लेकर चलने की कोशिश बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- स्पर्धा में बेहतर प्रयास बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम से उचित जगह बनाएंगे. करियर व्यापार में उत्साह बढ़ाए रहेंगे. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. उपलब्धि हासिल करेंगे. धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में तेजी रहेगी. नवीनकार्यों से जुडेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. शुभता संवार पाएगी. बचत व आय पर फोकस रखेंगे. अन्य की बातों में नहीं आएंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रों से संबंध मधुर रहेंगे. रिश्तों में स्पष्टता रखेंगे. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. भावनात्मक मामले पक्ष में रहेंगे. मन की बात कहेंगे. सहयोगियों का साथ पाएंगे. संबंध मजबूत होंगे. संबंधों को बल मिलेगा. प्रेम नेह बनाए रखेंगे. भेंट मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सुखद समय बिताएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्पर्धा का भाव रहेगा. कला कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सहज रहें.

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शुभ अंक : 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग : मरून

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