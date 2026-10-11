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आज 11 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आज खर्च पर रखें काबू, निवेश में जल्दबाजी से बचें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 11 October 2026, Scorpio Horoscope Today: नीति नियम मानें. साथी सहयोगी होंगे. विपक्ष से सतर्क रहें. बजट बनाकर चलेंगे. आवश्यक कार्य समय पर करें. निवेश मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे.

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scorpio horoscope
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वैदेशिक कार्यों को गति देंगे. न्यायिक विषयों में सक्रियता रहेगी. खानपान बेहतर बनाए रखेंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. विस्तार के मामले गति लेंगे. खर्च पर नियंत्रण कठिन रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बनाए रहें. अनुबंधों में जल्दबाजी न दिखाएं. नीति नियम मानें. साथी सहयोगी होंगे. विपक्ष से सतर्क रहें. बजट बनाकर चलेंगे. आवश्यक कार्य समय पर करें. निवेश मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. रिश्तों में सुधार आएगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी प्रयास साधारण रहेंगे. अन्य की बातों व बहकावे में आने से बचें. कामकाज में समकक्ष सहयोगी रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में धैर्य रखेंगे. करियर पूर्ववत् रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.

धन संपत्ति- वित्तीय लेनदेन में स्पष्टता ल़ाएं. उतावले न हों. न्यायिक मामलों में धैर्य बनाए रखें. विभिन्न मामलों में बजट पर ध्यान दें. प्रबंधनं के मामलों में मिश्रित परिणाम बनेंगे. ठगों से बचाव रखें.

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प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंध साधारण रहेगे. रिश्तेदारों से चर्चा संवाद में धैर्य रखेंगे. करीबीजन सहयोगी होंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में विनम्रता बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. सामंजस्य बनाए रहेंगे. प्रिय की सुनें.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन साधारण रहेगा. सेहत सामान्य बनी रहेगी. दिखावा करने से बचें. कार्यगति मध्यम रखेंगे. मनोबल बढ़ाए रहें.

आज का उपाय: देवी मां के बाल स्वरूप शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. नवरात्र की विधिवत् घट स्थापना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. बजट बनाए रहें.
 

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शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : लाल

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