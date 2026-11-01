आज 1 नवंबर 2026 मेष राशिफल: आज मिलेगा किस्मत का साथ, करियर में बनेंगे तरक्की के योग

घरेलु मामलों में धैर्य न खोएं. विवेक और विनय से काम लें. शासन व प्रबंधन के कार्यों में उत्साह बढ़ा रहेगा. भवन वाहन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. दूसरों की सुनी बातों पर भरोसा करने से बचें. आवश्यक विषयों में बड़ों की बात पर ध्यान दें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. अन्यान्य विषयों में अकारण हस्तक्षेप से बचें. अहंकार में न आएं. कामकाजी संवाद में धैर्य बढ़ाए रखें. घर का वातावरण सहज रहेगा. निजी मामलों में जिद न करें. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय - बड़ों से मिलकर कार्य करेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. सबसे तालमेल बनाकर चलेंगे. करियर संबंधी विषय पक्ष में बनेंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- भौतिक संसाधनों को बढ़ाएंगे. सुविधाओं पर जोर रहेगा. आर्थिक योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु पाएंगे. पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी. पेशेवरता और नियमितता बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी मामलों में रुचि रहेगी. स्वजनों से जुड़ाए बढ़ाएंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति अतिसंवेदनशीलता से बचें. सहकार भावना बनी रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. घर में समय देंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सुख बढ़ेगा. अपनों की खुशी का ख्याल रखें. जिद अहंकार में न आएं. बड़बोलेपेन से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- संकीर्णता त्यागें. आदर भाव रखें. रहनसहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भेदभाव से दूर रहें. स्वास्थ्य जांच कराएं.

आज का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करें. जल से अर्घ्य दें. सूखे मेवे बांटें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सहकार रखे.



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शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : चमकीला लाल

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