कर्क

द सन

आज का दिन आप के लिए बड़ों के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में अच्छा करने का संकेतक है. अवसरों को भुनाएंगे. व्यर्थ की बातों व नकारात्मकता से बाहर आएंगे. उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे. आत्मविश्वास उूंचा बना रहेगा. प्रबंध कार्य में सफल रहेंगे. करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे. महत्वपूर्ण स्थानों पर आगे रहने का भाव रहेगा. जिम्मेदारों से जुड़ाव बढ़ाएंगे.

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धनसंपत्ति के विषय पक्ष में बनेंगे. नियमों पर अमल बनाए रखेंगे. उचित समय पर बात कहेंगे. दोस्तों के साथ वक्त बिताएंगे. व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी. अनुकूलन बना रहेगा. मेल मुलाकात में सकारात्मक स्थिति रहेगी. योग्यजनों को उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कारोबार के विभिन्न प्रयास बढ़ाएंगे. करीबी मददगार बने रहेंगे. लक्ष्य पाएंगे.

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार आएगा. दिनचर्या नियमित बनाए रखेंगे. सादगी पसंद करेंगे.

आर्थिक स्थिति: वरिष्ठों को साथ रखेंगे. अनुबंधों पर ध्यान दें. पेशेवर संबंधों का लाभ मिलेगा.

रिश्ते: परिवार के लोग सहयोगी बने रहेंगे. सबसे भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. सूचनाएं साझा करेंगे.

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