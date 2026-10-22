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Dhanu Tarot Rashifal 22 October 2026: उपलब्धियों से उत्साहित होंगे, करीबी सहयोगी बने रहेंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 22 October 2026: इच्छित सफलता पाने में आगे होंगे. कामकाज प्रभावशाली बना रहेगा. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. लोगों को आकर्षिक करने में सफल होंगे. स्वयं पर भरोसा बढ़ाएंगे. पीढ़ीगत प्रयासों को बल मिलेगा.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु
टेन आफ पेंटाकल्स
आज का दिन आप के लिए बड़ों से उचित परामर्श बनाए रखेंगे. कारोबारी मामलों को गति देंगे. विभिन्न मामलों में सक्रियता बनाए रखें. उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास रहेगा. व्यावसायिक कार्यों में तेजी रखेंगे. उूर्जा उत्साह से भरे हुए रहेंगे. भावनात्मक व्यवहार में सहजता रखेंगे. दोस्तों से मेलजोल बढ़ाएंगे. गुरुजन से भेंट के अवसर बनेंगे.

महत्वपूर्ण प्रयास बनाए रखेंगे. उपलब्धियों से उत्साहित होंगे. करीबी सहयोगी बने रहेंगे. योग्यता प्रदर्शन से लक्ष्य हासिल करेंगे. इच्छित सफलता पाने में आगे होंगे. कामकाज प्रभावशाली बना रहेगा. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. लोगों को आकर्षिक करने में सफल होंगे. स्वयं पर भरोसा बढ़ाएंगे. पीढ़ीगत प्रयासों को बल मिलेगा.


स्वास्थ्य: शारीरिक दोषों में कमी आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अनुशासन से कार्य करेंगे.

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आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक विषयों में सफलता पाएंगे. अधिकारियों से भेंट होगी. साहस बढ़ेगा.

रिश्ते: घरवालों के संग समय बिताएंगे. रिश्तों में स्पष्टता लाएंगे. करीबी के साथ समय बीतेगा.

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