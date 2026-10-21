Dhanu Tarot Rashifal 21 October 2026: करीबियों पर नजर रखेंगे, सजगता सतर्कता से आगे बढ़ेंगे

धनु

ऐस आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए विभिन्न प्रयासों में सफलता का स्तर बेहतर बनाए रखने वाला है. लोगों से बेहतर संवाद बना रहेगा. तथ्यों को समझने में आगे रहेंगे. कार्य व्यापार में सहजत रखेंगे. लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी रहेंगी. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. लोभ प्रलोभन में नहीं आएंगे. जिम्मेदारी को बढ़ाएंगे. वांछित परिणाम बनाए रखेंगे. लोगों से परिचय बढ़ाएंगे.

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उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. जल्दबाजी से बचेंगे. सभी से समता सामंजस्यता रखेंगे. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. व्यर्थ चर्चा में नहीं आएंगे. आत्म अंकुश बनाए रखेंगे. करीबियों पर नजर रखेंगे. सजगता सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था के प्रति समर्पण बना रहेगा. रचनात्मक हल निकालने का प्रयास रखेंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. सक्रियता बढ़ाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार आएगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. संकेतों पर ध्यान बढ़ाएंगे.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में रुटीन संवरेगा. आवश्यक खरीदी कर सकते हैं. स्पष्टता बनाए रहेंगे.

रिश्ते: घरेलु मामलों में उत्साह रहेगा. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. संपर्क बढ़ाएंगे.

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