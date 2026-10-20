Dhanu Tarot Rashifal 20 October 2026: धन-संपत्ति में होगी बढ़ोतरी, परिवार में आएंगी खुशियां

धनु

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नाइन आफ कप्स

आज का दिन आप के लिए धन संपत्ति की बढ़त बनाए रखने में सहयोगी है. पेशेवर अपनी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल करेंगे. अन्य पर प्रभाव छोडने में सफल रहेंगे. परिस्थिति पर पकड़ बनाए रखेंगे. धन से संबंधित मामलों में तेज सुधार बना रहेगा. आसपास के वातावरण को सहज बनाए रखेंगे. मेलजोल बढ़ाने में आगे रहेंगे. परिवार के विषयों को प्राथमिकता देंगे.

करीबियों को आकर्षित करेंगे. योजनाओं के संचालन में सफल होंगे. अपनों से भेंटवार्ता बनाए रहेंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. अपेक्षा के अनुरूप कार्यों को गति देंगे. घर में दखल बढ़ेगा. मेहमानों का आगमन होगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सभी से मधुर व्यवहार रखेंगे. आकर्षक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पारिवारिक विषयों में उत्साह दिखाएंगे.

स्वास्थ्य: व्यक्तित्व सुधार पाएगा. शारीरिक असहजताएं दूर होंगी. खानपान पर ध्यान देंगे.

आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक लक्ष्य पूर करेंगे. कारोबार में तेजी रहेगी. प्रयास बेहतर बनाएंगे.

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रिश्ते: संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. मिलकर बढ़ेंगे. घर में शुभता रहेगी. सबकी खुशी बढ़ाएंगे.

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