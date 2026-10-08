scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 8 October 2026: दिल की बात सुनेंगे, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 8 October 2026: सूझबूझ और तर्कशीलता से आगे बढ़ेंगे. आपसी मेलजोल हर ओर बेहतर वातावरण बनाए रखेगा. विभिन्न मामलों में लाभ बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु
द हैंग्डमैन

आज का दिन आप के लिए सकारात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाला है. अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे. श्रेष्ठ कार्यों को उचित दिशा में बनाए रखेंगे. किसी भी कार्य को करने से सभी सकारात्मक पहलुओं पर विचार करेंगे. योजनाओं आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. विभिन्न मामलों में अतिसंवेदनशीलता से बचेंगे. सहजता से आगे बढ़ने की सोच बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.

करीबी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. आसपास के वातावरण में अनुकूलन बढेगा. दोस्तों का साथ सकारात्मकता बढ़ाएगा. निजी मामले गति लेंगे. अपने अधिकारों के लिए कोशिश बनाए रखेंगे. सूझबूझ और तर्कशीलता से आगे बढ़ेंगे. आपसी मेलजोल हर ओर बेहतर वातावरण बनाए रखेगा. विभिन्न मामलों में लाभ बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

उपलब्धियों को बढ़ाएंगे, सबसे तालमेल बनाए रहेंगे
विभिन्न मामलों पर फोकस बढ़ाएं, लोगों से किया वादा पूरा करें
पहल करेंगे, शुरुआत का लाभ उठाएंगे
उम्मीदों को बनाए रखेंगे, दोस्ती बल पाएगी
कार्यों में सुधार लाएंगे, विभिन्न कार्यों में तेजी रखेंगे

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी. विभिन्न कोशिशों पर फोकस बढ़ाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे.
आर्थिक स्थिति: कारोबार में निर्णय लेंगे. प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अधिकारियों की अवहेलना नहीं करेंगे.
रिश्ते: गेस्ट का आना होगा. परिवार में खुशियों का संचार बना रहेगा. दिल की बात सुनेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vrishchik Tarot Rashifal 8 October 2026: उपलब्धियों को बढ़ाएंगे, सबसे तालमेल बनाए रहेंगे |
    Tula Tarot Rashifal 8 October 2026: विभिन्न मामलों पर फोकस बढ़ाएं, लोगों से किया वादा पूरा करें |
    Kanya Tarot Rashifal 8 October 2026: पहल करेंगे, शुरुआत का लाभ उठाएंगे |
    Singh Tarot Rashifal 8 October 2026: उम्मीदों को बनाए रखेंगे, दोस्ती बल पाएगी |
    Kark Tarot Rashifal 8 October 2026: कार्यों में सुधार लाएंगे, विभिन्न कार्यों में तेजी रखेंगे |
    Mithun Tarot Rashifal 8 October 2026: हिसाब में स्पष्टता रखें, असमंजस की स्थिति से बचें |
    Vrishabh Tarot Rashifal 8 October 2026: दोस्ती में विश्वास बढ़ेगा, चुनौतियों का सामना करेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 8 October 2026: वरिष्ठों का सानिध्य रखेंगे, बाहरी की सलाह से बचें |
    Career Rashifal 8 October 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वाले उधार ना लें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 8 October 2026: मीन राशि वाले आवेश से बचें, जानें अन्य राशियों का हाल
    Advertisement