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Dhanu Tarot Rashifal 6 October 2026: यात्रा की संभावना बनी रहेगी, समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 6 October 2026: अधिकारियों से सामंजस्य बिठाने पर जोर होगा. अनुशासन और निरंतरता रखें. कार्यक्षेत्र में समयसीमा पर ध्यान दें. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. असंतुष्टता को हावी न होने दें.

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sagittarius horoscope
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धनु  
ऐट आफ कप्स
आज का दिन आप के लिए जल्दबाजी में कदम उठाने से बचने और व्यावहारिक नजरिए से जीवन को देखने पर जोर देने का संकेतक है. उतावली में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम भी असरहीन साबित हो सकता है. विशेष की तलाश बनी रह सकती है. योजनाअनुसार कार्य करें. सूझबूझ से हल निकालने की कोशिश बनाए रखें. निजी मामलों में अहसज स्थिति से बचें. अनुबंधों में स्पष्टता बढ़ाएं.

असहज रिश्ते से बाहर आने का प्रयास बढ़ा सकते हैं. व्यक्तिगत विषयों में सहयोग से आगे बढ़ें. परिवार का साथ बनाए रहे. अधिकारियों से सामंजस्य बिठाने पर जोर होगा. अनुशासन और निरंतरता रखें. कार्यक्षेत्र में समयसीमा पर ध्यान दें. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. असंतुष्टता को हावी न होने दें.

स्वास्थ्य: खानपान पर नियंत्रण रखें. अशांति का भाव रह सकता है. सेहत पर ध्यान दें.

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आर्थिक स्थिति: वित्त प्रबंध बढ़ाएं. व्यवस्था बनाएं. सहजता से राह निकालें. सलाह अपनाएं.

रिश्ते: परिजनों से चर्चा संवाद बढ़ाएं. संबंधों में संतुलन रखें. सद्भावना बनाए रखें.

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