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Tula Tarot Rashifal 6 October 2026: उधार लेन-देन से बचें, कार्य लंबित रहने की आशंका है

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 6 October 2026: पेशेवर जगह बनाए रखने की कोशिश करेंगे. व्यर्थ के दिखावे में नहीं आएं. व्यवस्था में उचित स्थिति बनाए रखें. ठगों के जाल में फंसने से बचें. लोभ व प्रलोभन से दूर रहें. अनुशासित कार्यगति बनाए रखें.

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libra horoscope
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तुला
सिक्स आफ स्वार्ड्स
आज का दिन आप के लिए अनुभवी व्यक्ति को साथ बनाए रखने और कामकाज में निरंतरता रखने का सूचक है. वर्तमान की कठिनाइयों पर पार पाने और सकारात्मक भविष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी. वाणी व्यवहार में सहजता बनाए रखेंगे. वातावरण को बेहतर बनाए रखने पर जोर होगा. परस्पर सकारात्मक नजरिया रखेंगे. लक्ष्य हासिल करेंगे.

रुटीन बनाए रखेंगे. अधिकांश मामले संतुलित बने रहेंगे. अपनों के साथ सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में सहजता बढ़ाएं. पेशेवर जगह बनाए रखने की कोशिश करेंगे. व्यर्थ के दिखावे में नहीं आएं. व्यवस्था में उचित स्थिति बनाए रखें. ठगों के जाल में फंसने से बचें. लोभ व प्रलोभन से दूर रहें. अनुशासित कार्यगति बनाए रखें.

स्वास्थ्य: शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें. दिनचर्या में निरंतरता रखें. सेहत सामान्य रहेगी.

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आर्थिक स्थिति: लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहें. उधार से बचें. कार्य लंबित रहने की आशंका है.

रिश्ते: परिचितों का साथ बनाए रखें. रिश्तों का आदर बनाए रखें. जिद में चर्चा संवाद से बचें.

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