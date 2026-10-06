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Vrishabh Tarot Rashifal 6 October 2026: करीबियों के प्रति मदद का भाव रखेंगे, साख प्रभाव में वृद्धि होगी

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 6 October 2026: सक्रियता और समर्पण की भावना से कार्य करेंगे. कार्य विस्तार का जोर रहेगा. सहयोगियों का समर्थन रहेगा. कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. करीबियों के प्रति मदद का भाव रखेंगे. साख प्रभाव में वृद्धि होगी.

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taurus horoscope
taurus horoscope

वृष
नाइन ऑफ कप्स
आज का दिन आप के लिए भावनात्मक मजबूती और इच्छापूर्ति में सहयोगी है. सभी मामलों में सकारात्मक स्थिति बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्य पाने कोशिश बनाए रखेंगे. कारोबारी मामलों में प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी. अधिनस्थ अनुपालन बनाए रखेंगे. जरूरी निर्णय लेने में सहज रहेंगे. उ़द्योग व्यापार के कार्यों को सुनियोजित ढंग आगे बढ़ाएंगे. वित्तीय लाभ बढ़ेगा.

कारोबार अनुकूल बना रहेगा. सुविधा संसाधनों को जुटाएंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. संबंधों को सहज बनाए रहेंगे. सक्रियता और समर्पण की भावना से कार्य करेंगे. कार्य विस्तार का जोर रहेगा. सहयोगियों का समर्थन रहेगा. कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. करीबियों के प्रति मदद का भाव रखेंगे. साख प्रभाव में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी बनी रहेगी. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. खानपान संवार पाएगा.

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साधारण बातों से प्रभावित नहीं होंगे, अनुशासन से कार्य करें
विविध प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे, स्वयं भूमिकाएं बखूबी निभाएंगे
जोखिम के कार्यों से दूर रहें, संतुलन व सूझबूझ से कार्य करें
भूलचूक पर नियंत्रण बढ़ाएं, प्रभावी प्रदर्शन पर जोर बढ़ाएं
पद प्रतिष्ठा और प्रभाव को बल मिलेगा, विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे

आर्थिक स्थिति: कार्यक्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढेगी. परंपराएं बनाए रहेंगे. पहल बढ़ाएंगे.

रिश्ते: करीबी सहयोग रखेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. भेंट व चर्चा बढ़ाने के अवसर बनेंगे.

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