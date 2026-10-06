Mithun Tarot Rashifal 6 October 2026: व्यवस्था बनाए रखेंगे, निजी विषयों में सुधार होगा

मिथुन

नाइन आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. सभी पर प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे. प्रबंध कार्य में बेहतर बने रहेंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत बनाए रखेंगे. नीति नियमों का सम्मान करेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को अधिक महत्व देंगे. अधिकारों के संरक्षण को बनाए रखेंगे. सहकार की भावना बढ़ेगी. समर्थन हासिल करेंगे.

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जिम्मेदारों से भेंट होगी. महत्व की बातों पर ध्यान देंगे. नवसंभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा. परिवार में समय बिताएंगे. क्षमता से अधिक कर दिखाने का भाव रहेगा. व्यवस्था बनाए रखेंगे. निजी विषयों में सुधार होगा. संबंधों में सहजता बनाए रखेंगे. व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: शारीरिक संकेत सकारात्मक रहेंगे. सेहत सुधार पर रहेगी. खानपान पर अंकुश रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी पक्ष मजबूत रहेगा. उपलब्धियां अर्जित करेंगे. प्रतिभा के मौके मिलेंगे.

रिश्ते: घरवालों से भेंट होगी. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. दिल की बात कह पाएंगे.

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